'ରୋଜର ବିନ୍ନିଙ୍କ ଇସ୍ତଫା, ରାଜୀବ ଶୁକ୍ଳା ହେଲେ ବିସିସିଆଇର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି'
'ରୋଜର ବିନ୍ନିଙ୍କ ଇସ୍ତଫା, ରାଜୀବ ଶୁକ୍ଳା ହେଲେ ବିସିସିଆଇର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି'

BCCI President: ବିସିସିଆଇ ସଭାପତି ରୋଜର ବିନ୍ନି ନିଜ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟରେ ଏହି ଦାବି କରାଯାଇଛି। ନୂତନ ସଭାପତି ନିର୍ବାଚିତ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜୀବ ଶୁକ୍ଳା ବିସିସିଆଇର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ମୁଖ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇବେ। ସେ ପୂର୍ବରୁ ଉପସଭାପତି ଭୂମିକାରେ ଥିଲେ।

 

Written By  Jagdish Barik|Last Updated: Aug 29, 2025, 02:45 PM IST

BCCI President News
BCCI President News

BCCI President: ପୂର୍ବତନ ଭାରତୀୟ ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ରୋଜର ବିନ୍ନି ଆଉ ବିସିସିଆଇ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ରହିବେ ନାହିଁ। ବୋର୍ଡ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ରାଜୀବ ଶୁକ୍ଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ନିର୍ବାଚନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି ଭାବରେ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ବୁଧବାର ରାଜୀବ ଶୁକ୍ଳାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବିସିସିଆଇର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପରିଷଦ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଯେଉଁଥିରେ ସ୍ପୋନସରଶିପ୍ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଥିଲା। ବୈଠକରେ ଡ୍ରିମ୧୧ର ଚୁକ୍ତିନାମା ସମାପ୍ତ କରିବା ଏବଂ ଆଗାମୀ ଅଢ଼େଇ ବର୍ଷ ପାଇଁ ନୂତନ ସ୍ପୋନସରଖୋଜିବା ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ଯଦିଓ ଏସିଆ କପ୍ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୦ ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ତେଣୁ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ନୂଆ ସ୍ପୋନସର ଖୋଜିବା ଏକ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ରହିଛି।

ରିପୋର୍ଟରେ ଏକ ସୂତ୍ରକୁ ଉଦ୍ଧୃତ କରି କୁହାଯାଇଛି ଯେ, "ଆମ ପାଖରେ ଦୁଇ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟ ବାକି ନାହିଁ। ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଏକ ନୂତନ ଟେଣ୍ଡର ଜାରି କରିବାକୁ। ଆଇନଗତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ଏବଂ ବୈଷୟିକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବାକୁ ସମୟ ଲାଗିବ। ଆମେ କେବଳ ଏସିଆ କପ୍ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱଳ୍ପକାଳୀନ ପ୍ରାୟୋଜକ ଖୋଜୁନାହୁଁ। ଆମର ଧ୍ୟାନ ଆଗାମୀ ଅଢ଼େଇ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଅର୍ଥାତ୍ ୨୦୨୭ ଅକ୍ଟୋବର-ନଭେମ୍ବରରେ ODI ବିଶ୍ୱକପ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ସ୍ପୋନସର ସୁରକ୍ଷିତ କରିବା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛୁ।"

ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଜାତୀୟ କ୍ରୀଡା ଶାସନ ଆଇନ ପାସ୍ ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ, ଆଇନ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଧିସୂଚିତ ହୋଇନଥିବାରୁ ବିସିସିଆଇକୁ ଆସନ୍ତା ମାସରେ ଏହାର ବାର୍ଷିକ ସାଧାରଣ ବୈଠକ (AGM) ଏବଂ ନିର୍ବାଚନ କରିବାକୁ ପଡିବ। କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଆଇନକୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ଆହୁରି ଚାରିରୁ ପାଞ୍ଚ ମାସ ସମୟ ଲାଗିପାରେ। ତେଣୁ ନିର୍ବାଚନକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ।

ବର୍ତ୍ତମାନ ବୋର୍ଡ ଲୋଧା କମିଟି ସୁପାରିଶ ଉପରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ରାୟ ପରେ ଗଠିତ ସମ୍ବିଧାନ ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ନୂତନ ଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ନହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସିସିଆଇ ଏବଂ ଏହାର ରାଜ୍ୟ ସଂଘଗୁଡ଼ିକୁ ବିଦ୍ୟମାନ ଢାଞ୍ଚା ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡିବ। କ୍ରୀଡ଼ା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ସମ୍ପ୍ରତି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ନ ଆସିଲେ ଉଭୟ ସ୍ତରରେ ନିର୍ବାଚନ ବର୍ତ୍ତମାନର ସମ୍ବିଧାନ ଅନୁଯାୟୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ।

ରିପୋର୍ଟରେ ଏହା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଯଦି ବିସିସିଆଇ କିମ୍ବା କୌଣସି ରାଜ୍ୟ ସଂଘ ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ, ତେବେ ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନର ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଲୋଧା କମିଟି ସୁପାରିଶ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ରହିବ ଏବଂ ସେହି ଅନୁସାରେ ପଦାଧିକାରୀଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି କିମ୍ବା ଅପସାରିତ କରାଯିବ। ଏହି ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ପଦାଧିକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ସର୍ବାଧିକ ବୟସ ସୀମା ୭୦ ବର୍ଷ ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ବୟସ ପୂର୍ବରୁ ନିର୍ବାଚିତ ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ପୂରଣ କରିପାରିବେ।

