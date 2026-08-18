Add Zee Business As A Preferred Source
App

Rishabh Pant: ସମାଲୋଚକଙ୍କୁ ବ୍ୟାଟ୍‌ରେ ଜବାବ, ଇତିହାସ ରଚିଲେ ଋଷଭ ପନ୍ତ

ଏହି ଇନିଂସ ସମୟରେ ପନ୍ତ ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟ୍‌ରେ ୧୦୦ଟି ଛକା ପୂରଣ କରି ଇତିହାସ ରଚିଛନ୍ତି। ସେ ଏହି ମାଇଲ୍‌ଷ୍ଟୋନ୍‌ ହାସଲ କରିବାରେ ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ବ୍ୟାଟର ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟ୍‌ରେ ୧୦୦ ଛକା ପୂରଣ କରିଥିବା ବିଶ୍ୱର କେବଳ ଚତୁର୍ଥ ଖେଳାଳି ହୋଇଛନ୍ତି।

Written ByPriyambada Rana
Published: Aug 18, 2026, 03:38 PM IST|Updated: Aug 18, 2026, 03:38 PM IST
Rishabh Pant: ସମାଲୋଚକଙ୍କୁ ବ୍ୟାଟ୍‌ରେ ଜବାବ, ଇତିହାସ ରଚିଲେ ଋଷଭ ପନ୍ତ
Image Credit: Image Source: Google

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ନିଶାମୁକ୍ତ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ପୋଲିସର ସାମୂହିକ ଶପଥ, ୩୫ ପୋଲିସ ଜିଲ୍ଲାରେ ଶପଥ ପାଠ
2
3
4
5