Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3212300
Zee OdishaOdisha SportsIPL 2026:କୃଣାଳ ପାଣ୍ଡ୍ୟାଙ୍କ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ, ଦୁଇ ୱିକେଟରେ ଜିତିଲା ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ

IPL 2026:କୃଣାଳ ପାଣ୍ଡ୍ୟାଙ୍କ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ, ଦୁଇ ୱିକେଟରେ ଜିତିଲା ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଚଳିତ ଆଇପିଏଲର ୫୪ତମ ମ୍ୟାଚରେ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସକୁ ୨ ୱିକେଟରେ ହରାଇଛି ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ। ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ମୁମ୍ବାଇ ତିଲକ ବର୍ମାଙ୍କ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକୀୟ ପାଳି ବଳରେ ୧୬୬ ରନ କରିଥିଲା। ଜବାବରେ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ଧାର୍ଯ୍ୟ ଓଭରରେ ୮ ୱିକେଟ ହରାଇ ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିନେଇଥିଲା। ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ପକ୍ଷରୁ କୃଣାଳ ପାଣ୍ଡ୍ୟା

Written By  Prabhudatta Moharana|Last Updated: May 11, 2026, 07:02 AM IST

Trending Photos

IPL 2026:କୃଣାଳ ପାଣ୍ଡ୍ୟାଙ୍କ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ, ଦୁଇ ୱିକେଟରେ ଜିତିଲା ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ

IPL 2026: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଚଳିତ ଆଇପିଏଲର ୫୪ତମ ମ୍ୟାଚରେ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସକୁ ୨ ୱିକେଟରେ ହରାଇଛି ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ। ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ମୁମ୍ବାଇ ତିଲକ ବର୍ମାଙ୍କ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକୀୟ ପାଳି ବଳରେ ୧୬୬ ରନ କରିଥିଲା। ଜବାବରେ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ଧାର୍ଯ୍ୟ ଓଭରରେ ୮ ୱିକେଟ ହରାଇ ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିନେଇଥିଲା। ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ପକ୍ଷରୁ କୃଣାଳ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ସର୍ବାଧିକ ୫ଟି ଛକା ଓ ୪ଟି ଚୌକା ବଳରେ ୭୩ ରନ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ। ସେପଟେ ରୋହିତ ଶର୍ମା, ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ ଏବଂ ରିଆନ ରିକେଲଟନଙ୍କ ଭଳି ଷ୍ଟାର ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲେ। ଭୁବନେଶ୍ୱର କୁମାର ଆର୍‌ସିବି ପାଇଁ ଚମତ୍କାର ବୋଲିଂ କରିଥିଲେ। ବିରାଟ କୋହଲି ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଡକ୍‌ରେ ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲେ। ତଥାପି, କୃଣାଲ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ପରେ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ସହିତ ଆର୍‌ସିବିର ବିଜୟରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଆର୍‌ସିବି ୨ ୱିକେଟ୍‌ରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲା।

ମୁମ୍ବାଇ ୭ ୱିକେଟ ହରାଇ ୧୬୬ ରନରେ ସୀମିତ 
ଆମନ୍ତ୍ରଣ ପାଇ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ୭ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ୧୬୬/୭ ରନ୍ କରିଥିଲା। ଓପନର ରିଆନ୍ ରିକେଲଟନ୍ ୪ ବଲରୁ ୨ ରନ୍ କରି ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ରୋହିତ ଶର୍ମା ୧୦ ବଲ୍ ରୁ ୨୨ ରନ୍ କରିଥିଲେ। ନାମନ୍ଧିର ମଧ୍ୟ ୩୨ ବଲ୍ ରୁ ୪୭ ରନ୍ କରିଥିଲେ। ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟାଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ଏହି ମ୍ୟାଚରେ ମୁମ୍ବାଇର ଅଧିନାୟକ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସ୍କୋର କରିପାରିନଥିଲେ। ସେ ଗୋଲ୍ଡେନ ଡକ୍ ରେ ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲେ। ତଥାପି ପଞ୍ଚମ ନମ୍ବରରେ ବ୍ୟାଟିଂ କରୁଥିବା ତିଲକ ବର୍ମା ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ମୁମ୍ବାଇ ପାଇଁ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ସେ ୪୨ ବଲ୍ ରୁ ୫୭ ରନର ଏକ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ। ୱିଲ୍ ଜ୍ୟାକ୍ସ ମଧ୍ୟ ୧୦ ବଲ୍ ରୁ ୧୦ ରନ୍ କରିଥିଲେ। ଆରସିବି ପକ୍ଷରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର କୁମାର ୪ ଓଭରରେ ୨୩ ରନ ଦେଇ ୪ଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିବା ବେଳେ ଜୋଶ ହାଜେଲଉଡ୍, ରସିଖ ସଲାମ ଦାର ଏବଂ ରୋମାରିଓ ସେଫର୍ଡ ପ୍ରତ୍ୟେକେ ଗୋଟିଏ ୱିକେଟ୍ ପାଇଥିଲେ।

