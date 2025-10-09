Rinku Singh Threat: ରିଙ୍କୁ ସିଂହଙ୍କୁ ମିଳିଲା ଅଣ୍ଡରୱାର୍ଲ୍ଡରୁ ଧମକ; ୫ କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ହୋଇଛି ଦାବି

Rinku Singh Threat: ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳର ଖେଳାଳି ରିଙ୍କୁ ସିଂହଙ୍କୁ ଅଣ୍ଡରୱାର୍ଲ୍ଡରୁ ଧମକ ମିଳିଥିବାର ମାମଲା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ରିଙ୍କୁଙ୍କ ପ୍ରମୋସନାଲ୍ ଟିମକୁ ୫ କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେବା ନେଇ ଏକ ମେସେଜ୍ ମିଳିଛି।
Trending Photos
Rinku Singh Threat: ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳର ଖେଳାଳି ରିଙ୍କୁ ସିଂହଙ୍କୁ ଅଣ୍ଡରୱାର୍ଲ୍ଡରୁ ଧମକ ମିଳିଥିବାର ମାମଲା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ରିଙ୍କୁଙ୍କ ପ୍ରମୋସନାଲ୍ ଟିମକୁ ୫ କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେବା ନେଇ ଏକ ମେସେଜ୍ ମିଳିଛି। ଘଟଣାଟି ଛଅ ମାସ ପୁରୁଣା। ଏବେ ମୁମ୍ବାଇ କ୍ରାଇମ୍ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି ମାମଲାର ସମାଧାନ କରିଛି। ପୋଲିସର କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ଧମକ 'ଡି କମ୍ପାନୀ' ଅର୍ଥାତ୍ ମୋଷ୍ଟ ୱାଣ୍ଟେଡ୍ ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟର ଦାଉଦ ଇବ୍ରାହିମ୍ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏବେ ଆଲିଗଡ଼ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ରିଙ୍କୁଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହୋଇଛି। ତଥାପି ସେମାନେ ସ୍ଥାନୀୟ ସ୍ତରରେ କୌଣସି ସୁରକ୍ଷା ମାଗି ନାହାଁନ୍ତି କିମ୍ବା କୌଣସି ଅଭିଯୋଗ କରିନାହାଁନ୍ତି। ତଥାପି ପୋଲିସ ସତର୍କତା ବଜାୟ ରଖିଛି।
ମୁମ୍ବାଇ କ୍ରାଇମ୍ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଅନୁଯାୟୀ ଫେବ୍ରୁଆରୀରୁ ଏପ୍ରିଲ ମଧ୍ୟରେ ରିଙ୍କୁ ସିଂହଙ୍କ ପ୍ରମୋସନାଲ୍ ଟିମକୁ ତିନୋଟି ଧମକପୂର୍ଣ୍ଣ ମେସେଜ୍ ମିଳିଥିଲା। ପୋଲିସ୍ ଟିମ୍ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ରୁ ଦୁଇଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ଗିରଫ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ମହମ୍ମଦ ଦିଲଶାଦ ଏବଂ ମହମ୍ମଦ ନାଭେଦ। ପଚରାଉଚରା ସମୟରେ ସେମାନେ ଏହା ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। ରିଙ୍କୁ ସିଂହ ବର୍ତ୍ତମାନ କାନପୁରର ଗ୍ରୀନ୍ ପାର୍କ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଏକ ରଣଜୀ ଟ୍ରଫି ଶିବିରରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ଖୁଲାସା ପରେ ଆଲିଗଡ଼ ପୋଲିସ ଓଜୋନ୍ ସିଟିରେ ରହୁଥିବା ରିଙ୍କୁଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲା।
The Mumbai Crime Branch has revealed that D Company had demanded a ransom of ₹5 crore from Indian cricketer Rinku Singh, sending him three threatening messages between February and April 2025. Interpol had earlier helped arrest the accused Mohammad Dilshad and Mohammad Naveed… pic.twitter.com/kO3NJbKLDx
— IANS (@ians_india) October 8, 2025
ଏସ୍ ପି ସିଟି ମୃଗାଙ୍କ ଶେଖର ପାଠକ କହିଛନ୍ତି ଯେ ରିଙ୍କୁ ସିଂହ କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ମୁମ୍ବାଇ କ୍ରାଇମ୍ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଦ୍ୱାରା ନିଆଯାଇଛି। ରିଙ୍କୁଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ କଥା ହୋଇଛି। ସେମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିନାହାଁନ୍ତି। ଯଦି ସେମାନେ ଅନୁରୋଧ କରନ୍ତି ତେବେ ତାହା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ତଥାପି ପୋଲିସ ସତର୍କତା ସ୍ୱରୂପ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରୁଛି।