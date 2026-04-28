IPL 2026: ଲଜ୍ଜ୍ୟାକର ରେକର୍ଡ କଲା ଦିଲ୍ଲୀ, ସହଜରେ ଜିତିଲା ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ

IPL 2026: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଚଳିତ ଆଇପିଏଲର ୩୯ତମ ମ୍ୟାଚରେ ଦିଲ୍ଲୀ ବିପକ୍ଷରେ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ୮୧ ବଲ ବାକି ଥାଇ ବିଜୟ ହାସଲ କରିନେଇଛି। ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ ୧୬.୩ ଓଭରରେ ମାତ୍ର ୭୫ ରନ କରି ଅଲଆଉଟ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଜବାବରେ ନିଜର ପ୍ରଭାବୀ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ୱିକେଟ ହରାଇ ୬.୩ ଓଭରରେ ବିଜୟ ଲକ୍ଷ ହାସଲ କରିନେଇଥିଲା।
ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ଟସ ଜିତି ବୋଲିଂ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲା। ବ୍ୟାଟିଂ ଆମନ୍ତ୍ରଣ ପାଇ ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ ବ୍ୟାଟିଂ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ମାତ୍ର ବେଙ୍ଗାଲୁରୁର ବୋଲରଙ୍କ ପ୍ରଭାବୀ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଆଗରେ ଦିଲ୍ଲୀର ବ୍ୟାଟିଂ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଘଟିଥିଲା। ଜୋସ ହେଜେଲଉଡ଼ ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱର କୁମାରଙ୍କ ଶାଣିତ ବୋଲିଂ ଆଗରେ ଦିଲ୍ଲୀ ତିଷ୍ଠି ପାରିନଥିଲା। ଅଭିଷେକ ପୋରେଲ(୩୦), ଡାଭିଡ଼ ମିଲର(୧୯) ଓ କିଲ ଜାମିସନ(୧୨)ଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କେହି ଦୁଇ ଅଙ୍କ ଛୁଇଁ ପାରିନଥିଲେ। ଫଳରେ ଦଳ ମାତ୍ର ୧୬.୩ ଓଭରରେ ୭୫ ରନ କରି ଅଲଆଉଟ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ପକ୍ଷରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର କୁମାର ୪ଟି, ଜୋସ ହେଜେଲଉଡ଼ ୩ଟି, ରସିକ ସଲାମ, ସୁୟାଶ ଶର୍ମା ଓ କୃଣାଲ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ୱିକେଟ ନେଇଥିଲେ।
ଧାର୍ଯ୍ୟ ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ପିଛା କରି ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ୱିକେଟ ହରାଇ ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିନେଇଛି। ଜ୍ୟାକବ ବେଥେଲ ୨୦ ରନ କରି ଆଉଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବିରାଟ କୋହଲି ୨୩ ଓ ଦେବଦତ ପାଡିକଲ ୩୪ ରନ କରି ଅପରାଜିତ ରହିଥିଲେ । ଆରସିବି ୮ ମ୍ୟାଚରୁ ୧୨ ପଂଏଟ ହାସଲ କରି ପଂଏଟ ଟେବୁଲରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି । ଅପରପକ୍ଷରେ ଦିଲ୍ଲୀ ୮ ମ୍ୟାଚରୁ ୬ ପଂଏଟ ପାଇ ୭ମ ସ୍ଥାନ ହାସଲ କରିଛି । ହାଜେଲଉଡ ପ୍ଲେୟାର ଅଫ ଦି ମ୍ୟାଚ ବିବେଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି ।