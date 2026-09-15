Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Odisha Sports
  • /Rinku Singh: ରିଙ୍କୁ ସିଂହ ଓ ପ୍ରିୟା ସରୋଜଙ୍କ ବିବାହ ଫାଇନାଲ୍, ଜାଣନ୍ତୁ କେବେ ଓ କେଉଁଠି

Rinku Singh: ରିଙ୍କୁ ସିଂହ ଓ ପ୍ରିୟା ସରୋଜଙ୍କ ବିବାହ ଫାଇନାଲ୍, ଜାଣନ୍ତୁ କେବେ ଓ କେଉଁଠି

ନିର୍ବନ୍ଧ ପରେ ଏକ ସାକ୍ଷାତକାରରେ ରିଙ୍କୁ ନିଜ ପ୍ରେମ କାହାଣୀ ସମ୍ପର୍କରେ କହିଥିଲେ। ତାଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ଏକ ଫ୍ୟାନ୍ ପେଜ୍‌ରେ ସେ ପ୍ରିୟାଙ୍କ ଫଟୋ ଦେଖିଥିଲେ। ଫଟୋ ଦେଖିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରିୟା ପସନ୍ଦ ଆସିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମେ ମେସେଜ୍ କରିବାକୁ ସେ ଦ୍ୱିଧାରେ ଥିଲେ।

Written ByPriyambada Rana
Published: Sep 15, 2026, 11:40 PM IST|Updated: Sep 15, 2026, 11:40 PM IST
Rinku Singh: ରିଙ୍କୁ ସିଂହ ଓ ପ୍ରିୟା ସରୋଜଙ୍କ ବିବାହ ଫାଇନାଲ୍, ଜାଣନ୍ତୁ କେବେ ଓ କେଉଁଠି

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Jio ୟୁଜର୍ସଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର, ଏକ ବର୍ଷ ମାଗଣାରେ ମିଳିବ...
2
3
4
5