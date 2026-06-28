FIFA 2026: ଫିଫା ୱାର୍ଲ୍ଡ କପରେ ପାନାମାର ଲଜ୍ଜାଜନକ ରେକର୍ଡ!

FIFA 2026: ଫିଫା ୱାର୍ଲ୍ଡ କପ୍ ୨୦୨୬ର ଲିଗ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଶେଷ ହୋଇଛି। ୪୮ଟି ଦଳ ମଧ୍ୟରୁ ୩୨ଟି ଦଳ ନକ୍ଆଉଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ଉନ୍ନତି କରିଥିବା ବେଳେ ୧୬ଟି ଦଳର ଅଭିଯାନ ଏଠାରେ ଶେଷ ହୋଇଛି। ତେବେ ବାଦ ପଡ଼ିଥିବା ଦଳମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପାନାମା ସବୁଠାରୁ ନିରାଶାଜନକ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି। ଦଳଟି ତିନୋଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳି ଗୋଟିଏ ବି ଗୋଲ୍ କରିପାରିନଥିଲା।
ଗ୍ରୁପ୍–Lରେ ଥିବା ପାନାମାକୁ ଘାନା, କ୍ରୋଏସିଆ ଓ ଇଂଲଣ୍ଡ ଭଳି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଦଳ ସହ ମୁକାବିଲା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ପ୍ରଥମ ଦୁଇଟି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ପାନାମା ଭଲ ରକ୍ଷଣାତ୍ମକ ଖେଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆକ୍ରମଣ ବିଭାଗ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲା।
ଘାନା ବିପକ୍ଷରେ ପାନାମା ୧-୦ ଗୋଲ୍ରେ ପରାସ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ସେହିପରି କ୍ରୋଏସିଆ ବିପକ୍ଷରେ ମଧ୍ୟ ୧-୦ ଗୋଲ୍ରେ ହାରିଥିଲା। ଶେଷ ଲିଗ୍ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ପାନାମାର ଶେଷ ଆଶା ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗିଯାଇଥିଲା।
ଇଂଲଣ୍ଡ ୨-୦ ଗୋଲ୍ରେ ପାନାମାକୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲା। ଇଂଲଣ୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ଜୁଡ୍ ବେଲିଂହାମ ଓ ହ୍ୟାରି କେନ୍ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ଗୋଲ୍ ସ୍କୋର କରିଥିଲେ। ଏହି ପରାଜୟ ସହ ପାନାମା ବିନା କୌଣସି ପଏଣ୍ଟ ଓ ବିନା ଗୋଲ୍ରେ ୱାର୍ଲ୍ଡ କପ୍ରୁ ବିଦାୟ ନେଇଛି। ଏହି ବିଶ୍ୱକପରେ ବାଦ ପଡ଼ିଥିବା ଦଳମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପାନାମା ହେଉଛି ଏକମାତ୍ର ଦଳ, ଯାହା ଗୋଟିଏ ମଧ୍ୟ ଗୋଲ୍ ସ୍କୋର କରିବାରେ ଅସଫଳ ହୋଇଛି।