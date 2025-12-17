Advertisement
Ramakrishnan Sridhar: ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଏହି ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଶିକ୍ଷକକୁ ନିଜ ଦଳର ଫିଲ୍ଡିଂ କୋଚ୍ କଲା ଶ୍ରୀଲଙ୍କା

R. Sridhar Sri Lanka Fielding Coach: ୨୦୧୪ ରୁ ୨୦୨୧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତର ଫିଲ୍ଡିଂ କୋଚ୍ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିବା ଆର.ଶ୍ରୀଧର ଏବେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା କ୍ରିକେଟ ଦଳରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଫେବ୍ରୁଆରୀ-ମାର୍ଚ୍ଚରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଶେଷ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ଫିଲ୍ଡିଂ କୋଚ୍ ରହିବେ। 

ଶ୍ରୀଲଙ୍କା କ୍ରିକେଟ ଏକ ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ କହିଛି, "ଶ୍ରୀଲଙ୍କା କ୍ରିକେଟ (SLC) ICC ପୁରୁଷ T-20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ଶେଷ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଜାତୀୟ ଦଳର ଫିଲ୍ଡିଂ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଭାବରେ ଆର.ଶ୍ରୀଧରଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଘୋଷଣା କରୁଛି।"

ଶ୍ରୀଧର ଜଣେ BCCI ଲେବଲ୍ ୩ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ। ସେ ୨୦୧୪ ରୁ ୨୦୨୧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ ପୁରୁଷ ଦଳର କ୍ଷେତ୍ରରକ୍ଷଣ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ଏବଂ ୩୦୦ ରୁ ଅଧିକ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ସେ ଏବେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଜାତୀୟ ଦଳର କ୍ଷେତ୍ରରକ୍ଷଣ ଉନ୍ନତ କରିବା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ଏବଂ ଆଗାମୀ ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ ଇଂଲଣ୍ଡ ଗସ୍ତ ସମୟରେ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ସହିତ କାମ କରିବେ। ଏହା ପରେ ICC ପୁରୁଷ ଟି୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ହେବ।

ଶ୍ରୀଲଙ୍କା କ୍ରିକେଟରେ ଯୋଗଦାନ ବିଷୟରେ ଆର. ଶ୍ରୀଧର କହିଛନ୍ତି, "ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଖେଳାଳିମାନେ ସର୍ବଦା ସ୍ୱାଭାବିକ ପ୍ରତିଭା, ଲଢ଼ୁଆ ମନୋଭାବ ଏବଂ ସାମୂହିକ ମନୋଭାବର ପ୍ରତୀକ ହୋଇଆସିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଭୂମିକା କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲାଗୁ କରିବା ନୁହେଁ ବରଂ ଏକ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଯେଉଁଠାରେ କ୍ଷେତ୍ରରକ୍ଷଣରେ କ୍ରୀଡା ଏବଂ ସଚେତନତା ବିକଶିତ ହୋଇପାରିବ।"

କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ଆର.ଶ୍ରୀଧରଙ୍କ ପୂର୍ଣ୍ଣ ନାମ ରାମକୃଷ୍ଣନ ଶ୍ରୀଧର ଏବଂ ସେ ଜଣେ ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ କ୍ରିକେଟର ଥିଲେ। ସେ ୧୯୮୯/୯୦ ରୁ ୨୦୦୦/୦୧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘରୋଇ କ୍ରିକେଟରେ ହାଇଦ୍ରାବାଦ କ୍ରିକେଟ ଦଳକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିଥିଲେ। ସେ ୩୫ଟି ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ଏବଂ ୧୫ ଲିଷ୍ଟ ଏ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଥିଲେ। କ୍ରିକେଟରୁ ଅବସର ନେବା ପରେ, ସେ ୨୦୦୧ ମସିହାରେ କ୍ରିକେଟ କୋଚିଂରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ। ସେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ୧୯ ବର୍ଷରୁ କମ୍ ଦଳ ଉଭୟକୁ କୋଚିଂ ଦେଇ ସାରିଛନ୍ତି।

ଶ୍ରୀଧର ଶ୍ରୀଲଙ୍କା କ୍ରିକେଟ ସେଟଅପ୍ ପାଇଁ ଅପରିଚିତ ନୁହଁନ୍ତି। ଶ୍ରୀଲଙ୍କା କ୍ରିକେଟ ଆଶା କରୁଛି ଯେ ଆର. ଶ୍ରୀଧରଙ୍କ ଅଭିଜ୍ଞତା ଏବଂ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଦଳର କ୍ଷେତ୍ରରକ୍ଷଣରେ ଏକ ନୂତନ ଧାର ଯୋଡ଼ିବ। ଆଗାମୀ ଟି୨୦ ବିଶ୍ୱକପରେ ଦଳର ପ୍ରଦର୍ଶନକୁ ମଜବୁତ କରିବ।

Also Read: IPL ରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି ମାରିଲେ ପପୁ ଯାଦବଙ୍କ ପୁଅ; କେକେଆର୍ କିଣିଲା, ମିଳିଲା ଏତିକି ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା

 

