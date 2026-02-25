Advertisement
IND vs ZIM: ଜିମ୍ବାୱେ ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚରେ ବାଦ ପଡିପାରନ୍ତି ରିଙ୍କୁ !

IND vs ZIM: ଜିମ୍ବାୱେ ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚରେ ବାଦ ପଡିପାରନ୍ତି ରିଙ୍କୁ !

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟର ରିଙ୍କୁ ସିଂହଙ୍କ ବାପା ଖାନଚାନ୍ଦଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ରହିଛି। ଗ୍ରେଟର ନୋଏଡାର ଯଥାର୍ଥ ହସ୍ପିଟାଲର ସଦ୍ୟତମ ମେଡିକାଲ୍ ବୁଲେଟିନ୍ ଅନୁଯାୟୀ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲର କ୍ରିଟିକାଲ୍ କେୟାର ୟୁନିଟ୍ (ସିସିୟୁ)ରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ହସ୍ପିଟାଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଅନୁଯା

Written By  Prabhudatta Moharana|Last Updated: Feb 25, 2026, 08:56 PM IST

IND vs ZIM: ଜିମ୍ବାୱେ ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚରେ ବାଦ ପଡିପାରନ୍ତି ରିଙ୍କୁ !

Rinku Singh: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟର ରିଙ୍କୁ ସିଂହଙ୍କ ବାପା ଖାନଚାନ୍ଦଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ରହିଛି। ଗ୍ରେଟର ନୋଏଡାର ଯଥାର୍ଥ ହସ୍ପିଟାଲର ସଦ୍ୟତମ ମେଡିକାଲ୍ ବୁଲେଟିନ୍ ଅନୁଯାୟୀ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲର କ୍ରିଟିକାଲ୍ କେୟାର ୟୁନିଟ୍ (ସିସିୟୁ)ରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ହସ୍ପିଟାଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଖାନଚାନ୍ଦ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭେଣ୍ଟିଲେଟର ସହାୟତାରେ ଅଛନ୍ତି। ଏକ ମେସିନ୍ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଉଛି। ସେ ନିରନ୍ତର ବୃକକ୍ ରିପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ଥେରାପି (ଡାୟାଲିସିସ୍) ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ଚିକିତ୍ସା ସେତେବେଳେ କରାଯାଏ ଯେତେବେଳେ ବୃକକ୍ ଠିକ୍ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିନଥାଏ।  ଶରୀରରୁ ବିଷାକ୍ତ ପଦାର୍ଥ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ କୃତ୍ରିମ ସହାୟତା ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ।

ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଏକ ଦଳ ତାଙ୍କୁ ୨୪ ଘଣ୍ଟା ନଜର ରଖୁଛନ୍ତି। ମେଡିକାଲ୍ ବୁଲେଟିନରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି ଯେ ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସଙ୍କଟଜନକ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟୁଛି। ହସ୍ପିଟାଲ୍ ପରିଚାଳନା ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ରୋଗୀଙ୍କୁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ଦିଆଯାଉଛି ଏବଂ ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା ଉପଲବ୍ଧ ଅଛି।

ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ରିଙ୍କୁ ସିଂହ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭେଟିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସହିତ କିଛି ସମୟ ବିତାଇବା ପରେ ସେ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଖେଳିବାକୁ ଫେରିଥିଲେ। ପରିବାରର ନିକଟତମ ଲୋକଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ରିଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହ ନିରନ୍ତର ଯୋଗାଯୋଗରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ସମ୍ପର୍କରେ ଅପଡେଟ୍ ପାଉଛନ୍ତି।

ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ହସ୍ପିଟାଲରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଗତ କିଛି ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଖାନଚାନ୍ଦଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଆହୁରି ଖରାପ ହୋଇଛି। ଡାକ୍ତରମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆଗାମୀ 24 ରୁ 48 ଘଣ୍ଟା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ପରିବାର ସଦସ୍ୟମାନେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ନିରନ୍ତର ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, କ୍ରିକେଟ ପ୍ରେମୀ ଏବଂ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ମଧ୍ୟ ରିଙ୍କୁ ସିଂହ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାର ପ୍ରତି ସମବେଦନା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ଶୀଘ୍ର ଆରୋଗ୍ୟ କାମନା କରୁଛନ୍ତି।

About the Author
author img
Prabhudatta Moharana

