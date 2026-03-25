Rinku Singh: କ୍ରିକେଟର ରିଙ୍କୁ ସିଂଙ୍କୁ ମିଳିଲା ୨ଟି ବଡ଼ ସରପ୍ରାଇଜ୍, ଜାଣନ୍ତୁ କଣ ସବୁ ମିଳିବ ସୁବିଧା...

Rinku Singh: କ୍ରିକେଟର ରିଙ୍କୁ ସିଂଙ୍କୁ ମିଳିଲା ୨ଟି ବଡ଼ ସରପ୍ରାଇଜ୍, ଜାଣନ୍ତୁ କ'ଣ ସବୁ ମିଳିବ ସୁବିଧା...

Rinku Singh: ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ କ୍ରିକେଟର୍ ରିଙ୍କୁ ସିଂହଙ୍କୁ ମିଳିଛି ଦୁଇଗୁଣା ଖୁସି। ପ୍ରଥମେ, ତାଙ୍କୁ IPL 2026 ସିଜିନ୍ ପୂର୍ବରୁ କୋଲକାତା ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସର ଉପ-ଅଧିନାୟକ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା, ଏବଂ ତା’ପରେ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ ସରକାର ତାଙ୍କୁ ଆଞ୍ଚଳିକ କ୍ରୀଡ଼ା ଅଧିକାରୀ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ପଦବୀ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ପତ୍ର ତାଙ୍କୁ ୟୁପି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ।

Written By  Priyambada Rana|Last Updated: Mar 25, 2026, 09:28 PM IST

ରିଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଜବରଦସ୍ତ ବ୍ୟାଟିଂ ଏବଂ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଫିଲଡି ସହିତ KKRର ଜଣେ ଭଲ ଖେଳାଳୀଙ୍କ ଲିଷ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି। ସେ ୨୦୨୬ ଟି-20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ଜିତିଥିବା ଭାରତୀୟ ଦଳରେ ସାମିଲ୍ ଥିଲେ। ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଟାଇଟଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ, ଭାରତ ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳକୁ ପରାସ୍ତ କରି ତୃତୀୟ ଟି-20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ଟାଇଟଲ୍ ଜିତିଥିଲା। ଭାରତ ପୂର୍ବରୁ ୨୦୦୭ ଏବଂ ୨୦୨୪ରେ ଏହି ଟାଇଟଲ ଜିତିଥିଲା।

ରିଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ କହିଛନ୍ତି: "ସରକାରୀ ଚାକିରିରେ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେବାରେ ୟୁପି ଦେଶର ପ୍ରଥମ ରାଜ୍ୟ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପୋଲିସ ପଦବୀ ପାଇଁ ୫୦୦ରୁ ଅଧିକ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ପତ୍ର ଦେଇଛୁ... କ୍ରିକେଟ ଏବଂ ଏସୀୟ କ୍ରୀଡାରେ ତାଙ୍କର ପରଫର୍ମାନ୍ସ ପାଇଁ, ରିଙ୍କୁ ସିଂହଙ୍କୁ ଆଞ୍ଚଳିକ କ୍ରୀଡ଼ା ଅଧିକାରୀ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତି ପତ୍ର ଦିଆଯାଇଛି। ସେ ପୂର୍ବରୁ ଏକ ଶିବିର (IPL ରେ KKR ଶିବିର) ର ଅଂଶ ଅଟନ୍ତି, ତେଣୁ ସେ ସେଠାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ଆହୁରି ଅନେକ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିଯୁକ୍ତି ପତ୍ର ମିଳିଛି।"

ରିଙ୍କୁଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ, ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ ସରକାର ହକି ଖେଳାଳି ରାଜକୁମାର ପାଲ, ଜାଭେଲିନ୍ ଥ୍ରୋଅର୍ ଅଜିତ ସିଂହ, ସ୍ପ୍ରିଣ୍ଟର ସିମରନ୍ ଏବଂ ପାରାଅଲିମ୍ପିକ୍ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ବିଜେତା ପ୍ରବୀଣ କୁମାରଙ୍କ ସମେତ ଛଅ ଜଣ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପଦକ ବିଜେତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିଯୁକ୍ତି ପତ୍ର ଦେଇଛନ୍ତି।

ଟେବୁଲ ଓଲଟାଇବା, ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବା ଏବଂ ବୋଲରଙ୍କୁ ପାର୍କରୁ ବାହାରକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା ରିଙ୍କୁ ଏବେ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ବସି ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶରେ କ୍ରୀଡ଼ା ଏବଂ ଖେଳାଳିଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଗଢ଼ି ତୋଳିବେ।

ଜଣେ ଆଞ୍ଚଳିକ କ୍ରୀଡ଼ା ଅଧିକାରୀ (RSO) ଜଣେ କ୍ଲାସ୍-2 ଗେଜେଟେଡ୍ ଅଧିକାରୀ। ସେମାନେ କ୍ରୀଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା, କ୍ରୀଡ଼ା ଷ୍ଟାଡିୟମର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଏବଂ ନୂଆ ପ୍ରତିଭାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଦାୟୀ।

ଜଣେ ଆଞ୍ଚଳିକ କ୍ରୀଡ଼ା ଅଧିକାରୀ (RSO) ଭାବରେ ରିଙ୍କୁଙ୍କ ଦରମା ୭୦ ହଜାର ରୁ ୮୦ ହଜାର ମଧ୍ୟରେ ହୋଇପାରେ। ରିଙ୍କୁ IPL ୨୦୨୩ ସମୟରେ ଗୁଜୁରାଟ ଟାଇଟାନ୍ସର ୟଶ ଦୟାଲଙ୍କ ଶେଷ ଓଭରରେ କ୍ରମାଗତ ପାଞ୍ଚଟି ଛକା ମାରି KKRକୁ ଏକ ରୋମାଞ୍ଚକର ବିଜୟରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପରେ ରାତାରାତି ଷ୍ଟାର ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ସେବେଠାରୁ, ସେ ପଛକୁ ଫେରି ଚାହିଁ ନାହାଁନ୍ତି। 

