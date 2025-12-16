Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3043045
Zee OdishaOdisha Sports

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ଦୁଇଟି ଜିନିଷକୁ ଘୃଣା କରନ୍ତି, ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା ଏବଂ ଗରିବଙ୍କ ଅଧିକାର: ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ

Rahul Gandhi On PM Modi: କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ମନରେଗା ଯୋଜନାର ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ଜୋରଦାର ଟାର୍ଗେଟ୍ କରି ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଦୁଇଟି ଜିନିଷକୁ ଘୃଣା କରନ୍ତି: ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା ଏବଂ ଗରିବଙ୍କ ଅଧିକାର।

 

Written By  Jagdish Barik|Last Updated: Dec 16, 2025, 04:32 PM IST

Trending Photos

Rahul Gandhi On PM Modi
Rahul Gandhi On PM Modi

Rahul Gandhi On PM Modi: କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ମନରେଗା ଯୋଜନାର ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ଜୋରଦାର ଟାର୍ଗେଟ୍ କରି ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଦୁଇଟି ଜିନିଷକୁ ଘୃଣା କରନ୍ତି: ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା ଏବଂ ଗରିବଙ୍କ ଅଧିକାର। ସରକାର ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଲୋକସଭାରେ ଏକ ବିଲ୍ ଆଗତ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ମନରେଗା ଯୋଜନାର ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ବିକାଶିତ ଭାରତ-ଜୀ ରାମ ଜୀ ଯୋଜନା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ପୂର୍ବରୁ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ନାମ ମନରେଗାରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହାକୁ ହଟାଇବାକୁ ନେଇ କଂଗ୍ରେସ ସରକାରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରୁଛି। ପ୍ରିୟଙ୍କା ଗାନ୍ଧୀ ଲୋକସଭାରେ ସରକାରଙ୍କୁ ଜୋରଦାର ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏବେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି।

ରାହୁଲ କହିଛନ୍ତି, "ମନରେଗା ହେଉଛି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଗ୍ରାମ ସ୍ୱରାଜ ସ୍ୱପ୍ନର ଜୀବନ୍ତ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି। ଏହା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଜୀବନରକ୍ଷା, କୋଭିଡ-୧୯ ମହାମାରୀ ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସୁରକ୍ଷା କବଚ ପ୍ରମାଣିତ ହେଉଛି। ତଥାପି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ସର୍ବଦା ଏହି ଯୋଜନା ପ୍ରତି ଚିନ୍ତିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଗତ ଦଶ ବର୍ଷ ଧରି ଏହାକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ସେ ମନରେଗାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପୋଛି ଦେବାକୁ ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ।"

ରାହୁଲ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ମନରେଗା ତିନୋଟି ମୂଳ ନୀତି ଉପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା: ନିଯୁକ୍ତିର ଅଧିକାର - ଯିଏ କାମ ମାଗନ୍ତି ସେ ତାହା ପାଇବେ; ଗ୍ରାମଗୁଡ଼ିକୁ ସେମାନଙ୍କର ବିକାଶ ପ୍ରକଳ୍ପ ନିଜେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାର ସ୍ୱାଧୀନତା; ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଶ୍ରମର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୂଲ୍ୟ ଏବଂ ସାମଗ୍ରୀର ୭୫% ମୂଲ୍ୟ ବହନ କରିବେ।

ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧି କହିଛନ୍ତି, "ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ଏବେ ମନରେଗାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଏବଂ ସମସ୍ତ କ୍ଷମତା ନିଜ ହାତରେ କେନ୍ଦ୍ରିତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏବେ ବଜେଟ୍, ଯୋଜନା ଏବଂ ନିୟମ ସ୍ଥିର କରିବେ। ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ଖର୍ଚ୍ଚର ୪୦% ବହନ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରାଯିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ବଜେଟ୍ ଶେଷ ହେବା ପରେ କିମ୍ବା ଫସଲ ସିଜିନରେ କେହି କାମ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। "

ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ଏହି ନୂତନ ବିଲ୍ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଆଦର୍ଶର ଅପମାନ - ମୋଦି ସରକାର ଗୁରୁତର ବେକାରୀ ଦ୍ୱାରା ଭାରତର ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନଷ୍ଟ କରିସାରିଛି ଏବଂ ଏବେ ଏହି ବିଲ୍ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷିତ ଜୀବିକାକୁ ନଷ୍ଟ କରିବାର ଏକ ମାଧ୍ୟମ। ଆମେ ଗାଁର ରାସ୍ତାରୁ ସଂସଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଜନବିରୋଧୀ ବିଲ୍‌କୁ ବିରୋଧ କରିବୁ।"

Also Read: କାମ ନ ମିଳିଲେ ବେକାରୀ ଭତ୍ତା, MNREGA ବଦଳରେ 'G RAM G' ଆସିଲେ କ'ଣ ବଦଳିବ?

 

About the Author
author img
Jagdish Barik

Journalist

...Read more

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

Sports Minister Resignation
Sports Minister Resignation: ମେସିଙ୍କ ପାଇଁ ଇସ୍ତଫା ଦେଲେ କ୍ରୀଡ଼ାମନ୍ତ୍ରୀ
Rahul Gandhi
ପିଏମ ମୋଦୀ ଦୁଇଟି ଜିନିଷକୁ ଘୃଣା କରନ୍ତି, ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା ଏବଂ ଗରିବଙ୍କ ଅଧିକାର: ରାହୁଲ
top 10 news today
Top 10 News Today: ସଂକ୍ଷେପରେ ଅପରାହ୍ନର ୧୦ଟି ବଡ଼ ଖବର...
ginger water benefits
Ginger Water Benefits: ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ ପିଅନ୍ତୁ ଉଷୁମ ଅଦା ପାଣି...ଦୂରେଇ ରହିବ ଏସବୁ ରୋଗ
Odisha vigilance
Odisha Vigilance: ସରକାରୀ ଟଙ୍କା ଆତ୍ମସାତ୍ ଅଭିଯୋଗରେ ଗିରଫ ହେଲେ ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ତାଇ ଜେଇ ରତନେଶ୍