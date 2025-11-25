Advertisement
ICC କଲା ବଡ଼ ଘୋଷଣା, T20 ବିଶ୍ୱକପ୍ 2026 ପାଇଁ ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କୁ ମିଳିଲା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟିତ୍ୱ

Rohit Sharma ICC Brand Ambassador: କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ଦୀର୍ଘ ପ୍ରତୀକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ଘଟିଛି। ମୁମ୍ବାଇରେ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆଇସିସି ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ହେବାକୁ ଥିବା ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ଘୋଷଣା କରିଛି। 

 

Rohit Sharma ICC Brand Ambassador: କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ଦୀର୍ଘ ପ୍ରତୀକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ଘଟିଛି। ମୁମ୍ବାଇରେ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆଇସିସି ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ହେବାକୁ ଥିବା ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମୟରେ ପୂର୍ବତନ ଭାରତୀୟ ଅଧିନାୟକ ତଥା ଅଭିଜ୍ଞ ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନ୍ ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କୁ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ଅଫିସିଆଲ୍ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଆମ୍ବାସାଡର ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି।

ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ ଅଧିନାୟକତ୍ୱରେ ହିଁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ୨୦୨୪ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପରେ ଏକ ଐତିହାସିକ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଥିଲା। ଆମେରିକା ଏବଂ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଭାରତ ୧୧ ବର୍ଷ ପରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ICC ଟ୍ରଫି ଜିତିଥିଲା। ଏହି ବିଜୟ ପରେ ତୁରନ୍ତ ରୋହିତ ଟି-୨୦ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟରୁ ଅବସର ନେଇଥିଲେ। ରୋହିତ ଭାରତ ପାଇଁ ୩୨.୦୧ ହାରାହାରି ଏବଂ ୧୪୦.୮୦ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ରେଟ୍ ସହିତ ୪,୨୩୧ ରନ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ସଫଳ ଟି-୨୦ ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଭାବରେ ଅଭିହିତ କରେ।

ଭାରତ ଏବଂ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ମିଳିତ ଭାବରେ ଟି୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ ଆୟୋଜନ କରିବେ। ଏହି ମେଗା ଇଭେଣ୍ଟ ଫେବୃଆରୀ ୭ ରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ୮ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ମ୍ୟାଚ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଭାରତର ମୁମ୍ବାଇ, ଦିଲ୍ଲୀ, କୋଲକାତା, ଅହମ୍ମଦାବାଦ ଏବଂ ଚେନ୍ନାଇ ସମେତ ଆଠଟି ସ୍ଥାନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଯେତେବେଳେ କି ଶ୍ରୀଲଙ୍କା କଲମ୍ବୋରେ ଦୁଇଟି ଏବଂ କାଣ୍ଡିରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ଆୟୋଜନ କରିବ।

ICC ଅନୁଯାୟୀ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଫର୍ମାଟ୍ ୨୦୨୪ ପରି ସମାନ ରହିବ। ୨୦ ଦଳକୁ ପାଞ୍ଚଟି ଗ୍ରୁପରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରୁପରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦଳ ସୁପର ୮ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ଯିବେ ଏବଂ ସେଠାରୁ ଚାରୋଟି ଦଳ ସେମିଫାଇନାଲକୁ ଯିବେ। ଯଦି ପାକିସ୍ତାନ ନକଆଉଟରେ ପହଞ୍ଚେ ତେବେ ଗୋଟିଏ ସେମିଫାଇନାଲ ଏବଂ ଫାଇନାଲ୍ କଲମ୍ବୋରେ ଖେଳାଯିବ।

ଯଦି ପାକିସ୍ତାନ ସୁପର ୮ ଅତିକ୍ରମ କରିବାରେ ବିଫଳ ହୁଏ ତେବେ ପ୍ରଥମ ସେମିଫାଇନାଲ ୪ ମାର୍ଚ୍ଚରେ କୋଲକାତାରେ ଖେଳାଯିବ। ଯେତେବେଳେ କି ୨ୟ ସେମିଫାଇନାଲ ୫ ମାର୍ଚ୍ଚରେ ମୁମ୍ବାଇରେ ଖେଳାଯିବ। ଯଦି ପାକିସ୍ତାନ ନକଆଉଟରେ ପହଞ୍ଚିବାରେ ଫେଲ୍ ହୁଏ ତେବେ ଫାଇନାଲ ୮ ମାର୍ଚ୍ଚରେ ଅହମଦାବାଦରେ ଖେଳାଯିବ। ଭାରତ ଏବଂ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଦ୍ୱାରା ମିଳିତ ଭାବରେ ଆୟୋଜିତ ଏହି ବିଶ୍ୱକପ୍ ଉପମହାଦେଶରେ କ୍ରିକେଟର ଆଉ ଏକ ଚମତ୍କାର ଉତ୍ସବ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କୁ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଆମ୍ବାସାଡର ଭାବରେ ପାଇବା ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ଆକର୍ଷଣକୁ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି କରୁଛି। ପ୍ରଶଂସକମାନେ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ମହାନ କ୍ରିକେଟ ଉତ୍ସବକୁ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି।