ଶେଷ ବଲରେ ବିଜୟ ଛଡ଼ାଇ ନେଲା ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ
୧୬୮ ରନର ଟାର୍ଗେଟ ପିଛା କରୁଥିବା RCBର ଆରମ୍ଭ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନୈରାଶ୍ୟ ଜନକଥିଲା। ଓପନର ବିରାଟ କୋହଲି ବିନା ପ୍ରଥମ ବଲ ଶୂନ ରନରେ ଆଉଟ ହୋଇଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଦେବଦତ୍ତ ପାଡିକ୍କଲ ୧୧ ବଲରୁ ୧୨ ରନ କରିଥିଲେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ରଜତ ପାଟିଦାର ୮ ବଲରୁ ୮ ରନ କରିଥିଲେ। ଅଧିନାୟକ ରଜତ ପାଟିଦାର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ କରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲେ, ୮ ବଲରୁ ୮ ରନ କରି ପାଭିଲିୟନ ଫେରିଥିଲେ। ଏହା ପରେ କୃଣାଳ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ୪୬ ବଲରୁ ୭୩ ରନ କରି ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। RCBକୁ ବିଜୟ ପାଇଁ ଶେଷ ବଲରୁ ଦୁଇ ରନ ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା। ରସିଖ ସଲାମ ଦାର ଶେଷ ବଲରୁ ଦୁଇ ରନ କରି RCB ର ବିଜୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିଥିଲେ। RCB ୨୦ ଓଭରରେ ୮ ୱିକେଟ ହରାଇ ୧୬୭ ରନ କରି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଥିଲା।

Add Zee News as a Preferred Source

Also Read: Operation Sindoor: ପାକିସ୍ତାନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣଠାରୁ କୂଟନୈତିକ ଘେରାବନ୍ଦୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଜାଣନ୍ତୁ କିପରି ଥିଲା ଭାରତର ଯୁଦ୍ଧ ପ୍ରସ୍ତୁତି

Also Read: Odisha Weather Report: ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଲଘୁଚାପ, ଆସୁଛି ବଡ଼ ବର୍ଷା

Also Read: IPL 2026: କୁପର କନୋଲ୍ଲୀଙ୍କ ଶତକ ବେକାର, ହାରିଲା ପଞ୍ଜାବ

About the Author
author img
Prabhudatta Moharana

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

RCB vs MI
IPL 2026:କୃଣାଳ ପାଣ୍ଡ୍ୟାଙ୍କ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ, ଦୁଇ ୱିକେଟରେ ଜିତିଲା ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ
weather report
୫୦ କି.ମି ବେଗରେ ପବନ ସହ କାଳବୈଶାଖୀ ବର୍ଷା, ଏହି ସବୁ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଆଲର୍ଟ ଜାରି...
Ollywood
Ollywood: ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର "ନଅ ବାୟା"ର ଶୁଭ ମହୁରତ
Odia News
ପୁଣି ଚାଲୁ ହେବ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଗଣତି ମଣତି
top 10 news today
Top 10 News: ବାଲିଅନ୍ତା ଘଟଣାରେ ବଡ ଆକ୍ସନ, ଶପଥ ନେଲେ ଜୋସେଫ ବିଜୟ ଓ ଅନ୍ୟ ଖବର