Zee OdishaOdisha SportsPV Sindhu:ଦୁବାଇରୁ ଘରକୁ ଫେରିଲେ ପିଭି ସିନ୍ଧୁ,ସୋସିଆଲ୍ ମିଡିଆରେ ସେୟାର କଲେ ଏହି ଭାବପ୍ରବଣ ପୋଷ୍ଟ

PV Sindhu:ଦୁବାଇରୁ ଘରକୁ ଫେରିଲେ ପିଭି ସିନ୍ଧୁ,ସୋସିଆଲ୍ ମିଡିଆରେ ସେୟାର କଲେ ଏହି ଭାବପ୍ରବଣ ପୋଷ୍ଟ

PV Sindhu: ଇସ୍ରାଏଲ-ଇରାନ ଯୁଦ୍ଧ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତ ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ଖେଳାଳି ପିଭି ସିନ୍ଧୁ ଦୁବାଇରେ ଫସି ରହିଥିଲେ। ତଥାପି, ସେ ଏବେ ଘରକୁ ଫେରିଛନ୍ତି। ଦୁବାଇରେ ରହିବା ଯୋଗୁଁ ସେ ଅଲ୍ ଇଂଲଣ୍ଡ ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ ହରାଇଥିଲେ। ଆମେରିକା ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲର ଇରାନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ପରେ, ଇରାନ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଇଥିଲା, ଯାହା ଦୁବାଇର ପରିବେଶକୁ ବହୁତ ଖରାପ କରିଥିଲା।

Written By  Narmada Behera|Last Updated: Mar 03, 2026, 02:09 PM IST

PV Sindhu: ଇସ୍ରାଏଲ-ଇରାନ ଯୁଦ୍ଧ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତ ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ଖେଳାଳି ପିଭି ସିନ୍ଧୁ ଦୁବାଇରେ ଫସି ରହିଥିଲେ। ତଥାପି, ସେ ଏବେ ଘରକୁ ଫେରିଛନ୍ତି। ଦୁବାଇରେ ରହିବା ଯୋଗୁଁ ସେ ଅଲ୍ ଇଂଲଣ୍ଡ ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ ହରାଇଥିଲେ। ଆମେରିକା ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲର ଇରାନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ପରେ, ଇରାନ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଇଥିଲା, ଯାହା ଦୁବାଇର ପରିବେଶକୁ ବହୁତ ଖରାପ କରିଥିଲା। ଏହାରି ଭିତରେ,ଭାରତୀୟ ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ଖେଳାଳି ଦୁବାଇରେ ଫସି ରହିଥିଲେ।

ପିଭି ସିନ୍ଧୁ ଟ୍ୱିଟ୍ କରିଛନ୍ତି-:
ପିଭି ସିନ୍ଧୁ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଟ୍ୱିଟ୍ କରିଛନ୍ତି,"ମୁଁ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଘରକୁ ଫେରିଛି। ଗତ କିଛି ଦିନ ବହୁତ ଚାପପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଅନିଶ୍ଚିତ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଘରକୁ ଫେରି ଥିବାରୁ ଭାଗ୍ୟବାନ୍ ମନେ କରୁଛି। ମୁଁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଦଳ,ଦୁବାଇ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ,ବିମାନବନ୍ଦର କର୍ମଚାରୀ,ଇମିଗ୍ରେସନ ଏବଂ ଏହି କଷ୍ଟକର ସମୟରେ ଆମର ଏତେ ଭଲ ଯତ୍ନ ନେଇଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ପ୍ରତି ମୋର ହୃଦୟର କୃତଜ୍ଞତା ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ସେମାନଙ୍କର କରୁଣା ଏ-ବେ ବିଶ୍ରାମ ନେବା,ପୁନଃସ୍ଥାପନ କରିବା ଏ-ବଂ ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦକ୍ଷେପ ସ୍ଥିର କରିବାର ସମୟ।"ସୂଚନା ଯୋଗ୍ୟ ଯେ,ମାର୍ଚ୍ଚ ୧ ତାରିଖରେ ପିଭି ସିନ୍ଧୁ ରହୁଥିବା ସ୍ଥାନ ନିକଟରେ ଏକ ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇଥିଲା। ତଥାପି,ବିସ୍ଫୋରଣରେ ସିନ୍ଧୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଦଳ ଆହତ ହୋଇ ନଥିଲେ।

ସିନ୍ଧୁ ଭାରତ ପାଇଁ ଦୁଇଟି ଅଲିମ୍ପିକ୍ ପଦକ ଜିତିଛନ୍ତି-:
ପିଭି ସିନ୍ଧୁ ଭାରତର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ। ଏହା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ,ପିଭି ସିନ୍ଧୁ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସରେ ଭାରତ ପାଇଁ ପଦକ ମଧ୍ୟ ଜିତିଛନ୍ତି। ସେ ମୋଟ ଦୁଇଟି ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ ପଦକ ଜିତିଛନ୍ତି। ସିନ୍ଧୁ ୨୦୧୬ ରିଓ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସରେ ରୌପ୍ୟ ଏବଂ ୨୦୨୦ ଟୋକିଓ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସରେ କାଂସ୍ୟ ପଦକ ଜିତିଥିଲେ। ପିଭି ସିନ୍ଧୁ ପ୍ରଥମ ଏବଂ ଏକମାତ୍ର ଭାରତୀୟ ଯିଏ ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ବିଶ୍ୱ ଚାମ୍ପିୟନ୍ ହୋଇଥିଲେ। ସେ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ ଗେମ୍ସରେ ଲଗାତାର ଦୁଇଟି ପଦକ ଜିତିଥିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାରତୀୟ। ୨୦୧୭ରେ,ପିଭି ସିନ୍ଧୁ ତାଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରର ସର୍ବୋତ୍ତମ ରାଙ୍କିଂ ହାସଲ କରିଥିଲେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ।

Narmada Behera

