India A Record: ଭାରତ ଏ ଦଳ ଭାଙ୍ଗିଲା ନିଜର ସମସ୍ତ ରେକର୍ଡ, ୪୦୦+ ରନ୍ ପିଛା କରି ରଚିଲା ଇତିହାସ

India A Record-Breaking Chase: ଭାରତ ଏ ଦଳ ଇତିହାସରେ ନିଜର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ରନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିଛି। ଏପରି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ହୋଇଛି ଯେତେବେଳେ ଭାରତ ଏ ଦଳ ୪୦୦ ରୁ ଅଧିକ ରନର ବିଶାଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିଛି।
Trending Photos
India A Record-Breaking Chase: ଭାରତ ଏ ଦଳ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରଛି। ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଲକ୍ଷ୍ନୌର ଭାରତ ରତ୍ନ ଶ୍ରୀ ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀ ଏକାନା କ୍ରିକେଟ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଧ୍ରୁବ ଜୁରେଲଙ୍କ ଅଧିନାୟକତ୍ୱରେ ଭାରତ ଏ ଦଳ ଏହାର ଇତିହାସର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରଛି। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଭାରତ ଏ ଦଳ ୪୦୦ ରୁ ଅଧିକ ରନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପିଛା କରି ବିଜୟୀ ହୋଇଛି। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଏ ଭାରତ ଏ ପାଇଁ ୪୧୨ ରନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲା। ଯାହାକୁ ଭାରତ ଏ KL ରାହୁଲଙ୍କ ୧୭୬ ରନର ଚମତ୍କାର ଇନିଂସ ଏବଂ ସାଇ ସୁଦର୍ଶନଙ୍କ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଶତକ ଯୋଗୁଁ ହାସଲ କରି ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି।
ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଭାରତ ଏ ଅଧିନାୟକ ଧ୍ରୁବ ଜୁରେଲ୍ ଟସ୍ ଜିତି ପ୍ରଥମେ ବୋଲିଂ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଅଧିନାୟକଙ୍କ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଭୁଲ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଥିଲା। କାରଣ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଏ’ର ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନମାନେ ବୋର୍ଡରେ ୪୨୦ ରନ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ। ଏହା ପରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ପ୍ରଥମ ଇନିଂସରେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ଆସି ୧୯୪ ରନରେ ଅଲଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲା। ଏହା ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଏ’କୁ ପ୍ରଥମ ଇନିଂସ ଆଧାରରେ ୨୨୬ ରନର ମୂଲ୍ୟବାନ ଲିଡ୍ ଦେଇଥିଲା। ଏହା ପରେ ଭାରତୀୟ ଏ’ ବୋଲରମାନେ ଭଲ ବୋଲିଂ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଭ୍ରମଣକାରୀ ଦଳକୁ ୧୮୫ ରନରେ ସୀମିତ ରଖିଥିଲେ। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ଭାରତକୁ ୪୧୨ ରନର ଟାର୍ଗେଟ ମିଳିଥିଲା। କାରଣ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଏ’ ପ୍ରଥମ ଇନିଂସ ଆଧାରରେ ପୂର୍ବରୁ ଏକ ବଡ଼ ଲିଡ୍ ପାଇଥିଲା।
ଏହା ପରେ ଭାରତ ଏ ୪୧୨ ରନର ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ପିଛା କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଭଲ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। କାରଣ ଏନ.ଜଗଦୀସନ ଏବଂ କେ.ଏଲ.ରାହୁଲ ପ୍ରଥମ ୱିକେଟ ପାଇଁ ୧୭୬ ରନ ଯୋଡିଥିଲେ। ଏନ.ଜଗଦୀସନ ୩୬ ରନ କରି ଆଉଟ ହୋଇଥିଲେ। କେ.ଏଲ. ରାହୁଲ ପରେ ରିଟାୟାରଡ୍ ହର୍ଟ ହୋଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ ଭଲ ଥିଲା ଏବଂ ରାହୁଲ ତାଙ୍କର ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ପୂରଣ କରିଥିଲେ। କେ.ଏଲ. ରାହୁଲ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ପୁଣି ବ୍ୟାଟିଂ କରିଥିଲେ ଏବଂ ୧୭୬ ରନ କରି ଅପରାଜିତ ରହିଥିଲେ। ସାଇ ସୁଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟ ଦୃଢ଼ ୧୦୦ ରନ କରିଥିଲେ। ଦେବଦତ୍ତ ପାଡିକ୍କଲ ଏବଂ ମାନବ ସୁଥାର ପ୍ରତ୍ୟେକେ ୫ ରନ ଲେଖାଁଏ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଅଧିନାୟକ ଧ୍ରୁବ ଜୁରେଲଙ୍କ ୫୬ ରନ ଭାରତକୁ ବିଜୟର ନିକଟତର କରିଥିଲା। ନୀତିଶ କୁମାର ରେଡ୍ଡୀ ୧୬ ରନ କରି ଅପରାଜିତ ରହିଥିଲେ। ଏହିପରି ଭାରତ ଏ ୫ ୱିକେଟରେ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲା।