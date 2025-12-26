Advertisement
Rajesh Mohanty Hat-trick: ରାଜେଶ ମହାନ୍ତି ରଚିଲେ ଇତିହାସ, ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ବୋଲର ଭାବେ ନେଲେ ଲିଷ୍ଟ-ଏ ମ୍ୟାଚରେ ହ୍ୟାଟ୍ରିକ୍

Rajesh Mohanty Creates History​: ବିଜୟ ହଜାରେ ଟ୍ରଫି ୨୦୨୫-୨୬ ରେ ଓଡ଼ିଶା କ୍ରିକେଟ ଏକ ସ୍ମରଣୀୟ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଦେଖିଥିଲା ​​ଯେତେବେଳେ ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ରାଜେଶ ମହାନ୍ତି (Rajesh Mohanty) ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। ବେଙ୍ଗାଲୁରୁର ଆଲୁର କ୍ରିକେଟ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ସର୍ଭିସେସ୍ ବିପକ୍ଷରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ମହାନ୍ତି ଲିଷ୍ଟ ଏ କ୍ରିକେଟ୍‌ରେ ହ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ନେଇଥିବା ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ବୋଲର ହୋଇଛନ୍ତି।

Written By  Jagdish Barik|Last Updated: Dec 26, 2025, 04:37 PM IST

Rajesh Mohanty Creates History: ବିଜୟ ହଜାରେ ଟ୍ରଫି ୨୦୨୫-୨୬ ରେ ଓଡ଼ିଶା କ୍ରିକେଟ ଏକ ସ୍ମରଣୀୟ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଦେଖିଥିଲା ​​ଯେତେବେଳେ ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ରାଜେଶ ମହାନ୍ତି (Rajesh Mohanty) ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। ବେଙ୍ଗାଲୁରୁର ଆଲୁର କ୍ରିକେଟ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ସର୍ଭିସେସ୍ ବିପକ୍ଷରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ମହାନ୍ତି ଲିଷ୍ଟ ଏ କ୍ରିକେଟ୍‌ରେ ହ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ନେଇଥିବା ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ବୋଲର ହୋଇଥିଲେ। ଏହି ସଫଳତା କେବଳ ତାଙ୍କ କ୍ୟାରିଅରରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମୋଡ଼ ନୁହେଁ ବରଂ ଓଡ଼ିଶାର ଘରୋଇ କ୍ରିକେଟ୍‌ର ବର୍ଦ୍ଧିତ ପ୍ରତିଷ୍ଠାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ।

ଏହି ମ୍ୟାଚରେ ଓଡିଶା ଟସ୍‌ ଜିତି ପ୍ରଥମେ ବୋଲିଂ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲା ଏବଂ ଆରମ୍ଭରୁ ସର୍ଭିସେସ୍‌ ଉପରେ ଚାପ ପକାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ଇନିଂସ୍‌ର ସପ୍ତମ ଓଭରରେ ରାଜେଶ ମହାନ୍ତି ଏକ ଏପରି ସଫଳତା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ଯାହା ମ୍ୟାଚ୍‌ର ଗତି ବଦଳାଇ ଦେଇଥିଲା। ସେ ପ୍ରଥମେ ସାଗର ଦହିୟାଙ୍କୁ କ୍ଲିନ୍‌ ବୋଲ୍ଡ କରିଥିଲେ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବଲ୍‌ରେ ଆୟୁଷ ଶୁକ୍ଳାଙ୍କୁ ଏଲବିଡବ୍ଲୁ କରିଥିଲେ। କ୍ରମାଗତ ଦୁଇଟି ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ସର୍ଭିସେସ୍‌ର ବ୍ୟାଟିଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଧ୍ୱଂସ ହୋଇ ଯାଇଥିଲା।

ମହାନ୍ତି ହ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ବଲ୍‌ରେ କୌଣସି କସରତ ଛାଡି ନଥିଲେ। ସେ ଲଗାତାର ତୃତୀୟ ବଲ୍‌ରେ ରବି ଚୌହାନଙ୍କୁ ଗୋଲ୍ଡେନ ଡକ୍‌ରେ ଆଉଟ୍ କରିଥିଲେ। ଗୋଲ୍ଡେନ ଡକ୍ ସହିତ ସମାପ୍ତ ଏହି ହ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ (Rajesh Mohanty Hat-trick) ଓଡ଼ିଶା କ୍ରିକେଟ୍ ଇତିହାସରେ ନିଜକୁ ସ୍ଥାନିତ କରିଥିଲା। ଏହା ସହିତ ମହାନ୍ତି ଲିଷ୍ଟ A କ୍ରିକେଟ୍‌ରେ ହ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ନେଇଥିବା ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଥମ ବୋଲର ହୋଇଥିଲେ।

ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଘାତକ ବୋଲିଂର ପ୍ରଭାବ ସମଗ୍ର ସର୍ଭିସେସ୍ ଦଳ ଉପରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୋଇଥିଲା। ଓଡ଼ିଶା ବୋଲରମାନେ ମିଳିତ ଭାବରେ ପ୍ରତିପକ୍ଷ ବ୍ୟାଟିଂ ଲାଇନ-ଅପ୍‌କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ। ସର୍ଭିସେସ୍ ମାତ୍ର ୮୩ ରନ୍‌ରେ ଅଲ୍‌ଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଯାହା ବିଜୟ ହଜାରେ ଟ୍ରଫି ଇତିହାସରେ ସେମାନଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ସର୍ବନିମ୍ନ ସ୍କୋର। ମହାନ୍ତି ନଅ ଓଭରରେ ୨୫ ରନ ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ୩ ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ।

ରାଜେଶ ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ପାର୍ଶ୍ୱରୁ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ସମର୍ଥନ ମିଳିଥିଲା। ସମ୍ବିତ ଏସ୍. ବରାଳ ମଧ୍ୟ ଚମତ୍କାର ବୋଲିଂ କରିଥିଲେ। ସେ ୮.୫ ଓଭରରେ ୨୧ ରନ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ୪ ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ। ବାଦଲ ବିଶ୍ୱାଳ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବଦାନ ଦେଇଥିଲେ। ସେ ୨୦ ରନ୍ ଦେଇ ୨ ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ।

ତଥାପି ଛୋଟ ଟାର୍ଗେଟ ସତ୍ତ୍ୱେ ଓଡ଼ିଶାର ବ୍ୟାଟିଂ ଆରମ୍ଭ ଭଲ ନଥିଲା। ସର୍ଭିସେସର ପୁନମ ପୁନିଆ (୪/୨୭) ଏବଂ ନୀତିନ ଯାଦବ (୨/୨୦) ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଝଟକା ଦେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସନ୍ଦୀପ ପଟ୍ଟନାୟକ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଦେଖାଇ ୬୯ ବଲ୍ ରୁ ଅପରାଜିତ ୩୨ ରନ୍ କରି ଦଳକୁ ୨୪.୩ ଓଭରରେ ବିଜୟୀ କରାଇଥିଲେ।

