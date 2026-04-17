PBKS vs MI: ମୁମ୍ବାଇ ବିପକ୍ଷରେ ପଞ୍ଜାବର ସହଜ ବିଜୟ

PBKS vs MI: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: IPL 2026ର 24ତମ ମ୍ୟାଚରେ ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗସ୍ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସକୁ 7 ୱିକେଟରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ୨୦ ଓଭରରେ ୬ ୱିକେଟ ହରାଇ ୧୯୫ ରନ କରିଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ କ୍ୱିଣ୍ଟନ୍ ଡି କକ୍ ୬୦ ବଲରୁ ଚମତ୍କାର ଅପରାଜିତ ୧୧୨ ରନ କରିଥିଲେ। ୧୯୬ ରନର ଟାର୍ଗେଟକୁ ପିଛା କରି ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗସ୍ ମାତ୍ର ୧୭ ଓଭରରେ ଏହାକୁ ହାସଲ କରିଥିଲା। ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରଭସିମରନ୍ ସିଂହ ସର୍ବାଧିକ ସ୍କୋର କରିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଅଧିନାୟକ ଶ୍ରେୟସ ଆୟର ୬୬ ରନର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ। ଏହି ବିଜୟ ସହିତ ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗସ୍ର ଅପରାଜିତ ଧାରା ଜାରି ରହିଛି। ଯେତେବେଳେ ଏହା ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସର କ୍ରମାଗତ ଚତୁର୍ଥ ପରାଜୟ।
ରୋହିତ ଶର୍ମା ପ୍ଲେଇଂ ୧୧ ରୁ ବାଦ
ଶ୍ରେୟସ ଆୟର ଟସ୍ ଜିତି ପ୍ରଥମେ ବୋଲିଂ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ଲେଇଂ ଏକାଦଶରେ ଦୁଇଟି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ। ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ କ୍ୱିଣ୍ଟନ୍ ଡି କକ୍ ଫେରିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ମିଚେଲ ସାଣ୍ଟନରଙ୍କୁ ବାଦ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ ମୟଙ୍କ ରାୱତ ତାଙ୍କର ଡେବ୍ୟୁ କରିଥିଲେ। ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସର ଆରମ୍ଭ ଭଲ ନଥିଲା। ରିଆନ ରିକେଲଟନ୍ ମାତ୍ର ୨ ରନ କରି ଆଉଟ ହୋଇଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ ତାଙ୍କର ଖାତା ଖୋଲିପାରି ନଥିଲେ। ଏହାପରେ କ୍ୱିଣ୍ଟନ୍ ଡି କକ୍ ଏବଂ ନମନ ଧୀର ଦଳକୁ ୧୩୦ ପାର କରାଇଥିଲେ। ନମନ ଧୀର ୫୦ ରନ କରି ଆଉଟ ହୋଇଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଡି କକ୍ ଏକ ଚମତ୍କାର ଶତକ ହାସଲ କରିଥିଲେ।
ଏହାପରେ କ୍ୱିଣ୍ଟନ୍ ଡି କକ୍ ଅନ୍ୟ ପାର୍ଶ୍ୱରୁ ବହୁତ ସମର୍ଥନ ପାଇ ନଥିଲେ। ସେ ୮ ଚୌକା ଏବଂ ୭ ଛକା ସହିତ ୧୧୨ ରନ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବାରମ୍ବାର ୱିକେଟ୍ ପତନ ଯୋଗୁଁ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ୨୦ ରୁ ୨୫ ରନ ପଛରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ। କେବଳ ୧୯୫ ରନ ସଂଗ୍ରହ କରିପାରିଥିଲେ। ୧୯୬ ରନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପିଛା କରୁଥିବା ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗ୍ସର ଆରମ୍ଭ ଭଲ ନଥିଲା। ପ୍ରିୟାଂଶ ଆର୍ଯ୍ୟ ୧୫ ରନ କରି ଆଉଟ ହୋଇଥିଲେ। ସେହିପରି କୁପର କନୋଲି ୧୭ ରନ କରି ପ୍ୟାଭିଲିୟନ ଫେରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ପ୍ରଭସିମରନ୍ ସିଂହ ଏବଂ ଶ୍ରେୟସ ଆୟର ଇନିଂସକୁ ସ୍ଥିର କରି ଦଳକୁ ବିଜୟର ନିକଟତର କରିଥିଲେ।
ଯଦିଓ ଶ୍ରେୟସ ଆୟର 66 ରନ କରି ଆଉଟ ହୋଇଥିଲେ, ମାର୍କସ୍ ଷ୍ଟୋଇନିସ୍ ଓ ପ୍ରଭସିମରନ ଭାଗିଦାରୀ ବଳରେ ମାତ୍ର 16.3 ଓଭରରେ ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗସଙ୍କୁ ବିଜୟୀ କରାଇଥିଲେ। ପ୍ରଭସିମରନ ସିଂହ 39 ବଲ୍ ରେ 80 ରନର ଏକ ଚମତ୍କାର ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ 11 ଚୌକା ଏବଂ 2 ଛକା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିଲା। ଏହି ବିଜୟ ସହିତ, ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗସ ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲର ଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଦଳ 5 ମ୍ୟାଚରୁ 9 ପଏଣ୍ଟ ପାଇଛି। ଯେଉଁଥିରେ 4 ବିଜୟ ଏବଂ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ 1 ମ୍ୟାଚ୍ ବାତିଲ ହୋଇଥିଲା। ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବାଙ୍ଗାଲୋର 5 ମ୍ୟାଚରୁ 8 ପଏଣ୍ଟ ସହିତ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି। ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ ମଧ୍ୟ 5 ମ୍ୟାଚରୁ 8 ପଏଣ୍ଟ ପାଇଛି।