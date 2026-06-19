Add Zee Business As A Preferred Source
App

Zee Entertainment: ଭାରତୀୟ ଫୁଟବଲକୁ ବିଶ୍ୱମଞ୍ଚରେ ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ Zeeର ମେଗା ପ୍ଲାନ୍

Zee Entertainment: ଭାରତୀୟ ଫୁଟବଲକୁ ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ Zee Entertainment Enterprises Ltd. (Z) ଏକ ଐତିହାସିକ ପଦକ୍ଷେପ ଘୋଷଣା କରିଛି। କମ୍ପାନୀ ଘୋଷଣା କରିଛି ଯେ, Zee5ର ଫୁଟବଲ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସବସ୍କ୍ରିପସନ୍ ଆୟର ୧୫ ପ୍ରତିଶତ ଭାରତରେ ଫୁଟବଲର ବିକାଶ, ପ୍ରତିଭା ଚିହ୍ନଟ ଏବଂ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପାଇଁ ବ୍ୟୟ କରାଯିବ।

Written ByPriyambada Rana
Published: Jun 19, 2026, 02:08 PM IST|Updated: Jun 19, 2026, 02:08 PM IST
Zee Entertainment: ଭାରତୀୟ ଫୁଟବଲକୁ ବିଶ୍ୱମଞ୍ଚରେ ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ Zeeର ମେଗା ପ୍ଲାନ୍

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Zee Entertainment: ଭାରତୀୟ ଫୁଟବଲକୁ ବିଶ୍ୱମଞ୍ଚରେ ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ Zeeର ମେଗା ପ୍ଲାନ୍
Zee Entertainment2 min ago
2
Odisha news40 min ago
3
OTT releases1 hr ago
4
Pallavi Deori2 hrs ago
5
Odisha news3 hrs ago