Written By  Prabhudatta Moharana|Last Updated: Mar 31, 2026, 07:32 AM IST

IPL 2026: ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କ ଧୁଆଁଧାର ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ, ରାଜସ୍ଥାନ ବିଜୟୀ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଚଳିତ ଆଇପିଏଲର ତୃତୀୟ ମ୍ୟାଚ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସ ଓ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ ମଧ୍ୟରେ ଗୌହାଟୀରେ ଖେଳାଯାଇଥିଲା। ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କ ବିସ୍ଫୋରକ ଇନିଂସ୍ ବଳରେ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସକୁ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସ୍‌କୁ ଆଠ ୱିକେଟ୍‌ରେ ପରାସ୍ତ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲା। ବୈଭବ ମାତ୍ର ୧୫ ବଲ୍‌ରେ ତାଙ୍କର ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ପୂରଣ କରିଥିଲେ। ଯାହା ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ ପାଇଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦ୍ରୁତତମ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ହାସଲକାରୀ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ହୋଇଥିଲେ।

୭୩ ବଲ୍ ମଧ୍ୟରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ 
ବାରସାପାରା କ୍ରିକେଟ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ, ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ ୧୨୮ ରନ୍‌ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପିଛା କରୁଥିଲା। ଯଶସ୍ୱୀ ଜୟସ୍ୱାଲ ଏବଂ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ୬.୨ ଓଭରରେ ପ୍ରଥମ ୱିକେଟ୍‌ ପାଇଁ ୭୫ ରନ୍ ଯୋଡ଼ି ବିଜୟ ପାଇଁ ଏକ ଦୃଢ଼ ମୂଳଦୁଆ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ଏହି ଭାଗୀଦାରୀରେ ବୈଭବ ସବୁଠାରୁ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ଥିଲେ। ସେ ୧୭ ବଲ୍‌ରେ ୪ ଚୌକା ଏବଂ ୫ ଛକା ସହାୟତାରେ ୫୨ ରନ୍ କରିଥିଲେ। ସରଫରାଜ ଖାନ ଅଂଶୁଲ କାମ୍ବୋଜଙ୍କ ବଲରେ ଏକ ଚମତ୍କାର କ୍ୟାଚ୍ ନେଇ ତାଙ୍କ ଇନିଂସର ଅନ୍ତ କରିଥିଲେ।

ଯଶସ୍ୱୀ ଜୟସ୍ୱାଲ ଧ୍ରୁବ ଜୁରେଲଙ୍କ ସହ ଦ୍ୱିତୀୟ ୱିକେଟ ପାଇଁ ୨୪ ରନ ଯୋଡିଥିଲେ। ଜୁରେଲ ୯ ବଲରୁ ୧୮ ରନ କରି ଆଉଟ ହୋଇଥିଲେ। ଏହା ପରେ ଜୟସ୍ୱାଲ ଏବଂ ଅଧିନାୟକ ରିୟାନ ପରାଗ ୨୯ ରନର ଅପରାଜିତ ଭାଗୀଦାରି କରି ଦଳକୁ ବିଜୟୀ କରାଇଥିଲେ। ରାଜସ୍ଥାନ ୧୨.୧ ଓଭରରେ ୨ ବଲରୁ ୧୨୮ ରନ କରି ୮ ବଲରୁ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଥିଲା। ଜୟସ୍ୱାଲ ଇନିଂସରେ ଆଙ୍କର ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ୩୬ ବଲରୁ ୧ ଛକା ଏବଂ ୩ ଚୌକା ସହାୟତାରେ ୩୮ ରନ କରି ଅପରାଜିତ ରହିଥିଲେ। ପରାଗ ୧୧ ବଲରୁ ୧ ଛକା ଏବଂ ୧ ଚୌକା ସହାୟତାରେ ୧୪ ରନ କରି ଅପରାଜିତ ଅବଦାନ ରଖିଥିଲେ। ଅଂଶୁଲ କାମ୍ବୋଜ ସିଏସକେ ପାଇଁ ଉଭୟ ୱିକେଟ ନେଇଥିଲେ।

CSKର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଭୁଲ
ଟସ୍ ହାରିବା ପରେ ଏବଂ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବା ପରେ, ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗ୍ସର ପ୍ରଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟମ ଥିଲା। ସେମାନଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଭୁଲ ଉପର କ୍ରମରୁ ଆସିଥିଲା। ଯେଉଁ ପିଚ୍‌ରେ ବୈଭବ 15 ବଲ୍‌ରେ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ହାସଲ କରିଥିଲେ, ସେହି ପିଚ୍‌ରେ CSK ପାଞ୍ଚଟି ୱିକେଟ୍ ହରାଇ 51 ରନ୍‌ରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ​​ଏବଂ ଦଳ 19.4 ଓଭରରେ 127 ରନ୍‌ରେ ଅଲଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଯଦି ଅଷ୍ଟମ ସ୍ଥାନରେ ଆସୁଥିବା ଜେମି ଓଭରଟନ୍ 36 ବଲ୍‌ରେ ଦୁଇଟି ଚୌକା ଏବଂ ଦୁଇଟି ଛକା ସହିତ 43 ରନ୍ କରି ନଥାନ୍ତେ, ତେବେ 100 ରନ୍‌ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ମଧ୍ୟ କଷ୍ଟକର ହୋଇଥାନ୍ତା। ଶେଷ ୱିକେଟ୍‌ ପାଇଁ ଓଭରଟନ୍ କମ୍ବୋଜଙ୍କ ସହ 33 ରନ୍‌ର ପାର୍ଟନରସିପ୍ କରିଥିଲେ। ସରଫରାଜ ଖାନ ଏବଂ କାର୍ତିକ ଶର୍ମା ମଧ୍ୟ ଯଥାକ୍ରମେ 17 ଏବଂ 18 ରନ୍‌ କରିଥିଲେ।

Prabhudatta Moharana

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

Chennai Super Kings vs Rajasthan Royals
IPL 2026: ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କ ଧୁଆଁଧାର ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ, ରାଜସ୍ଥାନ ବିଜୟୀ
cm mohan charan majhi
ଏନ୍‌ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ସ୍କ୍ୱାଡ୍‌କୁ ୨୪ ଘଣ୍ଟିଆ ଆକ୍ସନ୍ ମୋଡ୍‌ରେ ରଖିବାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେ
top 10 news today
Top 10 News: କଂଗ୍ରେସକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍‌ କଲେ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ, ଦୁର୍ବଳ ମାଓ ସଙ୍ଗଠନ ଓ ଅନ୍ୟ ଖବର
31st March Weather
31st March Weather: ଆସନ୍ତାକାଲି ପାଇଁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ ଆଲର୍ଟ ଜାରି, ଜାଣନ୍ତୁ ୩୧ ମାର୍ଚ୍ଚର
amit shah
ନକ୍ସଲ ଦମନ ଅଭିଭାଷଣ ବେଳେ କଂଗ୍ରେସକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍‌ କଲେ ଶାହ