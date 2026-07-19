PV Sindhu: ଭାରତୀୟ ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ୍ର ଷ୍ଟାର ସଟଲର ପିଭି ସିନ୍ଧୁ ପୁଣିଥରେ ନିଜର ଶ୍ରେଷ୍ଠତା ପ୍ରମାଣ କରିଛନ୍ତି। ଜାପାନ ଓପନ୍ ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ୍ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ସେ ଘରୋଇ ତାରକା ତଥା ତିନିଥର ବିଶ୍ୱ ଚାମ୍ପିଅନ୍ ଆକାନେ ୟାମାଗୁଚିଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ସେଟ୍ରେ ପରାସ୍ତ କରି ଚାମ୍ପିଅନ୍ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି ବିଜୟ ସହ ସିନ୍ଧୁ ଭାରତୀୟ ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ୍ ଇତିହାସରେ ଏକ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ ଲେଖିଛନ୍ତି।
ଫାଇନାଲ୍ ମୁକାବିଲାରେ ସିନ୍ଧୁ ଆରମ୍ଭରୁ ହିଁ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ଖେଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ସେ ୨୧-୧୭ ଓ ୨୧-୧୭ରେ ଲଗାତାର ଦୁଇଟି ସେଟ୍ ଜିତି ମ୍ୟାଚ୍କୁ ନିଜ ନାମରେ କରିଥିଲେ। ସମଗ୍ର ମ୍ୟାଚ୍ରେ ତାଙ୍କର ସ୍ମାଶ୍, ନେଟ୍ ପ୍ଲେ ଓ କୋର୍ଟ କଭରେଜ୍ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ମୁଗ୍ଧ କରିଥିଲା।
ଏହି ବିଜୟ ସହ ପିଭି ସିନ୍ଧୁ ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳି ଭାବେ ତିନିଥର ବିଶ୍ୱ ଚାମ୍ପିଅନ୍ ଆକାନେ ୟାମାଗୁଚିଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିବାର କୀର୍ତ୍ତି ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ଏହା କେବଳ ତାଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କ୍ୟାରିୟର ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଭାରତୀୟ ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ୍ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏକ ଗୌରବମୟ ମୁହୂର୍ତ୍ତ।
ସିନ୍ଧୁଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଟାଇଟଲ୍ର ମହତ୍ତ୍ୱ ଆହୁରି ବଢ଼ିଯାଇଛି, କାରଣ ପ୍ରାୟ ଦୁଇ ବର୍ଷ ପରେ ସେ ପୁଣି ଥରେ ଏକ ବଡ଼ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଖିତାବ ଜିତିଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ଚାରି ବର୍ଷ ପରେ ୟାମାଗୁଚିଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ବିଜୟର ସ୍ୱାଦ ମଧ୍ୟ ଚାଖିଛନ୍ତି।
ଏହି ସଫଳତା ଆଗାମୀ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଓ ଅଲିମ୍ପିକ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ସିନ୍ଧୁଙ୍କ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ବଢ଼ାଇବ। ତାଙ୍କର ଏହି ଐତିହାସିକ ବିଜୟ ପରେ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ମହଳରୁ ଅଭିନନ୍ଦନର ସୁଅ ଛୁଟିଛି।