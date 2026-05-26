RCB vs GT: ଆଜି ଗୁଜୁରାଟ ଓ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ କ୍ୱାଲିଫାୟାର, ଜାଣନ୍ତୁ ହେଡ ଟୁ ହେଡ଼ ରେକର୍ଡ

Written By  Prabhudatta Moharana|Last Updated: May 26, 2026, 11:14 AM IST

RCB vs GT: ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଆଇପିଏଲ ୨୦୨୬ର ପ୍ରଥମ କ୍ୱାଲିଫାୟରରେ ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବାଙ୍ଗାଲୋର (ଆରସିବି) ଗୁଜୁରାଟ ଟାଇଟାନ୍ସ (ଜିଟି) ସହିତ ମୁକାବିଲା କରିବ। ଧର୍ମଶାଳାର ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ କ୍ରିକେଟ ଆସୋସିଏସନ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଲିଗରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆରସିବି ଏବଂ ଜିଟି ମଧ୍ୟରେ କଡ଼ା ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। 

IPLରେ RCB ଏବଂ GT ମୋଟ ଆଠ ଥର ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବାଙ୍ଗାଲୋର ଚାରୋଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଛି। ଗୁଜୁରାଟ ଟାଇଟାନ୍ସ ୪ଟି ମ୍ୟାଚରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଛି। IPL 2026ରେ ପ୍ରଥମ ମୁକାବିଲାରେ RCB ପାଞ୍ଚ ୱିକେଟରେ GT ଉପରେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିଥିଲା। ତଥାପି ସିଜିନର ଦ୍ୱିତୀୟ ମୁକାବିଲାରେ ଗୁଜୁରାଟ ଟାଇଟାନ୍ସ ଚାରି ୱିକେଟରେ RCBକୁ ପରାସ୍ତ କରି ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପରାଜୟର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଇଥିଲା।

ପ୍ରଥମ କ୍ୱାଲିଫାୟରରେ RCBର ଏକ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ରେକର୍ଡ ରହିଛି। ଦଳ ପୂର୍ବରୁ ତିନିଥର ପ୍ରଥମ କ୍ୱାଲିଫାୟରରେ ଖେଳିଛି। ଦୁଇଥର ଜିତିଛି ଏବଂ ଥରେ ହାରିଛି। IPL 2025ରେ ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବାଙ୍ଗାଲୋର ପ୍ରଥମ କ୍ୱାଲିଫାୟରରେ ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗସକୁ ପରାସ୍ତ କରି ଫାଇନାଲରେ ସ୍ଥାନ ସୁରକ୍ଷିତ କରିଥିଲା। 2016ରେ RCB ପ୍ରଥମ କ୍ୱାଲିଫାୟରରେ ଗୁଜରାଟ ଲାୟନ୍ସକୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲା। ତଥାପି 2011ରେ ଦଳ ପ୍ରଥମ କ୍ୱାଲିଫାୟରରେ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସଠାରୁ ପରାସ୍ତ ହୋଇଥିଲା।

ଏହି ସମୟରେ, ପ୍ରଥମ କ୍ୱାଲିଫାୟରରେ ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟାନ୍ସର ମିଶ୍ରିତ ରେକର୍ଡ ରହିଛି। GT ଦୁଇଥର ପ୍ରଥମ କ୍ୱାଲିଫାୟରରେ ଖେଳିଛି, ଥରେ ଜିତିଛି ଏବଂ ଥରେ ହାରିଛି। 2022 ମସିହାରେ, ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟାଙ୍କ ଅଧିନାୟକତ୍ୱରେ, GT ପ୍ରଥମ କ୍ୱାଲିଫାୟରରେ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସକୁ 7 ୱିକେଟରେ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲା। ତଥାପି, 2023 ମସିହାରେ, ଦଳ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସ୍ ବିପକ୍ଷରେ ପ୍ରଥମ କ୍ୱାଲିଫାୟରରେ ପରାସ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ତେଣୁ, ଧର୍ମଶାଳାରେ RCB ଏବଂ GT ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ କ୍ୱାଲିଫାୟର ମ୍ୟାଚ୍ ରୋମାଞ୍ଚକର ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି।

ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ଦଳ: ବିରାଟ କୋହଲି, ଫିଲ ସଲ୍ଟ? ଭେଙ୍କଟେସ ଆୟାର, ଦେବଦତ୍ତ ପାଡିକାଲ, ରଜତ ପଟିଦାର (ଅଧିନାୟକ), ଜିତେଶ ଶର୍ମା, ରୋମାରିଓ ସେଫାର୍ଡ, ଟିମ ଡାଭିଡ, କୃଣାଲ ପାଣ୍ଡ୍ୟା, ଭୁବନେଶ୍ୱର କୁମାର, ଜାକବ ଡଫି/ସୁୟାସ ଶର୍ମା, ଜୋଶ ହେଜେଲଉଡ଼, ରସିକ ସଲାମ

ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଗୁଜୁରାଟ ଦଳ: ଶୁବମନ ଗିଲ(ଅଧିନାୟକ), ବି ସାଇ ସୁଦର୍ଶନ, ଜସ ବଟଲର, ୱାସିଂଟନ ସୁନ୍ଦର, ଜାସନ ହୋଲ୍ଡର, ରାହୁଲ ତେୱାତିୟା, ନିଶାନ୍ତ ସିନ୍ଧୁ, ରସିଦ ଖାନ, ଅର୍ଶଦ ଖାନ, କାଗିସୋ ରାବଡ଼ା, ମହମ୍ମଦ ସିରାଜ, ପ୍ରସିଦ୍ଧ କ୍ରିଷ୍ଣା/ଆର ସାଇ କିଶୋର/ ମାନବ ସୁତାର 

Prabhudatta Moharana

