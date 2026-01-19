Rinku Singh Controversy: ତାଙ୍କ ପଛରେ ଅନ୍ୟ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ କଳା ଚଷମା ପିନ୍ଧି ଦେଖାଯାଇଛି। ରିଙ୍କୁ ଏଆଇ ବ୍ୟବହାର କରି ଏହି ଭିଡିଓ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ, କରଣୀ ସେନାର ଅଧିକାରୀମାନେ ସାସନି ଗେଟ୍ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି, ରିଙ୍କୁ ସିଂହଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି କରିଛନ୍ତି।
Rinku Singh Controversy: ଭାରତୀୟ ଦଳର ଷ୍ଟାର ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନ୍ ରିଙ୍କୁ ସିଂହଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ୟା ଆହୁରି ବଢ଼ିଯାଇଛି। ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟର ଜଣକ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏକ ଭିଡିଓ ସେୟାର କରି ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। AI ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟବହାର କରି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ଭିଡିଓ ପୋଷ୍ଟ କରିବା ପରେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନଯେ, ରିଙ୍କୁ ସିଂ ସେୟାର କରିଥିବା ଏହି ଏଆଇ ଭିଡିଓରେ ଏମିତି କଣ ଥିଲା ଯେ, ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏତଲା ଦାୟର କରାଯାଇଛି।
ରିଙ୍କୁ ସିଂହଙ୍କ ଭିଡିଓରେ କ’ଣ ଥିଲା?
ରିଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଏକ ଭିଡିଓ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ଭଗବାନ ହନୁମାନ କଳା ଚଷମା ପିନ୍ଧି କାର ଚଲାଉଥିବାର ଦେଖାଯାଇଛି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଭଗବାନ ଶିବ କଳା ଚଷମା ପିନ୍ଧି ବସିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପଛରେ ଅନ୍ୟ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ କଳା ଚଷମା ପିନ୍ଧି ଦେଖାଯାଇଛି। ରିଙ୍କୁ ଏଆଇ ବ୍ୟବହାର କରି ଏହି ଭିଡିଓ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ, କରଣୀ ସେନାର ଅଧିକାରୀମାନେ ସାସନି ଗେଟ୍ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି, ରିଙ୍କୁ ସିଂହଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି କରିଛନ୍ତି।
କରଣୀ ସେନା ପୋଲିସ ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ କରିଛି
କରଣୀ ସେନା ଷ୍ଟାର ଖେଳାଳିଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ କହିଛି, "ହିନ୍ଦୁ ଦେବତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ରିଙ୍କୁ ସିଂହ ଯେଉଁ ଭିଡିଓ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି ତାହା ସାଧାରଣ ଭାବନାକୁ ଆଘାତ ଦେଇଛି ଏବଂ ପୋଲିସ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି କରିଛି। ଷ୍ଟେସନ ହାଉସ୍ ଅଫିସର ମନୋଜ କୁମାରଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି।"
ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, କରଣୀ ସେନା ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ସୁମିତ ତୋମାର କହିଛନ୍ତି ଯେ "ରିଙ୍କୁ ସିଂହ ଶାହରୁଖ ଖାନଙ୍କ ପରି ତାଙ୍କର 'ଜିହାଦୀ' ମାନସିକତା ଦେଖାଇଛନ୍ତି।" ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି "ରିଙ୍କୁ ସିଂହ ଶାହରୁଖ ଖାନଙ୍କ IPL ଦଳ, କୋଲକାତା ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସର ଜଣେ ଅଂଶ। ଶାହରୁଖଙ୍କ ପରି, ରିଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ମାନସିକତା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଆମ ଭଗବାନଙ୍କୁ କଳା ଚଷମା ପିନ୍ଧାଇବା, ତାଙ୍କୁ ଥାରର ଗାଡ଼ି ଚଲାଇବା ଏବଂ ଇଂରାଜୀ ଗୀତରେ ନାଚୁଥିବା ଦେଖାଇବା ବିଶ୍ୱାସ ସହିତ ଖେଳୁଛନ୍ତି।"
"କରଣୀ ସେନା ଏହାକୁ ସହ୍ୟ କରିବ ନାହିଁ। ରିଙ୍କୁ ସିଂହ ହାତ ଯୋଡ଼ି ସନାତନ ଧର୍ମକୁ ସାର୍ବଜନୀନ ଭାବରେ କ୍ଷମା ମାଗିବା ଉଚିତ। ପ୍ରଶାସନ ତୁରନ୍ତ ରିଙ୍କୁ ସିଂହଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏଫଆଇଆର ଦାଖଲ କରିବା ଉଚିତ। ଯଦି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆ ନ ଯାଏ, ତେବେ ସଂଗଠନ ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଏକ ବଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବ, ଆଲିଗଡ଼ର ସାସନି ଗେଟ୍ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ଏକ ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ କରାଯାଇଛି, ଯାହାର ଷ୍ଟେସନ ଇନଚାର୍ଜ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭିଡିଓର ସତ୍ୟତା ତଦନ୍ତ କରାଯିବ, ଏବଂ ଏହାକୁ ପୋଷ୍ଟ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପରେ ହିଁ ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ।
ରିଙ୍କୁ ସିଂହ ୨୦୨୬ ଟି୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ର ଅଂଶ
ରିଙ୍କୁ ସିଂହ ୨୦୨୬ ଟି୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଦଳର ଅଂଶ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ରିଙ୍କୁ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ପାଞ୍ଚ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟି୨୦ ସିରିଜ୍ରେ ଭାରତ ପାଇଁ ଖେଳିବେ। ତଥାପି, ବିଶ୍ୱକପ୍ ପୂର୍ବରୁ ରିଙ୍କୁଙ୍କ ସମସ୍ୟା ବଢ଼ିଯାଇଛି। ପୋଲିସ ରିଙ୍କୁଙ୍କ ବିରୋଧରେ କି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରେ ତାହା ଦେଖିବା ଆକର୍ଷଣୀୟ ହେବ।
