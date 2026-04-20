Zee OdishaOdisha SportsIPL 2026: ଲକ୍ଷ୍ନୌକୁ ହରାଇଲା ପଞ୍ଜାବ

IPL 2026: ଲକ୍ଷ୍ନୌକୁ ହରାଇଲା ପଞ୍ଜାବ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଚଳିତ ଆଇପିଏଲର ୨୯ତମ ମ୍ୟାଚ୍ ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗସ୍ (PBKS) ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସୁପର ଜାଏଣ୍ଟ୍ସ (LSG) ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯାଇଥିଲା। ଏହି ମ୍ୟାଚରେ ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗସ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସୁପର ଜିଆଣ୍ଟସକୁ ୫୪ ରନରେ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲା। ପଞ୍ଜାବ ୨୫୫ ରନର ଟାର୍ଗେଟକୁ ପିଛା କରି ଲକ୍ଷ୍ନୌ ଧାର୍ଯ୍ୟ ୨୦ ଓଭରରେ ୫ ୱିକେଟ ହରାଇ କେବଳ ୨୦୦ ରନ କର

Written By  Prabhudatta Moharana|Last Updated: Apr 20, 2026, 08:09 AM IST

IPL 2026: ଲକ୍ଷ୍ନୌକୁ ହରାଇଲା ପଞ୍ଜାବ

IPL 2026: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଚଳିତ ଆଇପିଏଲର ୨୯ତମ ମ୍ୟାଚ୍ ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗସ୍ (PBKS) ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସୁପର ଜାଏଣ୍ଟ୍ସ (LSG) ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯାଇଥିଲା। ଏହି ମ୍ୟାଚରେ ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗସ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସୁପର ଜିଆଣ୍ଟସକୁ ୫୪ ରନରେ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲା। ପଞ୍ଜାବ ୨୫୫ ରନର ଟାର୍ଗେଟକୁ ପିଛା କରି ଲକ୍ଷ୍ନୌ ଧାର୍ଯ୍ୟ ୨୦ ଓଭରରେ ୫ ୱିକେଟ ହରାଇ କେବଳ ୨୦୦ ରନ କରିପାରିଥିଲା। ଏହା IPL 2026 ସିଜିନରେ ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗସ୍ ର ପଞ୍ଚମ ବିଜୟ।

LSGର ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଆରମ୍ଭ
ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗସ୍ ପକ୍ଷରୁ ୨୫୫ ରନର ଟାର୍ଗେଟକୁ ପିଛା କରି ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସୁପରଜାଏଣ୍ଟସ୍ ଏକ ଜବରଦସ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ଆୟୁଷ ବାଡୋନି ଏବଂ ମିଚେଲ ମାର୍ଶ 5.6 ଓଭରରେ ପ୍ରଥମ ୱିକେଟ ପାଇଁ ୬୧ ରନ ଯୋଡିଥିଲେ। ମାର୍ଶ 28 ବଲରୁ 3 ଚୌକା ଏବଂ 2 ଛକା ମାରି 40 ରନ କରି ଆଉଟ ହୋଇଥିଲେ। ବାଡୋନି 21 ବଲରୁ 5 ଚୌକା ଏବଂ 1 ଛକା ମାରି 35 ରନ କରିଥିଲେ। ଅଧିନାୟକ ରିଷଭ ପନ୍ତ ଭଲ ଫର୍ମରେ ଦେଖାଯାଉଥିଲେ, ମାତ୍ର 23 ବଲରୁ 43 ରନ କରି ଏକ ଦୃଢ଼ ସ୍କୋର କରିଥିଲେ। ପନ୍ତ ତାଙ୍କ ଇନିଂସରେ 1 ଚୌକା ଏବଂ 4 ଛକା ମାରିଥିଲେ।

ଏହି ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ନିକୋଲାସ୍ ପୁରନ୍‌ଙ୍କ ଖରାପ ଫର୍ମ ଜାରି ରହିଥିଲା। ନିକୋଲାସ୍ 9 ରନ୍ କରି ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲେ। ଆଇଡେନ୍ ମାର୍କରାମ ଏବଂ ମୁକେଶ ଚୌଧୁରୀ ପଞ୍ଚମ ୱିକେଟ୍ ପାଇଁ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକୀୟ ଭାଗୀଦାରି କରିଥିଲେ। ସେମାନେ ମିଶି 33 ବଲ୍‌ରେ 60 ରନ୍ ଯୋଡ଼ିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଦଳକୁ ବିଜୟୀ କରାଇପାରି ନଥିଲେ। ମାର୍କରାମ 22 ବଲ୍‌ରେ 42 ରନ୍ କରିଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ମୁକୁଲ 17 ବଲ୍‌ରେ 21 ରନ୍ କରି ଅପରାଜିତ ରହିଥିଲେ। ବୋଲିଂରେ ମାର୍କୋ ଜାନସେନ୍ 37 ରନ୍ ଦେଇ 2ଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂହ, ବିଜୟକୁମାର ବୈଶାଖ ଏବଂ ଚହଲ୍ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ।

PBKS ୭ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ୨୫୪ ରନ୍ କରିଥିଲା
ଟସ୍ ହାରିବା ପରେ ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗ୍ସ (PBKS) ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ୨୦ ଓଭରରେ ୭ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ୨୫୪ ରନ୍ କରିଥିଲା। PBKS ର ଆରମ୍ଭ ଦୁର୍ବଳ ରହିଥିଲା। ପ୍ରଭସିମରନ୍ ସିଂହ କୌଣସି ସ୍କୋର ନକରି ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲେ। ତା’ପରେ ପ୍ରିୟାଂଶ ଆର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ କୁପର୍ କନୋଲି ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ୱିକେଟ୍ ପାଇଁ ୮୦ ବଲ୍ ରେ ୧୮୨ ରନ୍ ର ଭାଗୀଦାରି କରିଥିଲେ। କନୋଲି ୪୬ ବଲ୍ ର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇ ୮ ଚୌକା ଏବଂ ୭ ଛକା ସହାୟତାରେ ୮୭ ରନ୍ କରିଥିଲେ।

ଏହି ସମୟରେ ପ୍ରିୟାଂଶ ମାତ୍ର ୩୭ ବଲ୍ ରେ ୯୩ ରନ୍ ର ଏକ ଚମତ୍କାର ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ। ପ୍ରିୟାଂଶ ତାଙ୍କ ଇନିଂସରେ ୪ ଚୌକା ଏବଂ ୯ ଛକା ମାରିଥିଲେ। ଶ୍ରେୟସ ଆୟର ୫ ରନ୍ କରି ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲେ। PBKS ପାଇଁ ମାର୍କସ୍ ଷ୍ଟୋଇନିସ୍ ୧୬ ବଲ୍ ରୁ ୨୯ ରନ୍ ର ଅବଦାନ ରଖିଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ନେହାଲ୍ ୱାଧେରା ୧୩ ରନ୍ କରିଥିଲେ। ଶେଷ ଓଭରରେ, ଶଶାଙ୍କ ସିଂହ 6 ବଲରୁ 17 ରନ ଦେଇଥିଲେ। LSG ପାଇଁ, ପ୍ରିନ୍ସ ଯାଦବ ମାତ୍ର 25 ରନ ଦେଇ 2 ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ M. ସିଦ୍ଧାର୍ଥ 35 ରନ ଦେଇ 2 ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ। ମହମ୍ମଦ ଶାମି ଏବଂ ମୋହସିନ୍ ଖାନ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ। ଏହା ସିଜିନର LSGର ଚତୁର୍ଥ ପରାଜୟ ଥିଲା।

Prabhudatta Moharana

