/Rinku Singh: ରିଙ୍କୁ ସିଂହ ଓ ପ୍ରିୟା ସରୋଜଙ୍କ ବିବାହ ଫାଇନାଲ୍, ଜାଣନ୍ତୁ କେବେ ଓ କେଉଁଠି

Rinku Singh: ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟର ରିଙ୍କୁ ସିଂହ ଏବଂ ସମାଜବାଦୀ ପାର୍ଟି ସାଂସଦ ପ୍ରିୟା ସରୋଜଙ୍କ ବିବାହକୁ ନେଇ ଆସିଛି ବଡ଼ ଖବର। ଉଭୟଙ୍କ ବିବାହ ତାରିଖ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଆସନ୍ତା ଡିସେମ୍ବର ୪ ତାରିଖରେ ଲକ୍ଷ୍ନୌର ରାମାଡା ହୋଟେଲରେ ଏହି ଦୁଇ ଷ୍ଟାରଙ୍କ ବିବାହ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ।
ବିବାହ ତାରିଖ ନିଶ୍ଚିତ ହେବା ପରେ ଉଭୟ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ନିକଟ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଏବଂ କିଛି ବିଶେଷ ଅତିଥି ବିବାହ ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗଦେବେ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି।
ରିଙ୍କୁ ସିଂହ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ ଜଗତର ଜଣେ ପରିଚିତ ଖେଳାଳି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ପ୍ରିୟା ସରୋଜ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ମଛଲିଶହର ଲୋକସଭା ଆସନରୁ ସମାଜବାଦୀ ପାର୍ଟିର ସାଂସଦ ଅଛନ୍ତି।
କେବେ ହୋଇଥିଲା ନିର୍ବନ୍ଧ?
ରିଙ୍କୁ ଏବଂ ପ୍ରିୟାଙ୍କ ନିର୍ବନ୍ଧ ସମାରୋହ ୨୦୨୫ ଜୁନ୍ ୮ ତାରିଖରେ ଲକ୍ଷ୍ନୌର ଦ ସେଣ୍ଟ୍ରମ୍ ହୋଟେଲରେ ହୋଇଥିଲା। ଏହା ପରେ ଉଭୟଙ୍କ ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ବେଶ୍ ଚର୍ଚ୍ଚା ହୋଇଥିଲା।
କେମିତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ପ୍ରେମ କାହାଣୀ?
ନିର୍ବନ୍ଧ ପରେ ଏକ ସାକ୍ଷାତକାରରେ ରିଙ୍କୁ ନିଜ ପ୍ରେମ କାହାଣୀ ସମ୍ପର୍କରେ କହିଥିଲେ। ତାଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ଏକ ଫ୍ୟାନ୍ ପେଜ୍ରେ ସେ ପ୍ରିୟାଙ୍କ ଫଟୋ ଦେଖିଥିଲେ। ଫଟୋ ଦେଖିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରିୟା ପସନ୍ଦ ଆସିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମେ ମେସେଜ୍ କରିବାକୁ ସେ ଦ୍ୱିଧାରେ ଥିଲେ।
ପରେ ପ୍ରିୟା ରିଙ୍କୁଙ୍କ କିଛି ଫଟୋକୁ ଲାଇକ୍ କରିବା ପରେ ରିଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ମେସେଜ୍ କରିଥିଲେ। ଏହା ପରେ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ବଢ଼ିଥିଲା ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏହା ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲା। ରିଙ୍କୁଙ୍କ ଅନୁସାରେ, ୨୦୨୨ରେ ସେ ଏହି ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇ ନିଜ ମନରେ ପ୍ରେମ ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ।
ରିଙ୍କୁ ଖେଳୁଥିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରିୟା ତାଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିଆସିଛନ୍ତି। ବିଶେଷକରି କୋଲକାତା ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସ ପକ୍ଷରୁ ରିଙ୍କୁ ଖେଳୁଥିବା ବେଳେ ପ୍ରିୟାଙ୍କୁ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରୁଥିବା ଦେଖାଯାଇଛି।
ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷ T20I ସିରିଜ୍ ଖେଳୁଥିବା ଭାରତୀୟ ଦଳରେ ରିଙ୍କୁ ସିଂହ ସାମିଲ ନାହାନ୍ତି। ଏବେ ତାଙ୍କ ବିବାହ ଖବରକୁ ନେଇ କ୍ରିକେଟ୍ ଓ ରାଜନୈତିକ ମହଲରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି।