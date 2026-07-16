/ଦିଲ୍ଲୀରେ ୨୦୨୬ କମନୱେଲଥ୍ ଟେବୁଲ ଟେନିସ୍ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି,ଭାଗ ନେବେ ୨୫ରୁ ଅଧିକ ଦେଶର ଖେଳାଳି

Commonwealth Table Tennis Championship 2026: ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରେଖା ଗୁପ୍ତା (ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ) ୨୨ତମ କମନୱେଲଥ ଟେବୁଲ ଟେନିସ୍ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ ୨୦୨୬ର ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ମାସ୍କଟ "ମୟୂର" ଉନ୍ମୋଚନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ର ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଟ୍ରେଲର ମଧ୍ୟ ଉନ୍ମୋଚିତ ହୋଇଛି। ୨୭ ଜୁଲାଇରୁ ୨ ଅଗଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତ୍ୟାଗରାଜ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ୨୫ରୁ ଅଧିକ କମନୱେଲଥ ଦେଶର ଖେଳାଳିମାନେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀର ଲଳିତ ହୋଟେଲରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, "ପିକକ୍" ଭାରତର ଜାତୀୟ ପକ୍ଷୀ ଦ୍ୱାରା ଅନୁପ୍ରାଣିତ ଏବଂ ଶକ୍ତି, ଉତ୍ସାହ, ସକାରାତ୍ମକତା ଏବଂ ଏକତାର ପ୍ରତୀକ। ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ମାସ୍କଟର ଡେଣାଗୁଡ଼ିକ ସମସ୍ତ ଅଂଶଗ୍ରହଣକାରୀ ଦେଶର ଜାତୀୟ ପତାକାକୁ ସାମିଲ କରିଛି। ଯାହା "ବସୁଧୈବ କୁଟୁମ୍ବକମ୍"ର ବିଶ୍ୱ ବାର୍ତ୍ତା ଏବଂ କ୍ରୀଡାପ୍ରେମର ମନୋଭାବକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ।
ରେଖା ଗୁପ୍ତା କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ସମ୍ମାନଜନକ ଇଭେଣ୍ଟ ଆୟୋଜନ କରିବା ଦିଲ୍ଲୀ ପାଇଁ ଗର୍ବର ବିଷୟ। ଏହା ରାଜଧାନୀର ଆଧୁନିକ କ୍ରୀଡା ସୁବିଧା, ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଆୟୋଜନ କ୍ଷମତା ଏବଂ ବିଶ୍ୱକୁ କ୍ରୀଡା ପ୍ରତି ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ସେ ଆଶା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳିମାନେ ଘରୋଇ ମାଟିରେ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ ଏବଂ ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଯୁବ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ସ୍ୱରୂପ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। ଆୟୋଜକ କମିଟି, କ୍ରୀଡା ବିଭାଗ, ଭାରତୀୟ ଟେବୁଲ ଟେନିସ୍ ଫେଡେରେସନ ଏବଂ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବକମାନଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦିଲ୍ଲୀ ପୁଣି ଥରେ ଏହାର କ୍ରୀଡା ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ଆତିଥ୍ୟକୁ ଉଦାହରଣ ଦେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ।
ଦେଶକୁ କ୍ରୀଡା ରାଜଧାନୀ:
ଶିକ୍ଷା ଏବଂ କ୍ରୀଡା ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଶିଷ ସୁଦ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହା କେବଳ ଏକ ମାସ୍କଟ ଉନ୍ମୋଚନ ଉତ୍ସବ ନୁହେଁ, ବରଂ ଦିଲ୍ଲୀର କ୍ରୀଡା ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ ଆରମ୍ଭ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସରକାରଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଦିଲ୍ଲୀକୁ ଦେଶର 'କ୍ରୀଡା ରାଜଧାନୀ' ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏକ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ କ୍ରୀଡା ହବ୍ ଭାବରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା। ସେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ସରକାର ରାଜଧାନୀରେ କ୍ରୀଡାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ପାଞ୍ଚଟି ଉତ୍କର୍ଷ କେନ୍ଦ୍ର ବିକଶିତ କରିବେ। ଏଥିରେ ପହଁରିବା, ଆଥଲେଟିକ୍ସ, କୁସ୍ତି ଏବଂ ଟେବୁଲ ଟେନିସ୍ ଭଳି କ୍ରୀଡା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେବ।
ସାତ ଦିନିଆ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଇଂଲଣ୍ଡ, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ, କାନାଡା, ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ସିଙ୍ଗାପୁର, ମାଲେସିଆ, ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା, ସ୍କଟଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ୱେଲ୍ସ, ନାଇଜେରିଆ, କେନିଆ, ଜାମାଇକା, ମାଲ୍ଟା, ବୋଟସୱାନା ଏବଂ ତ୍ରିନିଦାଦ ଏବଂ ଟୋବାଗୋ ସମେତ ୨୫ରୁ ଅଧିକ ଦେଶର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଖେଳାଳିମାନେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଫାଇନାଲ୍ ୨ ଅଗଷ୍ଟରେ ଖେଳାଯିବ।