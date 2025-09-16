Asia Cup 2025: ନିଜ ଛେପ ନିଜେ ଢୋକିଲା ପାକିସ୍ତାନ! ଏସିଆ କପ୍ ବୟକଟ ଧମକରୁ ଓହରିଲା

India-Pakistan: ପୂର୍ବରୁ ପାକିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟ୍ ବୋର୍ଡ ମ୍ୟାଚ୍ ରେଫରି ଆଣ୍ଡି ପାଇକ୍ରଫ୍ଟଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆଇସିସିରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲା। ବୋର୍ଡ ତାଙ୍କୁ ଏସିଆ କପ୍ ରୁ ତୁରନ୍ତ ବହିଷ୍କାର କରିବାକୁ ଦାବି କରିଥିଲା। ପିସିବି ଅଧିକାରୀମାନେ ଧମକ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଯଦି ଏହା ନହୁଏ, ତେବେ ପାକିସ୍ତାନ ଏସିଆ କପ୍ ବର୍ଜନ କରିବ।
India-Pakistan Handshake Controversy: ପାକିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟ୍ ବୋର୍ଡ ମ୍ୟାଚ୍ ରେଫରି ଆଣ୍ଡି ପାଇକ୍ରଫ୍ଟଙ୍କୁ ହଟାଇବା ପାଇଁ ଦାବି କରିବାକୁ ଧମକ ଦେଇଥିଲା। ଏହା ସମେତ ପାକିସ୍ତାନ ICCକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଥିଲା ଯେ ଯଦି ଦାବି ପୂରଣ ନ ହୁଏ ତେବେ ପାକିସ୍ତାନ ଏସିଆ କପ୍ ବର୍ଜନ କରିପାରିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ICC ନିଜର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଘୋଷଣା କରିଛି। ରେଫରି ପାଇକ୍ରଫ୍ଟ କୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ଯିବେ ନାହିଁ। ପାକିସ୍ତାନର ଦାବିକୁ ICC ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରି ଦେଇଛି। ଏବଂ ଏବେ ଖବର ଆସିଛି ଯେ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟ ମ୍ୟାଚ୍ ବର୍ଜନ କରିବନାହିଁ ବରଂ ପାକିସ୍ତାନୀ ଦଳ UAEରେ ରହିବ ଓ ଏସିଆ କପ୍ ଖେଳିବ।
ESPN Cricinfo ର ରିପୋର୍ଟକୁ ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ତେବେ ପାକିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟ୍ ବୋର୍ଡ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟକୁ ବର୍ଜନ କରିବ ନାହିଁ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ପାକିସ୍ତାନ ୧୭ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ଆୟୋଜକ UAE ସହିତ ମୁକାବିଲା କରିବ। ଭାରତ ପୂର୍ବରୁ ଗ୍ରୁପ A ରୁ ସୁପର-୪ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟତା ଅର୍ଜନ କରିସାରିଛି। ତେଣୁ ବୁଧବାରର ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ପାକିସ୍ତାନ କିମ୍ବା UAE ମଧ୍ୟରୁ ଯିଏ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିବ ସେ ସୁପର-୪ ପାଇଁ ନିଜର ଦାବିକୁ ମଜବୁତ କରିବ।
ପୂର୍ବରୁ ପାକିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟ୍ ବୋର୍ଡ ମ୍ୟାଚ୍ ରେଫରି ଆଣ୍ଡି ପାଇକ୍ରଫ୍ଟଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆଇସିସିରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲା। ବୋର୍ଡ ତାଙ୍କୁ ଏସିଆ କପ୍ ରୁ ତୁରନ୍ତ ବହିଷ୍କାର କରିବାକୁ ଦାବି କରିଥିଲା। ପିସିବି ଅଧିକାରୀମାନେ ଧମକ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଯଦି ଏହା ନହୁଏ, ତେବେ ପାକିସ୍ତାନ ଏସିଆ କପ୍ ବର୍ଜନ କରିବ। ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଆଇସିସି ପାକିସ୍ତାନର ଦାବିକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଛି।
ଏହି ପୂରା ମାମଲା ୧୪ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ଭାରତ ବନାମ ପାକିସ୍ତାନ ମ୍ୟାଚ୍ ସହିତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଟସ୍ ସମୟରେ ଉଭୟ ଦଳର ଅଧିନାୟକ ପରସ୍ପର ସହିତ ହାତ ମିଳାଇ ନଥିଲେ। ଏକପାଖିଆ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନକୁ ୭ ୱିକେଟରେ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲା। ମ୍ୟାଚ୍ ପରେ ଭାରତୀୟ ଅଧିନାୟକ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଖେଳାଳି ପାକିସ୍ତାନୀ କ୍ରିକେଟରଙ୍କ ସହିତ ହାତ ମିଳାଇ ନଥିଲେ। ପାକିସ୍ତାନୀ ଅଧିନାୟକ ସଲମାନ ଅଲି ଆଗା ଏବଂ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ମାଇକ୍ ହେସନ୍ ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳିଙ୍କ ସହିତ ହାତ ମିଳାଇବା ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଡ୍ରେସିଂ ରୁମ୍ ଆଡ଼କୁ ଯାଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଏହାର ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ ଥିଲା। ଏଥିରେ ହତାଶ ହୋଇ ପାକିସ୍ତାନ ଅଧିନାୟକ ଆଗା ମ୍ୟାଚ୍ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଉପସ୍ଥାପନାକୁ ବର୍ଜନ କରିଥିଲେ।
ପିସିବି ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳିଙ୍କ ଆଚରଣ ବିଷୟରେ ମ୍ୟାଚ୍ ରେଫରି ଆଣ୍ଡି ପାଇକ୍ରଫ୍ଟଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲା ଏବଂ ଏହାକୁ ଖେଳ ଭାବନା ବିରୁଦ୍ଧରେ ବୋଲି କହିଥିଲା। ପରେ ପିସିବି ମଧ୍ୟ ଆଇସିସିରେ ରେଫରିଙ୍କ ବିଷୟରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲା। ଏଥିରେ ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଛି ଯେ ରେଫରି ନିଜେ ପାକିସ୍ତାନୀ ଅଧିନାୟକଙ୍କୁ ଟସ୍ ସମୟରେ ଭାରତୀୟ ଅଧିନାୟକଙ୍କ ସହ ହାତ ନ ମିଳାଇବାକୁ କହିଥିଲେ।