IPL ରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି ମାରିଲେ ପପୁ ଯାଦବଙ୍କ ପୁଅ; କେକେଆର୍ କିଣିଲା, ମିଳିଲା ଏତିକି ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା

Written By  Jagdish Barik|Last Updated: Dec 16, 2025, 10:42 PM IST

Sarthak Ranjan IPL 2026 Auction​: ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ ୨୦୨୬ ନିଲାମର ପୂର୍ଣ୍ଣିଆ ସାଂସଦ ରାଜେଶ ରଞ୍ଜନ ଓରଫ ପପୁ ଯାଦବଙ୍କ ପୁଅ ସାର୍ଥକ ରଞ୍ଜନଙ୍କୁ ଏକ ବଡ଼ ସଫଳତା ମିଳିଛି। ମଙ୍ଗଳବାର ଆବୁଧାବିର ଅନୁଷ୍ଠିତ ଆଇପିଏଲ ନିଲାମରେ କୋଲକାତା ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସ (KKR) ସାର୍ଥକ ରଞ୍ଜନଙ୍କୁ ନିଜ ଦଳରେ ସାମିଲ କରିଛି। ନିଲାମରେ ସାର୍ଥକ ରଞ୍ଜନଙ୍କ ମୂଳ ମୂଲ୍ୟ ୩୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଥିଲା ଏବଂ ସମାନ ଟଙ୍କାରେ KKR ତାଙ୍କୁ କିଣିଛି। ଏହା ସହିତ ସାର୍ଥକଙ୍କ IPL ଖେଳିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ସାକାର ହୋଇପାରେ। ସେ ଜଣେ ଓପନିଂ ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନ୍ ଏବଂ ଘରୋଇ କ୍ରିକେଟରେ ଦିଲ୍ଲୀ ପାଇଁ ରଣଜୀ ଟ୍ରଫି ଖେଳନ୍ତି। ସାର୍ଥକ ରଞ୍ଜନ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ବର୍ଷଗୁଡ଼ିକରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲେ।

ସାର୍ଥକ ରଞ୍ଜନ କରିୟର ବିଷୟରେ କହିଲେ ସେ ଦିଲ୍ଲୀ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍‌ରେ ନଅଟି ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ପ୍ରାୟ ୪୪୮ ରନ୍ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ପ୍ରଦର୍ଶନ, ବିଶେଷକରି ଦିଲ୍ଲୀ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ ୨୦୨୫ରେ ଉତ୍ତର ଦିଲ୍ଲୀ ଷ୍ଟ୍ରାଇକର୍ସ ପାଇଁ ଖେଳିବା ବିଶେଷ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଥିଲା। ସେ ମାତ୍ର ୫୮ ବଲ୍‌ରେ ଏକ ଚମତ୍କାର ଶତକ ହାସଲ କରି ତାଙ୍କର ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ବ୍ୟାଟିଂ ଦକ୍ଷତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ଉତ୍ତର ଦିଲ୍ଲୀ ଷ୍ଟ୍ରାଇକର୍ସ ପାଇଁ ଏହି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଇନିଂସ୍ କ୍ରିକେଟ୍ ଜଗତରେ ସାର୍ଥକ ରଞ୍ଜନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା।

ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ସାର୍ଥକ ରଞ୍ଜନ ୨୦୧୬ରେ ଦିଲ୍ଲୀ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଘରୋଇ ଡେବ୍ୟୁ କରିଥିଲେ। ସେବେଠାରୁ ସେ ନିରନ୍ତର ଭାବରେ ତାଙ୍କ ଖେଳକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସୀମିତ ଓଭର ଫର୍ମାଟରେ ଲମ୍ବା ଇନିଂସ ଖେଳିବାର କ୍ଷମତା ବିକଶିତ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର କୌଶଳ, ସଂଯମତା ଏବଂ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଜଣେ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ଓପନର ଭାବରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଛି। ଏବେ ୨୦୨୬ ଆଇପିଏଲରେ ସାର୍ଥକ ରଞ୍ଜନଙ୍କୁ କୋଲକାତା ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସ ପାଇଁ ଖେଳିବା ଦେଖିବା କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବିଶେଷ ଅଭିଜ୍ଞତା ହେବ। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆଇପିଏଲ ମଞ୍ଚରେ ନିଜକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରିବା ଏବଂ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିଭା ଏବଂ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବ୍ୟାଟିଂ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଶଂସକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବାର ଏକ ମହାନ ସୁଯୋଗ ରହିବ।

 

