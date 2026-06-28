Add Zee Business As A Preferred Source
App

FIFA 2026: ଫିଫା ୱାର୍ଲ୍ଡ କପରେ ପାନାମାର ଲଜ୍ଜାଜନକ ରେକର୍ଡ!

ଫିଫା ୱାର୍ଲ୍ଡ କପ୍ ୨୦୨୬ର ଲିଗ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଶେଷ ହୋଇଛି। ୪୮ଟି ଦଳ ମଧ୍ୟରୁ ୩୨ଟି ଦଳ ନକ୍‌ଆଉଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ଉନ୍ନତି କରିଥିବା ବେଳେ ୧୬ଟି ଦଳର ଅଭିଯାନ ଏଠାରେ ଶେଷ ହୋଇଛି। ତେବେ ବାଦ ପଡ଼ିଥିବା ଦଳମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପାନାମା ସବୁଠାରୁ ନିରାଶାଜନକ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି। ଦଳଟି ତିନୋଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳି ଗୋଟିଏ ବି ଗୋଲ୍ କରିପାରିନଥିଲା। ଗ୍ରୁପ୍–Lରେ ଥିବା

Written ByPriyambada Rana
Published: Jun 28, 2026, 07:33 AM IST|Updated: Jun 28, 2026, 07:33 AM IST
FIFA 2026: ଫିଫା ୱାର୍ଲ୍ଡ କପରେ ପାନାମାର ଲଜ୍ଜାଜନକ ରେକର୍ଡ!

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ବଲିଉଡ୍ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ରୋହିତ ଶେଟ୍ଟୀଙ୍କୁ ଜୀବନରୁ ମାରିଦେବା ଧମକ!ମାଗିଲେ ୨୦ କୋଟି...
Rohit Shetty Death Threat28 min ago
2
Ram Temple Donation Theft49 min ago
3
weather update1 hr ago
4
top 10 news todayJun 27
5
Odia NewsJun 27