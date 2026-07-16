Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Odisha Sports
  • /ଦିଲ୍ଲୀରେ ୨୦୨୬ କମନୱେଲଥ୍ ଟେବୁଲ ଟେନିସ୍ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି,ଭାଗ ନେବେ ୨୫ରୁ ଅଧିକ ଦେଶର ଖେଳାଳି

ଦିଲ୍ଲୀରେ ୨୦୨୬ କମନୱେଲଥ୍ ଟେବୁଲ ଟେନିସ୍ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି,ଭାଗ ନେବେ ୨୫ରୁ ଅଧିକ ଦେଶର ଖେଳାଳି

Commonwealth Table Tennis Championship 2026: ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରେଖା ଗୁପ୍ତା (ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ) ୨୨ତମ କମନୱେଲଥ ଟେବୁଲ ଟେନିସ୍ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ ୨୦୨୬ର ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ମାସ୍କଟ "ମୟୂର" ଉନ୍ମୋଚନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍‌ର ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଟ୍ରେଲର ମଧ୍ୟ ଉନ୍ମୋଚିତ ହୋଇଛି। ୨୭ ଜୁଲାଇରୁ ୨ ଅଗଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତ୍ୟାଗରାଜ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ୨୫ରୁ ଅଧିକ କମନୱେଲଥ ଦେଶର ଖେଳାଳିମାନେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ।

Written ByNarmada Behera
Published: Jul 16, 2026, 09:38 AM IST|Updated: Jul 16, 2026, 09:38 AM IST
ଦିଲ୍ଲୀରେ ୨୦୨୬ କମନୱେଲଥ୍ ଟେବୁଲ ଟେନିସ୍ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି,ଭାଗ ନେବେ ୨୫ରୁ ଅଧିକ ଦେଶର ଖେଳାଳି

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Petrol Diesel Price Today: ଆଜି କେତେ ରହିଛି ତେଲ ରେଟ୍! ଏମିତି କରନ୍ତୁ ଚେକ୍
petrol diesel price today59 min ago
2
top 10 news today1 hr ago
3
Rath Yatra 20262 hrs ago
4
Nand Kishore Goenka3 hrs ago
5
Top 10 newsJul 15