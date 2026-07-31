Khelo India: ଖେଳୋ ଇଣ୍ଡିଆ ଯୋଜନାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟର ଅନୁମୋଦନ

Khelo India: ଆଜି ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଖେଲୋ ଇଣ୍ଡିଆ ଯୋଜନାର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ଏବଂ ଜାତୀୟ କ୍ରୀଡା ମହାସଂଘଗୁଡ଼ିକୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପାଇଁ ଆଗାମୀ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ପାଇଁ ମୋଟ ୩୬,୪୪୧ କୋଟି ବଜେଟ୍ ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ଏଥିରେ ଖେଲୋ ଇଣ୍ଡିଆ ଯୋଜନା ପାଇଁ ୨୯,୦୫୪ କୋଟି ଏବଂ ଜାତୀୟ କ୍ରୀଡା ମହାସଂଘଗୁଡ଼ିକୁ ୭,୩୮୭ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଆବଣ୍ଟନ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ରହିଛି। ଏହି ଯୋଜନାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ କ୍ରୀଡା ପ୍ରତିଭା ଚିହ୍ନଟ କରି ଭାରତକୁ ଏକ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ କ୍ରୀଡା ହବ୍ ଭାବରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା।
ଏହି ଯୋଜନାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ପ୍ରତିଭାବାନ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ ଏବଂ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଭାରତ ୨୦୩୦ ରାଜ୍ୟଗୋଷ୍ଠୀ କ୍ରୀଡା ଆୟୋଜନ କରି ଏବଂ ୨୦୩୬ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ ପାଇଁ ବିଡିଂ କରି ଏକ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ କ୍ରୀଡା ହବ୍ ହେବା ଦିଗରେ ଅଗ୍ରଗତି କରିପାରିବ।
ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ୨୦୨୬-୨୭ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଏହି ଜିନିଷ ପାଇଁ ବଜେଟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପୂର୍ବରୁ ୪୨୫ କୋଟି ଟଙ୍କା ଥିଲା। ସରକାରୀ ବିବୃତ୍ତିରେ କୁହାଯାଇଛି, "ଅନୁମୋଦିତ ବଜେଟ୍ ପୂର୍ବ ଖେଲୋ ଇଣ୍ଡିଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ତୁଳନାରେ ପ୍ରାୟ ଆଠ ଗୁଣ ଅଧିକ, ଯାହା ଯୁବ ବିକାଶ, ରାଷ୍ଟ୍ର ନିର୍ମାଣ ଏବଂ ଭାରତକୁ ଏକ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ କ୍ରୀଡ଼ା ମହାଶକ୍ତି କରିବା ପ୍ରତି ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ।"
ସ୍କୁଲ ସ୍ତରରେ କ୍ରୀଡ଼ାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ, ସରକାର ଦୁଇଟି ନୂତନ ପଦକ୍ଷେପ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି: ଖେଲୋ ଇଣ୍ଡିଆ ଫିଡର ସ୍କୁଲ ଏବଂ ଖେଲୋ ଇଣ୍ଡିଆ ଉତ୍କର୍ଷ ବିଦ୍ୟାଳୟ। ଏହି ପଦକ୍ଷେପଗୁଡ଼ିକର ଲକ୍ଷ୍ୟ କ୍ରୀଡ଼ାକୁ ମୁଖ୍ୟଧାରାର ଶିକ୍ଷାରେ ସାମିଲ କରିବା, ପ୍ରତିଭାଶାଳୀ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ବିକଶିତ କରିବା। ANSF ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ, ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳି ଏବଂ ଦଳଗୁଡ଼ିକୁ ୨୦୨୬-୩୧ ସମୟ ପାଇଁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ, କ୍ରୀଡ଼ା ବିଜ୍ଞାନ, ଆଧୁନିକ ଉପକରଣ, ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ତାଲିମ ଏବଂ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ, ତାଲିମ ଶିବିର ଏବଂ ବିଦେଶୀ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ସେବା ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ।
ସରକାର କହିଛନ୍ତି, "ଏହା ବିଶ୍ୱ ଦକ୍ଷିଣର ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ସହିତ କ୍ରୀଡ଼ା ସହଯୋଗକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବ ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଭାରତର ପାରମ୍ପରିକ କ୍ରୀଡ଼ାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବ।" ବିବୃତ୍ତିରେ ଆହୁରି କୁହାଯାଇଛି, "ମହିଳା ଖେଳାଳି, ପାରା-ଆଥଲେଟ୍, ସ୍ୱଦେଶୀ କ୍ରୀଡ଼ା ଏବଂ ଶାନ୍ତି, ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତି ଏବଂ ସାମୁଦାୟିକ ବିକାଶର ମାଧ୍ୟମ ଭାବରେ କ୍ରୀଡ଼ାକୁ ବିଶେଷ ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଆଯାଇଛି।" ବିବୃତ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ, "ଏହି ଯୋଜନା ଜାତୀୟ କ୍ରୀଡ଼ା ଆୟୋଜନ ଏବଂ ଭାରତରେ ପ୍ରମୁଖ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରୀଡ଼ା ଇଭେଣ୍ଟ ଆୟୋଜନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବ।"
ଏହି ଯୋଜନାରେ ଏକ ସମନ୍ୱିତ ଡିଜିଟାଲ କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ବିକଶିତ କରିବାର ପ୍ରସ୍ତାବ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି ଯାହା କ୍ରୀଡ଼ାବିତ ଡାଟାବେସ୍, କ୍ରୀଡ଼ା ଭିତ୍ତିଭୂମି, ପ୍ରତିଯୋଗିତା, ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ସମ୍ବଳ, ପ୍ରତିଭା ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ, ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଏବଂ ଫିଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆନ୍ଦୋଳନ ସହିତ ଜଡିତ ସୂଚନାକୁ ଏକତ୍ର କରିବ। ସରକାରଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ତଥ୍ୟ-ଚାଳିତ ଯୋଜନା, ସ୍ୱଚ୍ଛ ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ କ୍ରୀଡ଼ାବିତଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବିକାଶକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବ। ସରକାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଯେ ଏହି ପୁନର୍ଗଠିତ ଯୋଜନା ଭାରତର ଦୀର୍ଘକାଳୀନ କ୍ରୀଡ଼ା ମହତ୍ତ୍ୱାକାଂକ୍ଷା ପାଇଁ ଏକ ଦୃଢ଼ ମୂଳଦୁଆ ସ୍ଥାପନ କରିବ, ଯେଉଁଥିରେ ଦେଶର ଅଲିମ୍ପିକ୍ ଏବଂ ପାରାଅଲିମ୍ପିକ୍ କ୍ରୀଡ଼ା ଆୟୋଜନ କରିବା ପାଇଁ ଦାବି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।
ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଆଉ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂସ୍କାର ହେଉଛି "ଖେଲୋ ଇଣ୍ଡିଆ ଆଥଲେଟ୍ସ" କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସହିତ "ଉଦୀୟମାନ ଖେଲୋ ଇଣ୍ଡିଆ ଆଥଲେଟ୍ସ" ନାମକ ଏକ ନୂତନ ବର୍ଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବା। "ଏହା ସଂରଚିତ କ୍ରୀଡ଼ାବିତ ବିକାଶ ପ୍ରଣାଳୀର ପରିସରକୁ ପ୍ରାୟ ଦଶଗୁଣ ବୃଦ୍ଧି କରିବ। ଯାହା ହଜାର ହଜାର ଅତିରିକ୍ତ ଯୁବ କ୍ରୀଡ଼ାବିତଙ୍କୁ ବୃତ୍ତିଗତ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ, କ୍ରୀଡ଼ା ବିଜ୍ଞାନ-ଆଧାରିତ ସହାୟତା ଏବଂ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ପରାମର୍ଶ ପ୍ରଦାନ କରିବ " ବୋଲି ସରକାର କହିଛନ୍ତି। ସାରା ଦେଶରେ ପ୍ରତିଭା ଚିହ୍ନଟ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଜାତୀୟ ପ୍ରତିଭା ସନ୍ଧାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିକଶିତ କରାଯିବ। ଏହା ଅଧୀନରେ, ଆଞ୍ଚଳିକ କମିଟି, ସ୍କାଉଟ୍, ଉଚ୍ଚ-ପ୍ରଦର୍ଶକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଏବଂ ଉଚ୍ଚ-ପ୍ରଦର୍ଶକ ପରିଚାଳକମାନେ ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ପ୍ରତିଭାଶାଳୀ କ୍ରୀଡ଼ାବିତମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା,ତଦାରଖ କରିବା ଏବଂ ସାମଗ୍ରିକ ବିକାଶକୁ ସମର୍ଥନ କରିବା ପାଇଁ ଏକାଠି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ।