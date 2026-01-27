ପାକିସ୍ତାନକୁ ICC ର କଡ଼ା ଚେତାବନୀ, ବ୍ୟାନ୍ ହୋଇପାରେ PSL!

ICC: ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ମାତ୍ର କିଛି ଦିନ ବାକି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ପାକିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟକୁ ନେଇ ଚାଲିଥିବା ହାଇଡ୍ରାମା ଶେଷ ହେବାର ନାଁ ନେଉନି। ପାକିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟ ବୋର୍ଡ (PCB) ବିଶ୍ୱକପରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବ କି ନାହିଁ, ସେ ନେଇ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ଦେଇନାହିଁ।
Trending Photos
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ମାତ୍ର କିଛି ଦିନ ବାକି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ପାକିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟକୁ ନେଇ ଚାଲିଥିବା ହାଇଡ୍ରାମା ଶେଷ ହେବାର ନାଁ ନେଉନି। ପାକିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟ ବୋର୍ଡ (PCB) ବିଶ୍ୱକପରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବ କି ନାହିଁ, ସେ ନେଇ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ଦେଇନାହିଁ। ଏହି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଭିତରେ ଏବେ ଆଇସିସି (ICC) ପାକିସ୍ତାନକୁ ଏକ ଶକ୍ତ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି, ଯାହା ପାକ୍ କ୍ରିକେଟର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଅନ୍ଧାର ଭିତରକୁ ଠେଲି ଦେଇପାରେ।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ମୋହସିନ ନକଭି: କିନ୍ତୁ ସସପେନ୍ସ ଜାରି
ସବୁଠାରୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ହେଉଛି, ପିସିବି ବିଶ୍ୱକପ୍ ପାଇଁ ନିଜର ଦଳ ତ ଘୋଷଣା କରିସାରିଛି, କିନ୍ତୁ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଖେଳିବା ନେଇ ଏବେ ବି ମଉନ ରହିଛି। ସୋମବାର ଦିନ ପିସିବି ମୁଖ୍ୟ ମୋହସିନ ନକଭି ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶେହବାଜ ଶରିଫଙ୍କୁ ଭେଟି ଏହି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ତଥାପି କୌଣସି ନିଷ୍କର୍ସ ବାହାରି ପାରିନାହିଁ। ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ ବିକଳ୍ପ ଖୋଲା ଅଛି ଏବଂ ଆସନ୍ତା ଶୁକ୍ରବାର କିମ୍ବା ସୋମବାର ସୁଦ୍ଧା ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ।
ଆଇସିସିର ଚାବୁକ୍: ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ କି ପିଏସଏଲ (PSL)?
ପାକିସ୍ତାନର ଏଭଳି ଟାଳଟୁଳ ନୀତିକୁ ନେଇ ଆଇସିସି ଏବେ କଠୋର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଯଦି ପାକିସ୍ତାନ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଚୁକ୍ତିନାମା ଉଲ୍ଲଂଘନ କରେ, ତେବେ ତାଙ୍କ ଉପରେ କଡ଼ା ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଯାଇପାରେ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ପାକିସ୍ତାନକୁ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରୁ ବାଦ୍ ଦିଆଯିବା ସହ ପାକିସ୍ତାନ ସୁପର ଲିଗ୍ (PSL) ମଧ୍ୟ ବିପଦରେ ପଡ଼ିପାରେ। ସାଧାରଣତଃ ବିଦେଶୀ ଖେଳାଳିମାନେ PSL ଖେଳିବା ପାଇଁ ICC ପକ୍ଷରୁ NOC ପାଇଥାନ୍ତି; ଯଦି ICC ଏହାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିନିଏ, ତେବେ ପାକିସ୍ତାନର ନିଜସ୍ୱ ଲିଗ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିବ।
ଭାରତ-ପାକ୍ ମ୍ୟାଚରୁ ଓହରିବ କି ପାକିସ୍ତାନ?
ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ଯେ, ପାକିସ୍ତାନ ବୋଧହୁଏ ପୁରା ବିଶ୍ୱକପ୍ ବୟକଟ୍ ନକରି କେବଳ ଭାରତ ବିପକ୍ଷ ହାଇ-ଭୋଲଟେଜ୍ ମ୍ୟାଚରୁ ଓହରିଯାଇପାରେ। ଆସନ୍ତା ଫେବ୍ରୁଆରୀ ୧୫ ତାରିଖରେ କଲମ୍ବୋଠାରେ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ମୁକାବିଲା ହେବାର କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ରହିଛି। ତେବେ କ୍ରିକେଟ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତରେ, ନିଜର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଓ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପିସିବି ହୁଏତ ଏଭଳି ଆତ୍ମଘାତୀ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବ ନାହିଁ ଏବଂ ଖୁବଶୀଘ୍ର ବିଶ୍ୱକପରେ ସାମିଲ ହେବା ନେଇ ଘୋଷଣା କରିବ।