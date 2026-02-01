Advertisement
T20 World Cup 2026: ଭାରତ ବିପକ୍ଷରେ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଖେଳିବ ନାହିଁ ପାକିସ୍ତାନ !

T20 World Cup 2026: ଭାରତ ବିପକ୍ଷରେ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଖେଳିବ ନାହିଁ ପାକିସ୍ତାନ !

ପାକିସ୍ତାନ ଫେବୃଆରୀ ୧୫ରେ ଭାରତ ବିପକ୍ଷରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା ମ୍ୟାଚ୍ ନଖେଳିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି।

Written By  Soubhagya Ranjan Mishra|Last Updated: Feb 01, 2026, 10:49 PM IST

T20 World Cup 2026: ଭାରତ ବିପକ୍ଷରେ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଖେଳିବ ନାହିଁ ପାକିସ୍ତାନ !

T20 World Cup 2026: ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ ସମ୍ପର୍କରେ କ୍ରିକେଟପ୍ରେମୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ପାକିସ୍ତାନ ସରକାର ଆଇସିସି ପୁରୁଷ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ରେ ଜାତୀୟ ଦଳର ଅଂଶଗ୍ରହଣକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ, ପ୍ରକୃତ ମୋଡ଼ ହେଉଛି ଯେ, ପାକିସ୍ତାନ ଫେବୃଆରୀ ୧୫ରେ ଭାରତ ବିପକ୍ଷରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା ମ୍ୟାଚ୍ ନଖେଳିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ପାକିସ୍ତାନର ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ସମୀକରଣକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ କରିପାରେ। ତଥାପି, ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଇସିସି ପକ୍ଷରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି କୌଣସି ବିବୃତ୍ତି ଜାରି କରାଯାଇ ନାହିଁ।

ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଯେ, ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନକୁ ୨୦୨୫ ଟି୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ପାଇଁ ସମାନ ଗ୍ରୁପରେ ରଖାଯାଇଥିଲା। ଆଇସିସି କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ଅନୁଯାୟୀ, ଫେବୃଆରୀ ୧୫ ତାରିଖରେ କଲମ୍ବୋରେ ଉଭୟ ଦଳ ପରସ୍ପର ସହିତ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବାର ଥିଲା। ତଥାପି, ପାକିସ୍ତାନ ସରକାରଙ୍କ ଏକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଏବେ ଏହି ପ୍ରମୁଖ ମ୍ୟାଚ୍ ଉପରେ ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି।

ପାକିସ୍ତାନ ଭାରତ ବିପକ୍ଷରେ ଖେଳିବ ନାହିଁ
ରବିବାର, ଫେବୃଆରୀ ୧ ତାରିଖରେ, ପାକିସ୍ତାନ ସରକାର ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଯେ, ତାଙ୍କ ଦଳ ୨୦୨୬ ଟି୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବ, କିନ୍ତୁ ଭାରତ ବିପକ୍ଷରେ ମ୍ୟାଚ୍ ବର୍ଜନ କରିବ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପାକିସ୍ତାନୀ ଦଳ ଫେବୃଆରୀ ୧୫ ତାରିଖରେ ଭାରତ ବିପକ୍ଷରେ ପଡ଼ିଆକୁ ଓହ୍ଲାଇବ ନାହିଁ।

ପାକିସ୍ତାନ ସରକାରଙ୍କ ସରକାରୀ ଟ୍ୱିଟର ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲରେ ଏହି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, "ପାକିସ୍ତାନ ଇସଲାମିକ ଗଣରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆଇସିସି ବିଶ୍ୱକପ୍ ଟି୨୦ ୨୦୨୬ ରେ ପାକିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳର ଅଂଶଗ୍ରହଣକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି।" ତଥାପି, ପାକିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳ ୧୫ ଫେବୃଆରୀ, ୨୦୨୬ରେ ଭାରତ ବିପକ୍ଷରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବ ନାହିଁ।"

ପାକିସ୍ତାନୀ ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ନକଭି ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସାକ୍ଷାତ ଭାରତୀୟ ସମୟ ଅନୁସାରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ୬:୩୦ ରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ପୂର୍ବରୁ, ପାକିସ୍ତାନ ବିଶ୍ୱକପ୍ ପାଇଁ ଦଳର ଜର୍ସି ଉନ୍ମୋଚନକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିଥିଲା ​​ଏବଂ ରିପୋର୍ଟ ଥିଲା ଯେ, ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ୧୦ମ ସଂସ୍କରଣରେ ଦଳର ଅଂଶଗ୍ରହଣ ସମ୍ପର୍କରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ।

Soubhagya Ranjan Mishra

