Premanand Maharaj: ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ମହାରାଜଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ଅନୁଷ୍କା ଶର୍ମା-ବିରାଟ କୋହଲି, ମିଳିଲା ଏହି ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ!

Virat Kohli Vrindavan Visit: ପୂର୍ବତନ ଭାରତୀୟ ଅଧିନାୟକ ବିରାଟ କୋହଲି ବିଜୟ ହଜାରେ ଟ୍ରଫି ୨୦୨୫ ରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁଷ୍କା ଶର୍ମାଙ୍କ ସହ ଭାରତ ଫେରିଛନ୍ତି। ଭାରତରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଏହି ଦମ୍ପତି ବୃନ୍ଦାବନ ଗସ୍ତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ମହାରାଜଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ଏହି ସାକ୍ଷାତର ଏକ ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। ଯେଉଁଥିରେ ଦୁଇଜଣ ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ମହାରାଜଙ୍କ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥିବା ଦେଖାଯାଉଛି। ବିରାଟ କୋହଲି ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ମହାରାଜଙ୍କଠାରୁ କିଛି ପରାମର୍ଶ ମଧ୍ୟ ପାଇଛନ୍ତି।
ଭଜନ ମାର୍ଗର ଅଫିସିଆଲ୍ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ୍ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ପୋଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ଏକ ଭିଡିଓରେ, ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ମହାରାଜ ବିରାଟ କୋହଲି ଏବଂ ଅନୁଷ୍କା ଶର୍ମାଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ କାମକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସେବା ଭାବରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ମହାରାଜ ବିରାଟ ଏବଂ ଅନୁଷ୍କାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ, "ଆପଣଙ୍କ ନିଜ କାମକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସେବା ଭାବରେ ବିବେଚନା କର। ଗମ୍ଭୀର ହୁଅ। ବିନମ୍ର ହୁଅ ଏବଂ ଜପ କର।"
Virat Kohli & Anushka Sharma Visited Shri Premanad Ji Maharaj Dham in Vrindavan.
- Video of the Day!
— Tanuj (@ImTanujSingh) December 16, 2025
ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏହା ବିରାଟ କୋହଲି ଏବଂ ଅନୁଷ୍କା ଶର୍ମାଙ୍କ ବୃନ୍ଦାବନର ତୃତୀୟ ଗସ୍ତ। ଏହି ଦମ୍ପତି ସମ୍ପ୍ରତି ୟୁକେରୁ ଭାରତ ଫେରିଛନ୍ତି। ଜାନୁଆରୀରେ ବିରାଟ, ଅନୁଷ୍କା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପିଲାମାନେ ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ଜୀ ମହାରାଜଙ୍କଠାରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେବାକୁ ବୃନ୍ଦାବନ ଯାଅଥିଲେ। ମେ ମାସରେ ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟରୁ ଅବସର ଘୋଷଣା କରିବାର ଗୋଟିଏ ଦିନ ପରେ କୋହଲି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଗୁରୁ ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ଜୀ ମହାରାଜଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭେଟିଥିଲେ। ସେ ପ୍ରାୟତଃ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଏବଂ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଁ ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ମହାରାଜଙ୍କୁ ଭେଟିଥାନ୍ତି।
ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ମହାରାଜ ଆହୁରି କୁହନ୍ତି, "ମୁଁ ଆଉ କିଛି ଚାହୁଁନାହିଁ, ମୁଁ କେବଳ ଆପଣକୁ ଚାହୁଁଛି, ଏବଂ ଯଦି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାହୁଁଛି, ତେବେ ସମସ୍ତ ଖୁସି ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ଆସିଯିବ।" ଏହାର ଉତ୍ତରରେ ଅନୁଷ୍କା ଶର୍ମା ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତି, "ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ମହାରାଜ ଏବଂ ଆପଣ ଆମର। ଆମେ ଆଉ କିଛି ଚାହୁଁନାହୁଁ।" ଏହା ପରେ ଅନୁଷ୍କା ଏବଂ ବିରାଟ ହାତ ଯୋଡି ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ମହାରାଜଙ୍କ ପାଦରେ ପ୍ରଣାମ କରି ତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଲୋଡ଼ିଥିଲେ।