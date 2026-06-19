Zee Entertainment: ଭାରତୀୟ ଫୁଟବଲକୁ ବିଶ୍ୱମଞ୍ଚରେ ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ Zeeର ମେଗା ପ୍ଲାନ୍

Zee Entertainment: ଭାରତୀୟ ଫୁଟବଲକୁ ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ Zee Entertainment Enterprises Ltd. (Z) ଏକ ଐତିହାସିକ ପଦକ୍ଷେପ ଘୋଷଣା କରିଛି। କମ୍ପାନୀ ଘୋଷଣା କରିଛି ଯେ, Zee5ର ଫୁଟବଲ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସବସ୍କ୍ରିପସନ୍ ଆୟର ୧୫ ପ୍ରତିଶତ ଭାରତରେ ଫୁଟବଲର ବିକାଶ, ପ୍ରତିଭା ଚିହ୍ନଟ ଏବଂ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପାଇଁ ବ୍ୟୟ କରାଯିବ।
କମ୍ପାନୀର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି Zee5 ସବସ୍କ୍ରାଇବରଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଏକ ସୁଦୃଢ଼ ଓ ସମାବେଶୀ ଫୁଟବଲ ପରିବେଶ ଗଢ଼ି ତୋଳିବା। ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ସହର, ଜିଲ୍ଲା, ରାଜ୍ୟ ଓ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଯୁବ ପ୍ରତିଭାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଉନ୍ନତ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଓ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯିବ।
Zee ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, FIFA ସହ 2034 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିବା ସହଭାଗିତାକୁ ଆଧାର କରି ଭାରତରେ ଫୁଟବଲର ମୂଳଦୁଆକୁ ମଜବୁତ କରାଯିବ। ଏହି ଅଭିଯାନ ଅଧୀନରେ ଗ୍ରାସରୁଟ୍ ସ୍ତରରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭିନ୍ନ ଲିଗ୍, ଟ୍ରେନିଂ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଓ ପ୍ରତିଭା ବିକାଶ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। କମ୍ପାନୀ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଫୁଟବଲ ସଂଘ ଓ ଜାତୀୟ-ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରର କ୍ରୀଡ଼ା ସଂଗଠନ ସହ ମଧ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିବ। Zee Entertainmentର CEO Punit Goenka କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଭାରତରେ ବିପୁଳ ଫୁଟବଲ ପ୍ରତିଭା ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ଉଚିତ ମଞ୍ଚ ଓ ସୁଯୋଗ ମିଳିନାହିଁ। ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ମାଧ୍ୟମରେ ଫୁଟବଲ ପ୍ରେମୀମାନେ ସିଧାସଳଖ ଭାବେ ଆଗାମୀ ପିଢ଼ିର ଖେଳାଳିଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରିବାରେ ଅଂଶୀଦାର ହେବେ।
କମ୍ପାନୀର ଦୀର୍ଘମିଆଦି ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ୨୦୩୪ ସୁଦ୍ଧା ଭାରତର ପୁରୁଷ ଓ ମହିଳା ଫୁଟବଲ ଦଳକୁ ବିଭିନ୍ନ ବୟସ ବର୍ଗର FIFA World Cup ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ କରିବା। ଏହା ଭାରତୀୟ ଫୁଟବଲ ଇତିହାସରେ ଏକ ବଡ଼ ମାଇଷ୍ଟୋନ୍ ହୋଇପାରେ। ଫୁଟବଲ ଦର୍ଶକଙ୍କ ସହଯୋଗକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ଅଭିଯାନ ଭାରତରେ ଫୁଟବଲକୁ ଏକ ଲୋକପ୍ରିୟ ଓ ପେଶାଦାର କ୍ୟାରିୟର ଭାବେ ଗଢ଼ି ତୋଳିବାରେ ସହାୟକ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି।