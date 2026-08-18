Rishabh Pant: ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଗସ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଭାରତୀୟ ୱିକେଟକିପର ବ୍ୟାଟର ଋଷଭ ପନ୍ତଙ୍କୁ ନେଇ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଥିଲା। ହେଲେ ଗଲ୍ ଟେଷ୍ଟରେ ବ୍ୟାଟ୍ରେ ଏହାର ଜବାବ ଦେଇଛନ୍ତି ପନ୍ତ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଇନିଂସରେ ତାଙ୍କ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ବ୍ୟାଟିଂ ଭାରତକୁ ବଡ଼ ଲିଡ୍ ଦେବାରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଛି।
ପନ୍ତ ଦ୍ୱିତୀୟ ଇନିଂସରେ ମାତ୍ର ୬୯ ବଲ୍ରୁ ୬୬ ରନ୍ର ଦ୍ରୁତ ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ। ଏହି ପାଳିରେ ସେ ୮ଟି ଚୌକା ଓ ୨ଟି ଛକା ମାରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଏହି ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ବ୍ୟାଟିଂ ଭାରତକୁ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ସାମ୍ନାରେ ୩୭୨ ରନ୍ର ବଡ଼ ଟାର୍ଗେଟ୍ ରଖିବାରେ ସହାୟତା କରିଥିଲା।
ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟ୍ରେ ୧୦୦ ଛକା
ଏହି ଇନିଂସ ସମୟରେ ପନ୍ତ ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟ୍ରେ ୧୦୦ଟି ଛକା ପୂରଣ କରି ଇତିହାସ ରଚିଛନ୍ତି। ସେ ଏହି ମାଇଲ୍ଷ୍ଟୋନ୍ ହାସଲ କରିବାରେ ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ବ୍ୟାଟର ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟ୍ରେ ୧୦୦ ଛକା ପୂରଣ କରିଥିବା ବିଶ୍ୱର କେବଳ ଚତୁର୍ଥ ଖେଳାଳି ହୋଇଛନ୍ତି।
ପନ୍ତ ମାତ୍ର ୫୧ଟି ଟେଷ୍ଟରେ ଏହି ରେକର୍ଡ କରି ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟ୍ରେ ୧୦୦ ଛକା ପୂରଣ କରିବାରେ ଦ୍ରୁତତମ ବ୍ୟାଟର ମଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ରେକର୍ଡ ରଖିଥିବା ଆଡମ୍ ଗିଲକ୍ରିଷ୍ଟଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇଛନ୍ତି।
ବିଶ୍ୱର ଚତୁର୍ଥ ବ୍ୟାଟର
ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟ୍ରେ ୧୦୦ ଛକା ମାରିଥିବା ଖେଳାଳିଙ୍କ ଅଭିଜାତ ତାଲିକାରେ ପନ୍ତ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ବେନ୍ ଷ୍ଟୋକ୍ସ, ବ୍ରେଣ୍ଡନ୍ ମ୍ୟାକ୍କୁଲମ୍ ଓ ଆଡମ୍ ଗିଲକ୍ରିଷ୍ଟ ଏହି ମାଇଲ୍ଷ୍ଟୋନ୍ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ଷ୍ଟୋକ୍ସଙ୍କ ନାମରେ ୧୩୮ଟି, ମ୍ୟାକ୍କୁଲମ୍ଙ୍କ ନାମରେ ୧୦୭ଟି ଏବଂ ଗିଲକ୍ରିଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ୧୦୦ଟି ଟେଷ୍ଟ ଛକା ରହିଛି।
ଗଲ୍ ଟେଷ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ ପନ୍ତଙ୍କ ନାମରେ ୯୭ଟି ଟେଷ୍ଟ ଛକା ଥିଲା। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ସେ ତିନୋଟି ଛକା ମାରି ୧୦୦ର ମାଇଲ୍ଷ୍ଟୋନ୍ ଛୁଇଁଛନ୍ତି।
ପନ୍ତଙ୍କ ଏହି ରେକର୍ଡ ତାଙ୍କ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ଟେଷ୍ଟ ବ୍ୟାଟିଂର ପ୍ରମାଣ। ଗଲ୍ରେ ତାଙ୍କ ଦ୍ରୁତ ୬୬ ରନ୍ ଭାରତକୁ ମଜବୁତ ସ୍ଥିତି ଦେବା ସହ ତାଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ରେକର୍ଡ ମଧ୍ୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଇତିହାସରେ ଲେଖା ହୋଇଛି।