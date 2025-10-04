Advertisement
Mohsin Naqvi Gold Medal: ପାକିସ୍ତାନର ନିର୍ଲଜ୍ଜତା ଦେଖନ୍ତୁ; ଭାରତକୁ ଟ୍ରଫି ନ ଦେବା ମୋହସିନ ନକଭି ଦେଉଛି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ

Mohsin Naqvi Gold Medal: ୨୦୨୫ ଏସିଆ କପ୍ ଫାଇନାଲ୍ ପରେ ଏକ ବଡ଼ ବିବାଦ ହୋଇଥିଲା। ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ବିଜୟ ସତ୍ତ୍ୱେ ଦଳକୁ ଟ୍ରଫି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇ ନଥିଲା। ଏଥିପାଇ ମୋହସିନ୍ ନକଭି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ପାଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି।

 

Written By  Jagdish Barik|Last Updated: Oct 04, 2025, 07:38 PM IST

Mohsin Naqvi Got Gold Medal: ଏସିଆ କପ୍ ୨୦୨୫ ର ଫାଇନାଲ୍ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ (India Vs Pakistan) ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯାଇଥିଲା। ଯେଉଁଥିରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ୫ ୱିକେଟରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ବିଜୟ ସହିତ ଭାରତ ୯ମ ଥର ପାଇଁ ଏସିଆ କପ୍ ଟାଇଟଲ୍ ଜିତିଥିଲା। ଯଦିଓ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏସିଆ କପ୍ ଟ୍ରଫି ପାଇନାହିଁ। ପାକିସ୍ତାନ ସରକାରଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ପାକିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟ୍ ବୋର୍ଡ (PCB) ର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମୋହସିନ ନକଭିଙ୍କଠାରୁ (Mohsin Naqvi) ଭାରତ ଟ୍ରଫି ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ମନା କରିଦେଇଥିଲା।

ଏସିଆ କପ୍ ଉପସ୍ଥାପନା ସମାରୋହ ସମୟରେ ଏସୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ପରିଷଦ (ACC) ର ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଅଧିକାରୀ ଭାରତକୁ ଟ୍ରଫି ପ୍ରଦାନ କରିବେ ବୋଲି ରିପୋର୍ଟ ହୋଇଥିଲା। ତଥାପି ମୋହସିନ ନକଭି ନିଜ ଜିଦ୍ ରେ ଅଟଳ ରହିଥିଲେ ଏବଂ ଏସିଆ କପ୍ ଜିତିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଟ୍ରଫି (Asia Cup Trophy) ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇ ନଥିଲା। ଦି ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟରେ ପ୍ରକାଶିତ ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ PCB ଏବେ ଏଥିପାଇଁ ମୋହସିନ ନକଭିଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ (Gold Medal) ପ୍ରଦାନ କରୁଛି।

ମୋହସିନ ନକଭିଙ୍କୁ ପୁରସ୍କୃତ କରୁଛି PCB 
ଏସିଆ କପ୍ ଫାଇନାଲରେ ଭାରତ ବିପକ୍ଷରେ ତାଙ୍କର ଲଜ୍ଜାଜନକ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ମୋହସିନ ନକଭିଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ପାଇବାକୁ ଯାଉଛି। ଦି ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ମୋହସିନ ନକଭିଙ୍କୁ ସହିଦ ଜୁଲଫିକର ଅଲି ଭୁଟ୍ଟୋ ଉତ୍କର୍ଷ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ସିନ୍ଧ ଏବଂ କରାଚୀ ବାସ୍କେଟବଲ୍ ଆସୋସିଏସନର ସଭାପତିମାନେ ନକଭିଙ୍କୁ ପୁରସ୍କାର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ପିସିବି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମୋହସିନ ନକଭି ଭାରତକୁ ଏସିଆ କପ୍ ଟ୍ରଫି ପ୍ରଦାନ ନକରି ପାକିସ୍ତାନ ପାଇଁ ସମ୍ମାନ ଆଣିଛନ୍ତି।

ରିପୋର୍ଟରେ ଏହା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ମୋହସିନ ନକଭିଙ୍କୁ ପଦକ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ କରାଚୀରେ ଏକ ସମାରୋହ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ବିଲାୱାଲ ଭୁଟ୍ଟୋ ଜର୍ଦ୍ଦାରୀଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯିବ।

ଏସିଆ କପ୍ ଟ୍ରଫି ନେଇ ପଳାଇଥିଲେ ନକଭି
ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳିମାନେ ଏସିଆ କପ୍ ୨୦୨୫ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ପାକିସ୍ତାନୀ ଖେଳାଳିଙ୍କ ସହ ହାତ ମିଳାଇ ନଥିଲେ। ଏସିଆ କପ୍ ଟାଇଟଲ ଜିତିବା ପରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଭାରତ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିଷ ଓଗାଳିଥିବା ମୋହସିନ ନକଭିଙ୍କଠାରୁ ଟ୍ରଫି ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ମନା କରିଦେଇଥିଲା। ଭାରତୀୟ ଦଳ ଟ୍ରଫି ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲା କିନ୍ତୁ ମୋହସିନ ନକଭି ଏହାକୁ ନିଜର ସମ୍ପତ୍ତି ମନେ କରି ଏହାକୁ ନେଇ ପଳାଇ ଯାଇଥିଲା। ନଭେମ୍ବରରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ବଡି ମିଟ୍ସ ସମୟରେ ବିସିସିଆଇ ମୋହସିନ ନକଭିଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ ପରିଷଦ (ଆଇସିସି) ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ କରିବାକୁ ଯାଉଛି।

