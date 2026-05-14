PBKS vs MI Head-to-Head Record: ଆଜି ପଞ୍ଜାବ-ମୁମ୍ବାଇ ମୁହାଁମୁହିଁ, ଜାଣନ୍ତୁ କାହା ପଲ୍ଲା ରହିଛି ଭାରି

Written By  Prabhudatta Moharana|Last Updated: May 14, 2026, 01:02 PM IST

PBKS vs MI: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: IPL 2026ର 58ତମ ମ୍ୟାଚରେ ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗସ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ସହିତ ମୁକାବିଲା କରିବ। ଏହି ମ୍ୟାଚ ଗୁରୁବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଧର୍ମଶାଳାର ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ କ୍ରିକେଟ ଆସୋସିଏସନ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯିବ। ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗସ ୧୩ ପଏଣ୍ଟ ସହିତ ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲରେ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି। କୁପର କନୋଲି ଦଳର ସର୍ବାଧିକ ରନ ସ୍କୋରର ହୋଇଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂହ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବୋଲିଂ ପ୍ରଦର୍ଶନ ସହିତ ସର୍ବାଧିକ ୱିକେଟ୍ ନେଇଛନ୍ତି। ଦଳ ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ ବିପକ୍ଷରେ 3 ୱିକେଟ୍ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛି ଏବଂ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଚାରିରେ ସ୍ଥାନ ସୁରକ୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଦୃଢ଼ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ପଡିବ।

ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ୧୧ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ରୁ ମାତ୍ର ୩ଟିରେ ଜିତିଥିବାରୁ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରୁ ବାଦ ପଡ଼ିଛି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଇପିଏଲ୍ ଇତିହାସରେ ଦଳର ସବୁଠାରୁ ଖରାପ ପ୍ରଦର୍ଶନ। ଏବେ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ସେମାନଙ୍କର ବାକି ସମସ୍ତ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତି ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲରେ ଅତି କମରେ ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନ ଉପରକୁ ଉଠିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗ୍ସ ଏବଂ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ସର୍ବଦା ଏକ ନିକଟତର ହୋଇଥାଏ। ଉଭୟ ଦଳ ଆଇପିଏଲ୍ ଇତିହାସରେ ଅନେକ ରୋମାଞ୍ଚକର ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ପୁଣି ଥରେ ପିବିକେଏସ୍ ବନାମ MI ହେଡ୍-ଟୁ-ହେଡ୍ ରେକର୍ଡ ଉପରେ ନଜର ରଖିବେ ଯେ କେଉଁ ଦଳ ଉପରେ ବିଜୟୀ ହେବ।

ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗସ୍ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସର ସାମ୍ନାସାମ୍ନି ରେକର୍ଡ ସ୍ଥାପନ କରିଛି:
ଆଇପିଏଲରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୁଇ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ୩୫ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯାଇଛି। ଯେଉଁଥିରେ ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗସ୍ ୧୮ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତି ମୁମ୍ବାଇଠାରୁ ଆଗରେ ଅଛି। ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ୧୭ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଛି। ଏହି ସିଜନରେ ଉଭୟ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ଏହା ଦ୍ୱିତୀୟ ସାକ୍ଷାତ। ପୂର୍ବ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗସ୍ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସକୁ ୭ ୱିକେଟରେ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲା। ଆଇପିଏଲ ୨୦୨୫ ସିଜନର ଏଲିମିନେଟର ମ୍ୟାଚ୍ରେ ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗସ୍ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସକୁ ୫ ୱିକେଟରେ ପରାସ୍ତ କରି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରୁ ବାହାର କରିଦେଇଥିଲା।

ପଞ୍ଜାବ ଏକାଦଶ ଦଳ: ପ୍ରଭସିମରନ ସିଂହ(ୱିକେଟ କିପର) ପ୍ରିୟାଂଶ ଆର୍ଯ୍ୟା, କୁପର କୋନୋଲି, ଶ୍ରେୟାସ ଆୟାର (ଅଧିନାୟକ), ମାର୍କସ ଷ୍ଟୋଇନିସ, ଶଶାଂକ ସିଂହ, ମାର୍କୋ ଜନସନ, ସୂର୍ୟାଂଶ  ଶେଡଗେ, ଆର୍ଶଦୀପ ସିଂହ, ୟୁଜବେନ୍ଦ୍ର ଚହଲ, ୟଶ ଠାକୁର, ବେନ ଡ୍ୱେର୍ଶୟସ, ଯଶ ଠାକୁର, ହରପ୍ରିତ ବରାଡ଼, ବିଷ୍ଣୁ ବିନୋଦ, ଜେଭିୟର ବାର୍ଟଲେଟ, ପ୍ରବୀଣ ଦୁବେ, ଭିଶକ ବିଜୟକୁମାର, ଲକି ଫର୍ଗୁସନ, ନେହଲ ୱଢେରା, ପାଇଲା ଅଭିନାଶ, ହରପୁରନ ପନ୍ନୁ, ଅଜମତ୍ତୁଲ୍ଲାହ ଉମରଡଇ, ମିଶେଲ ଓଭେନ, ମୁଶୀର ଖାନ, ଭିଶାଲ ନିଷାଦ

ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ଦଳ: ରୟାନ ରିକେଲଟନ, ରୋହିତ ଶର୍ମା, ନମନ ଧୀର, ଏନ ତିଲକ ବର୍ମା, ସୂର୍ଯ୍ୟ କୁମାର ଯାଦବ, ବିଲ ଜ୍ୟାକବ୍ସ, ରାଜ ଅଙ୍ଗଦ ବାବା, କର୍ବିନ ବାସ, ଦୀପକ ଚହର, ଜଶପ୍ରିତ ବୁମରା, ଅଲ୍ଲାହ ମହମ୍ମଦ ଗଜନଫର, ରଘୁ ଶର୍ମା,  ରବିନ ମିଞ୍ଜ, ଶାର୍ଦ୍ଦୁଳ ଠାକୁର, ମୟଙ୍କ ରାୱତ, ଟ୍ରେଣ୍ଟ ବୋଲ୍ଟ, ଦାନିଶ ମାଲେୱାର, କ୍ୱିଣ୍ଟନ ଡିକକ୍, ଶେରଫେନ ରଦରଫୋର୍ଡ, ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା, କୃଷ୍ଣ ଭଗତ, ଅଶ୍ୱିନ କୁମାର, ମୟଙ୍କ ମାରକେଣ୍ଡ, ମହମ୍ମଦ ସଲାଉଦ୍ଦିନ ଇଜହାର, କେଶବ ମହାରାଜ

Prabhudatta Moharana

