Chennai Super Kings: ଋତୁରାଜ ଗାୟକୱାଡଙ୍କୁ ଏପରି ବିସ୍ଫୋରକ ବୟାନ ଦେଲେ ରବିଚନ୍ଦ୍ରନ ଅଶ୍ୱିନ...

Written By  Priyambada Rana|Last Updated: Apr 19, 2026, 04:58 PM IST

Chennai Super Kings: ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସ୍ IPL 2026 ରେ ଛଅଟି ମ୍ୟାଚ୍ ମଧ୍ୟରୁ କେବଳ ଦୁଇଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଛି। CSKର ଅଧିନାୟକ ଋତୁରାଜ ଗାୟକୱାଡଙ୍କ ଫର୍ମ ମଧ୍ୟ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ସମସ୍ୟା ପାଲଟିଛି, ଯାହା ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜିକୁ କମବ୍ୟାକରୁ ବାଧା ଦେଇଛି ବୋଲି ଏବେ ଅତ୍ୟଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଆଲୋଚନା ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ରବିଚନ୍ଦ୍ରନ ଅଶ୍ୱିନ IPL 2026 ରେ CSK ଅଧିନାୟକ ଋତୁରାଜ ଗାୟକୱାଡଙ୍କ ଫର୍ମ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ବଡ଼ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ଏବେ ଏହା ପଛର କାରଣ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି।

JioHotstar ର Match Center Live ରେ ପୂର୍ବତନ CSK ଖେଳାଳି ରବିଚନ୍ଦ୍ରନ ଅଶ୍ୱିନ ରୁତୁରାଜ ଗାୟକୱାଡଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ "ଏହା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ରନ ସ୍କୋର କରିବାର ଭଲ ସୁଯୋଗ ଥିଲା। ଆୟୁଷ ମହାତ୍ରେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍ ଦେଖିବା ପରେ ଏପରି ରିସ୍କ ନେବା କିମ୍ବା ତରବରିଆ ଭାବେ ସ୍କୋର କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନଥିଲା। ସେ ପାୱାର-ପ୍ଲେରେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଥିଲେ।" ଏହା ଋତୁରାଜଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ସମୟ ନେବା, କିଛି ରନ ସ୍କୋର କରିବା ଏବଂ ଫର୍ମକୁ ଫେରିବା ପାଇଁ ଏକ ଭଲ ସୁଯୋଗ ଥିଲା। ଆୟୁଷ ମହାତ୍ରେଙ୍କ ୱିକେଟ ପରେ, ଋତୁରାଜଙ୍କୁ ଏକ ବହୁତ ଭଲ ବଲ୍ ମିଳିଥିଲା; ତାଙ୍କୁ ପୁଲରେ ପରାସ୍ତ କରିବା ସହଜ ନଥିଲା। ମୁଁ ଭାବୁଛି ସେ ଏବେ ବହୁତ ଚାପରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ମନ ଟିକେ ବିଚଳିତ ଅଛି।

ଗାୟକୱାଡଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ଫେରିବାକୁ ପଡିବ: 
ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ CSK ପାଇଁ ଇନିଂସ ଓପନ କରିଥିବା ଋତୁରାଜ ଗାୟକୱାଡ ୧୩ ବଲ୍‌ରେ ୧୯ ରନ୍ କରି ଆଉଟ ହୋଇଥିଲେ। ସେ ପୂର୍ବରୁ ସମାନ ଢଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ଆଉଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଗାୟକୱାଡଙ୍କ କମ୍-ବ୍ୟାକ୍ CSK ଦଳକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିବ। ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗ୍ସ ଷ୍ଟାର ଆୟୁଷ ମହାତ୍ରେ ଏବେ ଆହତ ଅଛନ୍ତି। ଯଦି ଗାୟକୱାଡ ଏବେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ ନ କରନ୍ତି, ତେବେ ଦଳର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଆହୁରି ଖରାପ ହୋଇପାରେ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାର ସଞ୍ଜୁ ସାମସନଙ୍କ ଉପରେ ଆସିପାରେ।

Priyambada Rana

