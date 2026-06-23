Add Zee Business As A Preferred Source
App

ପୁଣି ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସକୁ ଫେରିବେ ଋଷଭ ପନ୍ତ, ଏତିକି ଖସିଲା ଦାମ୍

୨୦୨୬ ସିଜିନ୍ ପରେ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସୁପର ଜାଏଣ୍ଟ୍ସ (LSG) ର ଅଧିନାୟକ ପଦ ଛାଡିଥିବା ରିଷଭ ପନ୍ତ ଏବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦଳରୁ ଅଲଗା ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କର ପୂର୍ବ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍, ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସକୁ ଫେରିବା ପାଇଁ LSG ଛାଡି ଦେଉଛନ୍ତି।

Written BySoubhagya Ranjan Mishra
Published: Jun 23, 2026, 05:37 PM IST|Updated: Jun 23, 2026, 05:37 PM IST
ପୁଣି ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସକୁ ଫେରିବେ ଋଷଭ ପନ୍ତ, ଏତିକି ଖସିଲା ଦାମ୍

About the Author

Soubhagya Ranjan Mishra

Soubhagya Ranjan Mishra

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
କଳାକାରଙ୍କୁ କୁକୁର କହିଲେ କ୍ଷୀରୋଦ ସ୍ୱାଇଁ, ଜବାବ ଦେଲେ କାହ୍ନା
jollywood28 min ago
2
Ryagada Mob Violence54 min ago
3
jagatsinghpur news1 hr ago
4
Top 10 news1 hr ago
5
Odia News1 hr ago