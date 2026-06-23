ପୁଣି ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସକୁ ଫେରିବେ ଋଷଭ ପନ୍ତ, ଏତିକି ଖସିଲା ଦାମ୍

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ୱିକେଟ କିପର ବ୍ୟାଟର ଋଷଭ ପନ୍ତଙ୍କ IPL ଦାମ୍ ୧୨ କୋଟି କମିଛି । ୨୦୨୫ରେ LSG ପାଇଁ ୨୭ କୋଟିର ରେକର୍ଡ ଚୁକ୍ତି କରିଥିଲେ ପନ୍ତ । IPL ଖେଳାଳି ଅଦଳବଦଳ ନିୟମରେ ପୁଣି ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସକୁ ଫେରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି । ୨୭ କୋଟି ନୁହେଁ ୧୨ କୋଟି କମ୍ ଅର୍ଥାତ ୧୫ କୋଟିରେ ଦିଲ୍ଲୀ ଦଳକୁ ଫେରିବେ । ଦିଲ୍ଲୀ ଛାଡ଼ି କୁଲଦୀପ LSGକୁ ପୁରୁଣା ଦାମ୍ ୧୩.୫ କୋଟିରେ ଫେରିବେ । ଲକ୍ଷ୍ନୌ ପାଇଁ ପନ୍ତ ୧୩ଟି ଇନିଂସରୁ ମାତ୍ର ୩୧୨ ରନ୍ କରି ନିରାଶ କରିଥିଲେ । କୁଲଦୀପ ମଧ୍ୟ ଦିଲ୍ଲୀ ପକ୍ଷରୁ ୧୧ଟି ଇନିଂସରୁ ମାତ୍ର ୧୦ ୱିକେଟ ପାଇଥିଲେ ।
ସମସ୍ତେ ଯେପରି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଥିଲେ ଠିକ୍ ସେହିପରି ଘଟିଛି। ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ (IPL)ରେ ଏକ ବଡ଼, ଉଚ୍ଚ-ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଖେଳାଳି ବାଣିଜ୍ୟ ହୋଇଛି। ୨୦୨୬ ସିଜିନ୍ ପରେ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସୁପର ଜାଏଣ୍ଟ୍ସ (LSG) ର ଅଧିନାୟକ ପଦ ଛାଡିଥିବା ରିଷଭ ପନ୍ତ ଏବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦଳରୁ ଅଲଗା ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କର ପୂର୍ବ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍, ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସକୁ ଫେରିବା ପାଇଁ LSG ଛାଡି ଦେଉଛନ୍ତି। ଏକ ପାରସ୍ପରିକ ପଦକ୍ଷେପରେ, କୁଲଦୀପ ଯାଦବ ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସରୁ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ଦଳକୁ ଯିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀ ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସ୍ୱାପ୍ ଚୁକ୍ତି ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହୋଇଛି ଏବଂ IPL ଗଭର୍ଣ୍ଣିଂ କାଉନସିଲ୍ ମଙ୍ଗଳବାର ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ଆଧିକାରିକ ଘୋଷଣା ଜାରି କରିଛି।
ରିଷଭ ପନ୍ତ ୨୦୧୬ରୁ ୨୦୨୪ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲଗାତାର ନଅଟି ସିଜିନ୍ ପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିଥିଲେ। ସେ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ ପାଇଁ ସର୍ବାଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ମ୍ୟାଚ୍ (୧୧୧) ଖେଳିବାର ରେକର୍ଡ ରଖିଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ, ସେ ୨୦୨୧ ରୁ ୨୦୨୪ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାରିଟି ସିଜିନରେ ୪୩ ଟି ମ୍ୟାଚରେ ଦିଲ୍ଲୀ ଦଳର ଅଧିନାୟକତ୍ୱ କରିଥିଲେ। ପନ୍ତ IPL ୨୦୨୫ ମେଗା ନିଲାମ ପୂର୍ବରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଦଳ ଛାଡିଥିଲେ, ଯେଉଁଠାରେ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସୁପରଜାଏଣ୍ଟସ୍ ତାଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ୨୭ କୋଟିରେ କିଣିଥିଲା - IPL ଇତିହାସରେ ଏକ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିବା ମୂଲ୍ୟ।
ଦୁଇଟି ସିଜିନ୍ ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ନୌର ଅଧିନାୟକ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପରେ, ପନ୍ତ ତାଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱ ଭୂମିକା ଏବଂ ଖେଳାଳି ଭାବରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବାକୁ ସଂଘର୍ଷ କରିଥିଲେ। ସେ ଯେଉଁ ବିଶାଳ ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ତାହା ଯଥାର୍ଥ କରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିବାରୁ ସେ ସମାଲୋଚନାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲେ। ତଥାପି, ବର୍ତ୍ତମାନର ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତିନାମା ଅନୁଯାୟୀ, ପନ୍ତ ୧୫ କୋଟିର ସଂଶୋଧିତ ମୂଲ୍ୟରେ ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସକୁ ଯିବେ। ବାକି ରାଶି ଲକ୍ଷ୍ନୌ ଦଳର ନିଲାମ ପର୍ସରେ ଯୋଡାଯିବ, ଯାହା ସେମାନଙ୍କୁ ନିଲାମ ସମୟରେ ଏହି ପାଣ୍ଠି ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେବ। ଏପରି ମଧ୍ୟ ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ଯେ, ଦିଲ୍ଲୀ ଦଳ ଜଣେ ନୂତନ ଅଧିନାୟକ ନିଯୁକ୍ତ କରିବ । ଏହା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ଯେ, କେଏଲ ରାହୁଲ ଅକ୍ଷର ପଟେଲଙ୍କଠାରୁ ନେତୃତ୍ୱ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବେ। ରାହୁଲ ୱିକେଟ କିପିଂ ପରିଚାଳନା କରୁଥିବା ସମୟରେ, ରିଷଭ ପନ୍ତ ସେହି ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିବେ।
ଏହି ସମୟରେ, ପନ୍ତଙ୍କୁ ଦିଲ୍ଲୀକୁ ବିନିମୟ କରି ଲକ୍ଷ୍ନୌ, ଦିଲ୍ଲୀ ଦଳରୁ ଷ୍ଟାର ବାମହାତୀ ରିଷ୍ଟ ସ୍ପିନର କୁଲଦୀପ ଯାଦବଙ୍କୁ କିଣିଛି। କୁଲଦୀପ ତାଙ୍କର ପୂର୍ବ ମୂଲ୍ୟ ₹୧୩.୫୦ କୋଟିରେ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ଦଳରେ ଯୋଗଦେବେ। ଗତ ପାଞ୍ଚ ସିଜିନ୍ ପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀ ଦଳର ଜଣେ ପ୍ରମୁଖ ସଦସ୍ୟ, କୁଲଦୀପ ୨୦୨୨ ପରଠାରୁ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ ପାଇଁ ୬୫ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ୭୨ ୱିକେଟ୍ ନେଇଛନ୍ତି। ସୀମିତ ଓଭର କ୍ରିକେଟରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଷ୍ଟାର ବୋଲରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ କୁଲଦୀପ ଯାଦବ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ପାଇଁ କିପରି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ ତାହା ଦେଖିବା ବାକି ଅଛି। ଏହି ପ୍ରମୁଖ ବାଣିଜ୍ୟ ଆଗାମୀ IPL ସିଜିନ୍ ପାଇଁ ଉଭୟ ଦଳର ଆଶା ଏବଂ ରଣନୀତିକୁ ଆହୁରି ଆକର୍ଷଣୀୟ କରିଛି।