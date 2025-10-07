Prithvi Shaw: ଖେଳ ପଡ଼ିଆରେ ଲଢ଼ି ପଡି଼ଲେ ପୃଥ୍ୱୀ ଶ ଏବଂ ମୁସିର ଖାନ, ଲାଇଭ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ହଙ୍ଗାମା; ଦେଖନ୍ତୁ Video

Prithvi Shaw Fight: ମୁମ୍ବାଇର ଖେଳାଳିମାନେ ଶ’ଙ୍କୁ ଘେରି ଯାଇଥିଲେ। ତା’ପରେ ଅମ୍ପାୟାର ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରି ମୁଶିର ଏବଂ ଶ’ଙ୍କୁ ଅଲଗା କରିଥିଲେ। ପରେ ପୃଥ୍ୱୀ ଶ’ ଡ୍ରେସିଂ ରୁମକୁ ଫେରୁଥିବା ବେଳେ ସେ ସିଦ୍ଧେଶ ଲାଡଙ୍କ ସହ ମଧ୍ୟ ଯୁକ୍ତିତର୍କ କରିଥିଲେ।
Prithvi Shaw and Musheer Khan Clash: ଆଗାମୀ ରଣଜୀ ଟ୍ରଫି ସିଜିନ୍ ଅକ୍ଟୋବର ୧୫ ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ସିଜିନ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ମୁମ୍ବାଇ ଏବଂ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଏକ ତିନି ଦିନିଆ ଅଭ୍ୟାସ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯାଉଛି। ଯୁବ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ପୃଥ୍ୱୀ ଶ' ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ପାଇଁ ଏକ ଚମତ୍କାର ଶତକ ହାସଲ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଶ' ତାଙ୍କ ପୂର୍ବତନ ଦଳ ମୁମ୍ବାଇର ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ସହିତ ଝଗଡ଼ା କରିଥିଲେ। ପରିସ୍ଥିତି ଏପରି ବିଗିଡ଼ି ଯାଇଥିଲା ଯେ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ଶାନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଅମ୍ପାୟାରଙ୍କୁ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବାକୁ ପଡିଥିଲା।
ପ୍ରକୃତରେ ଏହି ଅଭ୍ୟାସ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ପୃଥ୍ୱୀ ଶ’ଙ୍କୁ ସରଫରାଜ ଖାନଙ୍କ ଭାଇ ମୁଶିର ଖାନ ଆଉଟ୍ କରିଥିଲେ। ଶ’ ତାଙ୍କ ବୋଲିଂରେ ଏକ ବଡ଼ ସଟ୍ ଖେଳିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ସଟ୍ ମାରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସେ ସୀମା ନିକଟରେ ଧରାପଡ଼ିଥିଲେ। ମୁଶିର ଖାନ ଏବଂ ପୃଥ୍ୱୀ ଶ’ଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହୋଇଥିଲା। ମୁମ୍ବାଇର ଖେଳାଳିମାନେ ଶ’ଙ୍କୁ ଘେରି ଯାଇଥିଲେ। ତା’ପରେ ଅମ୍ପାୟାର ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରି ମୁଶିର ଏବଂ ଶ’ଙ୍କୁ ଅଲଗା କରିଥିଲେ। ପରେ ପୃଥ୍ୱୀ ଶ’ ଡ୍ରେସିଂ ରୁମକୁ ଫେରୁଥିବା ବେଳେ ସେ ସିଦ୍ଧେଶ ଲାଡଙ୍କ ସହ ମଧ୍ୟ ଯୁକ୍ତିତର୍କ କରିଥିଲେ। ତା’ପରେ ଅମ୍ପାୟାର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ମଧ୍ୟସ୍ଥତା କରିବା ପାଇଁ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିଥିଲେ।
Heated exchange between Prithvi Shaw and Mumbai players after his wicket! pic.twitter.com/l9vi1YgeYs
— INSANE (@1120_insane) October 7, 2025
We got Prithvi Shaw vs Mumbai before GTA VI
He had an argument with Musheer Khan after being dismissed for 181(220) in the warmup match between Maharashtra vs Mumbai before Ranji Trophy 2025-26.#PrithviShaw #Mumbai #Maharashtra #Cricket pic.twitter.com/OXeFOSHx9P
— Abhijeet (@alsoabhijeet) October 7, 2025
ଏହି ୱାର୍ମ-ଅପ୍ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ପୃଥ୍ୱୀ ଶ ତାଙ୍କ ପୂର୍ବ ଦଳ ବିପକ୍ଷରେ ଚମତ୍କାର ବ୍ୟାଟିଂ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏକ ଚମତ୍କାର ଶତକ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ସେ ୨୨୦ ବଲ୍ରେ ୨୧ ଚୌକା ଏବଂ ୩ ଛକା ମାରି ୧୮୧ ରନ କରିଥିଲେ। ଶ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଭାରତୀୟ ଦଳରୁ ଦୂରରେ ଅଛନ୍ତି। ସେ ଭାରତ ପାଇଁ ତିନୋଟି ଫର୍ମାଟରେ ଖେଳିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଭାରତୀୟ ଦଳରେ ନିଜର ସ୍ଥାନ ପାଇ ନାହାଁନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କର ଟେଷ୍ଟ ଡେବ୍ୟୁରେ ଏକ ଚମତ୍କାର ଶତକ ହାସଲ କରିଥିଲେ।
ଅନେକ ଥର ବିବାଦରେ ଫସିଛନ୍ତି ପୃଥ୍ୱୀ ଶ
କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ପୃଥ୍ୱୀ ଶ'ଙ୍କ ବିବାଦର ଏକ ଲମ୍ବା ଇତିହାସ ଅଛି। କିଛି ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ସେ ଜଣେ YouTuberଙ୍କ ସହ ଝଗଡ଼ାରେ ଜଡିତ ଥିଲେ। ଏହି ଝଗଡ଼ାର ଏକ ଭିଡିଓ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଶ ରାସ୍ତା ମଝିରେ ଝଗଡ଼ା କରୁଥିବାର ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ଏହି ମାମଲାରେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକ ପୋଲିସ ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଦାୟର କରାଯାଇଥିଲା। ଶ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆରୁ ବାହାରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଘରୋଇ କ୍ରିକେଟ୍ରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଭାରତୀୟ ଦଳକୁ ଫେରିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି। ସେ ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୫ ପୂର୍ବରୁ ହୋଇଥିବା ମେଗା ନିଲାମରେ ମଧ୍ୟ ଅନସୋଲ୍ଡ ରହିଥିଲେ।