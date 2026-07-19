Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Odisha Sports
  • /PV Sindhu: ଜାପାନ ଓପନ୍‌ରେ ସିନ୍ଧୁଙ୍କ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣିମ ସଫଳତା, ଜାପାନ ଓପନ୍‌ ଟାଇଟଲ ଜିତି ଦେଖାଇଲେ ଦମ

PV Sindhu: ଜାପାନ ଓପନ୍‌ରେ ସିନ୍ଧୁଙ୍କ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣିମ ସଫଳତା, ଜାପାନ ଓପନ୍‌ ଟାଇଟଲ ଜିତି ଦେଖାଇଲେ ଦମ

ସେ ୨୧-୧୭ ଓ ୨୧-୧୭ରେ ଲଗାତାର ଦୁଇଟି ସେଟ୍‌ ଜିତି ମ୍ୟାଚ୍‌କୁ ନିଜ ନାମରେ କରିଥିଲେ। ସମଗ୍ର ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ତାଙ୍କର ସ୍ମାଶ୍‌, ନେଟ୍‌ ପ୍ଲେ ଓ କୋର୍ଟ କଭରେଜ୍‌ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ମୁଗ୍ଧ କରିଥିଲା।

Written ByPriyambada Rana
Published: Jul 19, 2026, 03:20 PM IST|Updated: Jul 19, 2026, 03:20 PM IST
PV Sindhu: ଜାପାନ ଓପନ୍‌ରେ ସିନ୍ଧୁଙ୍କ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣିମ ସଫଳତା, ଜାପାନ ଓପନ୍‌ ଟାଇଟଲ ଜିତି ଦେଖାଇଲେ ଦମ

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
୮୫ କି.ମି ବେଗରେ ପବନ ସହ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା, ଏହି ସବୁ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ରେଡ୍ ଆଲର୍ଟ ଜାରି...
imd rain alert41 min ago
2
Banakalagi ritual1 hr ago
3
Hirakud Dam2 hrs ago
4
top 10 news today4:45 AM IST
5
petrol diesel price today3:45 AM IST