RCB vs KKR: ଆଜି ଆଇପିଏଲରେ କୋଲକାତା-ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ମୁହାଁମୁହିଁ

RCB vs KKR:ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଚଳିତ ଆଇପିଏଲ୍ର ୫୭ତମ ଲିଗ୍ ମୁକାବିଲାରେ ଆଜି ବୁଧବାର ଡିଫେଣ୍ଡିଂ ଚାମ୍ପିଅନ୍ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ (ଆରସିବି) ଘରୋଇ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ କୋଲକାତା (କେକେଆର)କୁ ଭେଟିବ। ଏହି ମ୍ୟାଚ ଜିତି ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ପ୍ଲେ-ଅଫରେ ସ୍ଥାନ ସୁରକ୍ଷିତ କରିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରିବ। ୧୦ଟି ମ୍ୟାଚ ଖେଳି ୯ ପଏଣ୍ଟ ଅର୍ଜନ କରିଥିବା କୋଲକାତା ପାଇଁ ଏହି ବିଜୟ ଜରୁରି। ପ୍ଲେ-ଅଫ୍ରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ହେଲେ ଦଳକୁ ଶେଷ ୪ଟି ଯାକ ମ୍ୟାଚ ଜିତିବାକୁ ହେବ। ଫଳରେ କୋଲକାତା ସବୁ ଶକ୍ତି ଲଗାଇ ବିଜୟ ଧାରା ଅବ୍ଯାହତ ରଖିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରିବ।
ରାୟପୁରରେ ଖେଳାଯିବ ମ୍ୟାଚ
ଆଜି IPL 2026 ମ୍ୟାଚଟି ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଘରୋଇ ପଡ଼ିଆ ରାୟପୁରର ଶହୀଦ ବୀର ନାରାୟଣ ସିଂହ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ରେ ଖେଳାଯିବ। ମ୍ୟାଚ୍ଟି ସନ୍ଧ୍ୟା ସାଢେ 7ରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଟସ୍ ସନ୍ଧ୍ୟା 7 ଟାରେ ହେବ। ଆଜିର ମ୍ୟାଚ୍ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ଏବଂ ଏହା ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ ବୋଲି ନିଶ୍ଚିତ।
ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲରେ ସ୍ଥିତି
ଡିଫେଣ୍ଡିଂ ଚାମ୍ପିଅନ ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲରେ ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଥିଲା। ଦଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛି। ଦଳ ଗତ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସକୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲା। ଯଦି ଦଳ ଆଜି ଜିତିଯାଏ ତେବେ ଏହା ପୁଣି ଥରେ ନମ୍ବର ୱାନ୍ ହୋଇଯିବ। ବିଶେଷ କଥା ହେଉଛି ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ବ୍ୟାଟ୍ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୀରବ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ, ଦଳ ଜିତି ଚାଲିଛି। କୋହଲିଙ୍କ ଭଳି ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ସମୟ ପାଇଁ ଚୁପ୍ ରଖାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏହି ସମୟରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର କୁମାର ଏବଂ ଜୋଶ ହାଜେଲଉଡ୍ ଚମତ୍କାର ବୋଲିଂ କରୁଛନ୍ତି।
ସୁନୀଲ ନାରିନ ଏବଂ ବରୁଣ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ କେକେଆର ପାଇଁ ଟ୍ରମ୍ପକାର୍ଡ ହୋଇପାରନ୍ତି
କେକେଆରର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଉପରେ ନଜର ପକାଇଲେ ଜଣାପଡ଼େ ଯେ ଖରାପ ଆରମ୍ଭ ପରେ ଦଳ ବିଜୟର ପଥ ପାଇଛି। ଦଳ ଲଗାତାର ଚାରୋଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଛି ଏବଂ ଆଜିର ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତି ପ୍ଲେଅଫ୍ ସମ୍ଭାବନାକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ଅଜିଙ୍କ୍ୟ ରାହାଣେଙ୍କ ଅଧିନାୟକତ୍ୱରେ ଦଳ ଏକ ଦୃଢ଼ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଛି। ସୁନୀଲ ନାରିନ ଏବଂ ବରୁଣ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀଙ୍କ ସ୍ପିନ୍ ଯୋଡ଼ି ରାୟପୁର ପିଚ୍ରେ ଘାତକ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇପାରନ୍ତି।
କିପରି ରହିବ ପିଚ
ରାୟପୁର ପିଚ୍ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଏଥିରେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବା ସହଜ ହେବ ନାହିଁ। ବଲ ଏଠାରେ ଅଟକିଯାଏ ଏବଂ ଏହା ନିମ୍ନରେ ମଧ୍ୟ ରହିଥାଏ। ଏଠାରେ ସ୍ପିନରମାନଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରୁଥିବା ଦଳ ୧୭୦ ରନ୍ କଲେ ମଧ୍ୟ, ଏହାକୁ ପିଛା କରିବା କଷ୍ଟକର ହେବ। କାକର ସମ୍ଭାବନାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି, ଟସ୍ ଜିତିଥିବା ଅଧିନାୟକ ପ୍ରତିପକ୍ଷ ଦଳକୁ କମ୍ ସ୍କୋରରେ ସୀମିତ ରଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ବୋଲିଂ କରିବାକୁ ବାଛିବେ।
କେଉଁ ଦଳର ଜିତିବା ସୁଯୋଗ ଅଧିକ
ଏବେ, ଯେତେବେଳେ ବିଜୟ ସମ୍ଭାବନା କଥା ଆସେ, ସେତେବେଳେ RCB ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଏ। ତଥାପି, KKRର ବିଜୟ ଧାରା RCB ପାଇଁ ବିପଜ୍ଜନକ ହୋଇପାରେ। ତଥାପି, ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଯେ ଆଜିର ମ୍ୟାଚ୍ ଏକ କଠିନ ହେବ ଏବଂ ଏକ କଠୋର ପ୍ରତିଯୋଗିତା ପ୍ରଦାନ କରିବ।
ସମ୍ଭାବ୍ୟ କୋଲକାତା ନାଇଟ ରାଇଡର୍ସ ଦଳ: ଫିନ ଆଲେନ, ଆଜିଙ୍କ୍ୟ ରାହାଣେ, ଅଙ୍ଗକ୍ରୀଶ ରଘୁବଂଶୀ, କାମେରୁନ ଗ୍ରୀନ, ରିଙ୍କୁ ସିଂହ, ମନୀଷ ପାଣ୍ଡେ, ରୋଭମାନ ପାୱେଲ, ସୁନୀଲ ନାରାଏନ, ଅନୁକୂଳ ରୟ, କାର୍ତ୍ତିକ ତ୍ୟାଗୀ, ବୈଭବ ଅରୋରା, ପ୍ରଶା୍ତ ସୋଲାଙ୍କି
ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ଦଳ: ଜାକବ ବେଥେଲ, ବିରାଟ କୋହଲି, ଦେବଦତ୍ତ ପାଡିକଲ, ରଜତ ପାଟିଦାର(ଅଧିନାୟକ) ଜିତେଶ ଶର୍ମା, କୃଣାଲ ପାଣ୍ଡ୍ୟା, ଟିମ ଡେଭିଡ, ରୋମାରିଓ ସେଫର୍ଡ/ଜାକବ ଡଫି, ରସିକ ସଲାମ, ଭୁବନେଶ୍ୱର କୁମାର, ଜୋଲ ହାଜେଲଉଡ଼, ସୂୟାଂଶ ଶର୍ମା।
