PAK vs UAE: ମ୍ୟାଚ୍ ରେଫରି ଆଣ୍ଡି ପାଇକ୍ରଫ୍ଟଙ୍କ ପଛରେ 'ହାତ ଧୋଇ' ପଡ଼ିଛି ପାକିସ୍ତାନ, ଆଇସିସିକୁ ପଠାଇଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ଚିଠି
Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha2925848
Zee OdishaOdisha Sports

PAK vs UAE: ମ୍ୟାଚ୍ ରେଫରି ଆଣ୍ଡି ପାଇକ୍ରଫ୍ଟଙ୍କ ପଛରେ 'ହାତ ଧୋଇ' ପଡ଼ିଛି ପାକିସ୍ତାନ, ଆଇସିସିକୁ ପଠାଇଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ଚିଠି

Pakistan on Andy Pycroft: ପାକିସ୍ତାନ ଏସିଆ କପ୍ ବର୍ଜନ କରିବାର ଧମକ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିନେଇଛି। କିନ୍ତୁ ମ୍ୟାଚ୍ ରେଫରି ଆଣ୍ଡି ପାଇକ୍ରଫ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରତି ଏହାର ଆପତ୍ତି ଅତୁଟ ରହିଛି। 

 

Written By  Jagdish Barik|Last Updated: Sep 17, 2025, 04:35 PM IST

Trending Photos

Pakistan on Andy Pycroft
Pakistan on Andy Pycroft

Pakistan on Andy Pycroft: ପାକିସ୍ତାନ ଏସିଆ କପ୍ ବର୍ଜନ କରିବାର ଧମକ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିନେଇଛି। କିନ୍ତୁ ମ୍ୟାଚ୍ ରେଫରି ଆଣ୍ଡି ପାଇକ୍ରଫ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରତି ଏହାର ଆପତ୍ତି ଅତୁଟ ରହିଛି। ପିସିବି ଦାବି କରିଛି ଯେ ଦଳର ବାକି ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ଜିମ୍ବାୱେର ଖେଳାଳି ରିଚି ରିଚାର୍ଡସନଙ୍କୁ ମ୍ୟାଚ୍ ରେଫରି ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଉ।

ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ବିଳମ୍ବିତ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପାକିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟ୍ ବୋର୍ଡ (PCB) ICCକୁ ଆଉ ଏକ ଇମେଲ୍ ଲେଖି ତା’ର ସମସ୍ତ ମ୍ୟାଚ୍ ରୁ ପାଇକ୍ରଫ୍ଟଙ୍କୁ ହଟାଇବା ପାଇଁ ଦାବି କରିଛି। ଯାହାକୁ ICC ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗ୍ରହଣ କରିନାହିଁ। ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ ୟୁଏଇ ମଧ୍ୟରେ ହେବାକୁ ଥିବା ମ୍ୟାଚ୍ ରେଫରି ପାଇକ୍ରଫ୍ଟ ମଧ୍ୟ ନଜର ଆସିବେ।

କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ରବିବାର ଦିନ ମ୍ୟାଚ୍ ପରେ ଅଧିନାୟକ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବଙ୍କ ସମେତ ଭାରତୀୟ ଦଳ ପାକିସ୍ତାନୀ ଦଳ ସହିତ ହାତ ମିଳାଇବାକୁ ମନା କରିବାରୁ ବିବାଦ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପାକିସ୍ତାନ ଅଧିନାୟକ ସଲମାନ ଅଲି ଆଗା ମ୍ୟାଚ୍ ପରେ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗ ଦେଇ ନଥିଲେ।

Add Zee News as a Preferred Source

ପିସିବି ବିବାଦ ପାଇଁ ପାଇକ୍ରଫ୍ଟଙ୍କୁ ଦାୟୀ କରି କହିଛି ଯେ ସେ ସଲମାନଙ୍କୁ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାରଙ୍କ ସହିତ ହାତ ମିଳାଇବାକୁ ନ କହିବାକୁ କହିଥିଲେ ଏବଂ ଦୁଇ ଅଧିନାୟକଙ୍କୁ ଟିମ୍ ସିଟ୍ ଆଦାନପ୍ରଦାନ କରିବାରୁ ବାରଣ କରିଥିଲେ।

ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ପାକ୍ ଦଳ ସହିତ ହାତ ମିଳାଇବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ନିଷ୍ପତ୍ତି ପହଲଗାମ୍ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣର ପୀଡିତ ଏବଂ ଅପରେସନ୍ ସିନ୍ଦୁର କରିଥିବା ଭାରତୀୟ ସେନାଙ୍କ ପ୍ରତି ଏକତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ନିଆଯାଇଥିଲା।

ପାକିସ୍ତାନ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ଖେଳର ଭାବନା ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିବା ଏବଂ ପାଇକ୍ରଫ୍ଟଙ୍କୁ ପକ୍ଷପାତିତା କରିବାର ଅଭିଯୋଗ କରିଛି। ଏହା ସମେତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେମାନେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ବର୍ଜନ କରିବାକୁ ଧମକ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ପାଇକ୍ରଫ୍ଟଙ୍କୁ ହଟାଇବା ପାଇଁ ଆଇସିସି ପାଖରେ ଦାବି କରିଥିଲେ। ଯାହାକୁ ଆଇସିସି ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରି ଦେଇଥିଲା।

ପାକିସ୍ତାନର ପ୍ରମୁଖ ଦୈନିକ ପତ୍ରିକା ଡନ୍, ପିସିବିର ଏକ ସୂତ୍ରକୁ ଉଦ୍ଧୃତ କରି କହିଛି ଯେ ପାକିସ୍ତାନ ଦଳର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ନାଭିଦ ଆକ୍ରମ ଚିମା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ପାଇକ୍ରଫ୍ଟ ବିସିସିଆଇର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି।

ପାକିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟ୍ ବୋର୍ଡର ଏକ ସୂତ୍ର ସୋମବାର ଦିନ ଡନ୍ ଡଟ୍ କମ୍‌କୁ କହିଛି ଯେ ଚିମା ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଟୁର୍ନାମେଣ୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଆଣ୍ଡି ରସେଲଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ। ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମ୍ୟାଚ୍ ରେଫରି ବିସିସିଆଇର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି।

About the Author
author img
Jagdish Barik

Journalist

...Read more

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

PAK vs UAE
ମ୍ୟାଚ୍ ରେଫରି ଆଣ୍ଡି ପାଇକ୍ରଫ୍ଟଙ୍କ ପଛରେ ପଡ଼ିଛି ପାକିସ୍ତାନ, ICC କୁ ପଠାଇଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ଚିଠି
Top 10 news
Top 10 news: ଚୁଟକିରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ୧୦ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର..
Odisha news
ବ୍ରହ୍ମଗିରି ବାଲି ହରଚଣ୍ଡୀ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ଘଟଣାରେ ଏସପିଙ୍କୁ ଭେଟିଲା ବିଜେଡି ରାଜ୍ଯ ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚ
Odisha vigilance
ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିବା ସମୟରେ ରେଙ୍ଗାଲି ବିଇଓ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ଦୁଇ ଅଧିକାରୀ ଗିରଫ
PM Narendra Modi birthday
PM Narendra Modi Birthday: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନରେ ଏପରି ଲେଖିଲେ ବିରୋଧୀ ନେତା..
;