Pakistani Youtuber Threat to BCCI: ବୋମାରେ ଉଡାଇ ଦେବାକୁ ବିସିସିଆଇ ଓ ଆଇସିସିକୁ ପାକିସ୍ତାନ ୟୁଟ୍ୟୁବରଙ୍କ ଧମକ

Pakistan Threat to BCCI: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ୨୦୨୬ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପରେ ପାକିସ୍ତାନର ଅସଲ ଚେହେରା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବାରେ ଲାଗିଛି। ସାରା ବିଶ୍ୱରେ 'ଟେରିରିସ୍ତାନ' ଭାବରେ କୁଖ୍ୟାତ ପାକିସ୍ତାନର ଜଣେ ୟୁଟ୍ୟୁବର ଏପରି ଏକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ଜାଣିବା ପରେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ କହିବେ ଯେ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଆତଙ୍କବାଦ। ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ ପରିଷଦ (ଆଇସିସି) ପାକିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟ ବୋର୍ଡ (ପିସିବି) ଆଗରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁଇବାରୁ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇ ଏହି ୟୁଟ୍ୟୁବର ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ବୋମାରେ ଉଡ଼ାଇ ଦେବାକୁ ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯଦି ପାକିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟ ଦଳ ୧୫ ଫେବୃଆରୀରେ ଭାରତ ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚ୍ ବୟକଟ କରେ ତେବେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ବୋଲି ଆଇସିସି ଚେତାବନୀ ଦେବା ପରେ ଏହି ଧମକ ଦିଆଯାଇଛି।
ଅର୍ସଲାନ ନାସିର ନାମକ ଜଣେ ପାକିସ୍ତାନୀ ୟୁଟ୍ୟୁବର ଆଇସିସି ଏବଂ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡ (ବିସିସିଆଇ) ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅପମାନଜନକ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ପରେ ସିଧାସଳଖ ଆଇସିସି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ବୋମା ମାଡ଼ କରିବାକୁ ଧମକ ଦେଇଥିଲେ। ସେ ଏକ ଭିଡିଓରେ ଏହି ଧମକ ଦେଇଥିଲେ, ଯାହା ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହୋଇଛି। ତେବେ ଏହି ଭିଡିଓର ସତ୍ୟତା ଜୀ ଓଡ଼ିଶା ଦାବି କରୁନାହିଁ।
୧୫ ମିନିଟର ଭିଡିଓରେ ଦିଆଯାଇଛି ଧମକ
ପାକିସ୍ତାନୀ YouTuber Arslan Nasir ଏକ ୧୫ ମିନିଟର ଭିଡିଓ ଜାରି କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁଥିରେ ସେ ସିଧାସଳଖ ଧମକ ଦେଉଛନ୍ତି। ଯଦିଓ ଭିଡିଓର କ୍ୟାପସନରେ "ହାସ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ରିକେଟ୍ ସମୀକ୍ଷା" ଏବଂ "କମେଡି କମେଣ୍ଟ୍ରୀ" ଲେଖାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଅର୍ସଲାନଙ୍କ ସ୍ୱର ସିଧାସଳଖ ଧମକପୂର୍ଣ୍ଣ ଭଳି ହୋଇଛି। ଅର୍ସଲାନ ବିଶେଷ ଭାବରେ ICC ମୁଖ୍ୟାଳୟକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ICC କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ଦୁବାଇରେ ଅବସ୍ଥିତି ହିଁ ଏହାର ସୁରକ୍ଷାର ଏକମାତ୍ର କାରଣ। ଅର୍ସଲାନ କହିଛନ୍ତି, "ICC କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସୁରକ୍ଷିତ କାରଣ ଏହା ଦୁବାଇରେ ଅଛି। ଯଦି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଭାରତରେ ଥାଆନ୍ତା, ତେବେ ଆମର ଲୋକମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାକୁ ଏବଂ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ବୋମା ପକାଇ ଥାଆନ୍ତେ।"
ଭାରତୀୟ ଅଧିନାୟକ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଓ ଜୟ ଶାହଙ୍କୁ କଡ଼ା ଭାଷାରେ ନିନ୍ଦା
ଆଇସିସି ପାକିସ୍ତାନକୁ ଚେତାବନୀ ଦେବା ପରେ ଅର୍ସଲାନ ବିରକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ପାକିସ୍ତାନ ଫେବୃଆରୀ 15 ତାରିଖରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର କଲମ୍ବୋରେ ଭାରତ ବିପକ୍ଷରେ T20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ବର୍ଜନ ଘୋଷଣା କରିଥିଲା। ଏହା ପରେ ICC ଏହି ଚେତାବନୀ ଜାରି କରିଥିଲା। ଅର୍ସଲାନ ICC ଏବଂ BCCI ଉଭୟ ଉପରେ ମୌଖିକ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ତଥାପି, ତାଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ଅଶ୍ଳୀଳ ମନ୍ତବ୍ୟ ଭାରତୀୟ T20 ଅଧିନାୟକ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ ଏବଂ ICC ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜୟ ଶାହଙ୍କ ପ୍ରତି ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଥିଲା। ଏସିଆ କପ୍ 2025 ସମୟରେ ହୋଇଥିବା ହାତ ମିଳାଇବା ବିବାଦକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରି ଅର୍ସଲାନ ଏହି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ।
ଆଇସିସି ପାକିସ୍ତାନକୁ ନିଷିଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଧମକ ଦେଇଛି।
ଯଦି ପାକିସ୍ତାନ ମ୍ୟାଚ୍ ବର୍ଜନ କରେ ତେବେ ଆଇସିସି ପାକିସ୍ତାନ ଉପରେ ଭାରୀ ଜରିମାନା ଦେବାକୁ ଧମକ ଦେଇଛି। ଏହି ଜରିମାନା 35 ନିୟୁତ ଡଲାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇପାରେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଆଇସିସି ରାଜସ୍ୱରେ ପାକିସ୍ତାନର ଅଂଶକୁ ରୋକି ଦିଆଯାଇପାରେ। ପାକିସ୍ତାନକୁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟରୁ ନିଷେଧ କରାଯିବାର ମଧ୍ୟ ଧମକ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ, ପାକିସ୍ତାନ ନିଜ ଜିଦ୍ରେ ଅଟଳ ରହିଛି। ତଥାପି, କିଛି ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଦାବି କରୁଛି ଯେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପିସିବି ଏବଂ ଆଇସିସି ମଧ୍ୟରେ ପଛ ଦ୍ୱାର ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି।