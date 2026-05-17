Zee OdishaOdisha Sportsପ୍ରଭଞ୍ଜନ ମୁଲ୍ଲିକ ହେଲେ ଓଡ଼ିଶା କ୍ରିକେଟ୍‌ ଟିମ୍‌ର ମୁଖ୍ୟ କୋଚ୍

ଓଡ଼ିଶା ପୁରୁଷ କ୍ରିକେଟ୍‌ ଟିମ୍‌ର ମୁଖ୍ୟ କୋଚ୍ ଭାବେ ପ୍ରଭଞ୍ଜନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିଛି । ୨୦୨୬-୨୭ ସିଜିନ୍‌ ପାଇଁ ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ଭାଳିବେ ପୂର୍ବତନ ରଣଜୀ ଖେଳାଳି  ପ୍ରଭଞ୍ଜନ ।

Written By  Soubhagya Ranjan Mishra|Last Updated: May 17, 2026, 10:09 PM IST

Odisha Cricket: ଓଡ଼ିଶା କ୍ରିକେଟ୍‌ ଟିମ୍‌ର ମୁଖ୍ୟ କୋଚ୍ ହୋଇଛନ୍ତି ପ୍ରଭଞ୍ଜନ ମଲ୍ଲିକ । ଓଡ଼ିଶା ପୁରୁଷ କ୍ରିକେଟ୍‌ ଟିମ୍‌ର ମୁଖ୍ୟ କୋଚ୍ ଭାବେ ପ୍ରଭଞ୍ଜନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିଛି । ୨୦୨୬-୨୭ ସିଜିନ୍‌ ପାଇଁ ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ଭାଳିବେ ପୂର୍ବତନ ରଣଜୀ ଖେଳାଳି  ପ୍ରଭଞ୍ଜନ । ସେ ପୂର୍ବରୁ ୧୯ ବର୍ଷରୁ କମ୍‌ କ୍ରିକେଟ୍‌ ଟିମ୍‌ର ମୁଖ୍ୟ କୋଚ୍‌ ଥିଲେ ଏବଂ ୮୮ଟି ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ଓ ୫୬ଟି ଲିଷ୍ଟ A ମ୍ୟାଚ୍‌ ଖେଳିଛନ୍ତି ପ୍ରଭଞ୍ଜନ । ଓଡ଼ିଶା କ୍ରିକେଟ୍‌ ଏକାଡେମୀର ବୈଷୟିକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ହେଲେ ଶାନ୍ତନୁ ଘୋଷ ।

ଜାରି ହୋଇଥିବା ବାର୍ତ୍ତାରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି ଯେ, ଓଡ଼ିଶା କ୍ରିକେଟ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ପୂର୍ବରୁ ଆଗାମୀ BCCI ଘରୋଇ ସିଜିନ୍ ୨୦୨୬-୨୭ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସହାୟକ କର୍ମଚାରୀ ପଦବୀ ପାଇଁ ଆବେଦନ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରି ଏକ ବିଜ୍ଞାପନ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲା। ଦେଶ ସାରାରୁ ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି ସମ୍ପୃକ୍ତ ପଦବୀ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ। ଏହା ପରେ, ଆବେଦନଗୁଡ଼ିକର ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଶ୍ରୀ କିଶୋର ମାନିଆ, ଶ୍ରୀ ଚିନ୍ମୟାନନ୍ଦ ଜେନା ଏବଂ ଶ୍ରୀ ସୌମିତ୍ର ଚୌଧୁରୀଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ କ୍ରିକେଟ୍ ପରାମର୍ଶଦାତା କମିଟି ସମ୍ମୁଖରେ ହାଜର ହୋଇଥିଲେ। ୪ ଏବଂ ୫ ମଇ ୨୦୨୬ ରେ ଏକ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ସାକ୍ଷାତକାର ଏବଂ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପରେ, ସିଏସି ଦ୍ୱାରା ଆଗାମୀ ଘରୋଇ ସିଜିନ୍ ପାଇଁ ନିମ୍ନଲିଖିତ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇଛି । ଶ୍ରୀ ପ୍ରଭଞ୍ଜନ ମୁଲ୍ଲିକଙ୍କୁ BCCI ଘରୋଇ ସିଜିନ୍ ୨୦୨୬-୨୭ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର ବରିଷ୍ଠ ପୁରୁଷ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଶ୍ରୀ ମୁଲ୍ଲିକ ପୂର୍ବରୁ ଓଡ଼ିଶା ୧୯ ବର୍ଷରୁ କମ୍ ଦଳର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ଏବଂ ୨୦୨୫-୨୬ ବିସିସିଆଇ ଘରୋଇ ସିଜିନ୍ ସମୟରେ ଭିନୁ ମାଙ୍କଡ ଟ୍ରଫିର କ୍ୱାର୍ଟରଫାଇନାଲ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦଳକୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ସେ ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରୋ ଟି୨୦ ଲିଗ୍‌ରେ କଟକ ପାନ୍ଥର୍ସ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍‌ର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ଓସିଏ କ୍ଲବ୍ କ୍ରିକେଟ୍ ଲିଗ୍‌ର ଚାମ୍ପିଅନ୍ ଭାବରେ ଉଭା ହୋଇଥିବା ରାଇଜିଂ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ କ୍ଲବର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ।

ତାଙ୍କର ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦକ୍ଷତା ବ୍ୟତୀତ, ଶ୍ରୀ ମୁଲ୍ଲିକ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସିନିୟର ପୁରୁଷ ଚୟନ କମିଟିର ସଦସ୍ୟ ଥିଲେ। ଜଣେ ଖେଳାଳି ଭାବରେ, ସେ ତାଙ୍କ ଘରୋଇ କ୍ରିକେଟ୍ କ୍ୟାରିୟରରେ ୮୮ଟି ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ମ୍ୟାଚ୍ ଏବଂ ୫୬ଟି ଲିଷ୍ଟ-ଏ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳି ଓଡ଼ିଶାକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିଥିଲେ। ଶ୍ରୀ ସାନ୍ତନୁ ଘୋଷଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶା କ୍ରିକେଟ୍ ଏକାଡେମୀର ବୈଷୟିକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଘରୋଇ କ୍ରିକେଟ୍‌ରେ ବ୍ୟାପକ ଜଡିତତା ସହିତ ଜଣେ ଅଭିଜ୍ଞ କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ, ଶ୍ରୀ ଘୋଷ ବର୍ତ୍ତମାନ ୧୯ ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବାଳକଙ୍କ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡ ସେଣ୍ଟର ଅଫ୍ ଏକ୍ସିଲେନ୍ସ ଏଲିଟ୍ କ୍ୟାମ୍ପ୍ ୨୦୨୬ ସହିତ ଜଡିତ ଏବଂ ପୂର୍ବରୁ ରାଜକୋଟରେ ସିଓଇ ହାଇ ପରଫର୍ମାନ୍ସ କ୍ୟାମ୍ପ୍ ୨୦୨୫ରେ ସ୍ପିନ୍ ବୋଲିଂ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ସେ ସାରା ଭାରତରେ ଅନେକ ରାଜ୍ୟ ଦଳ ଏବଂ ଉଚ୍ଚ-ପ୍ରଦର୍ଶିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସହିତ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଓସିଏର ସଭାପତି ଶ୍ରୀ ପଙ୍କଜ ଲୋଚନ ମହାନ୍ତି, ଓସିଏର ସଚିବ ଶ୍ରୀ ସଞ୍ଜୟ ବେହେରା, ଓଡ଼ିଶା କ୍ରିକେଟ୍ ଆସୋସିଏସନର ସମସ୍ତ ପଦାଧିକାରୀ ଏବଂ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ, ନୂତନ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ ସମସ୍ତ ପଦାଧିକାରୀଙ୍କୁ ସଫଳ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ପାଇଁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମାନନୀୟ ମୁଦ୍ରିତ ଏବଂ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ଖବର ପ୍ରସାରଣ କରିବାକୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ବୋଲି ଓସିଏର ସଚିବ ସଞ୍ଜୟ ବେହେରା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।

Soubhagya Ranjan Mishra

