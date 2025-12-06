Rohit Sharma 20000 Runs: ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟରେ ଏକ ବଡ଼ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ହାସଲ କଲେ ରୋହିତ ଶର୍ମା

Rohit Sharma 20000 Runs: ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷ ତୃତୀୟ ODIରେ ବ୍ୟାଟିଂ କରୁଥିବା ସମୟରେ ରୋହିତ ଶର୍ମା ଏକ ବଡ଼ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ରୋହିତ ୨୦,୦୦୦ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ରନ୍ ପୂରଣ କରିବାରେ ଚତୁର୍ଥ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳି ହୋଇଛନ୍ତି।
Rohit Sharma 20000 Runs: ବିଶାଖାପାଟଣା ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଭାରତ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯାଉଥିବା ତୃତୀୟ ଏକଦିବସୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଷ୍ଟାର ଖେଳାଳି ରୋହିତ ଶର୍ମା ବ୍ୟାଟିଂ ସମୟରେ ତାଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରର ଏକ ବଡ଼ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ଆସି ୪୭.୫ ଓଭରରେ ୨୭୦ ରନ୍ କରି ଅଲଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଭାରତ ପାଇଁ ଇନିଂସ୍ ଓପନିଂ କରିବାକୁ ଆସିଥିବା ରୋହିତ ୨୭ ରନ୍ କରିବା ମାତ୍ରେ ବିରାଟ କୋହଲି, ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକର ଏବଂ ରାହୁଲ ଦ୍ରାବିଡଙ୍କ ସହ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କ୍ଲବରେ ସାମିଲ ହୋଇ ଯାଇଛନ୍ତି।
୨୦,୦୦୦୦ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ରନ୍ ପୂରଣ କଲେ ରୋହିତ ଶର୍ମା
ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷ ତିନି ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଦିନିକିଆ ସିରିଜରେ ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ ବ୍ୟାଟିଂ ଫର୍ମ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ରହିଛି। ତୃତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ୨୭ ରନ୍ କରିବା ମାତ୍ରେ ରୋହିତ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟରେ ୨୦,୦୦୦ ରନ୍ ପୂରଣ କରିଥିଲେ। ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକର, ରାହୁଲ ଦ୍ରାବିଡ ଓ ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ପରେ ସେ ଏହି ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ହାସଲ କରିବାରେ କେବଳ ଚତୁର୍ଥ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳି। ରୋହିତ ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟରେ ୪୩୦୧ ଏବଂ ଟି-୨୦ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚରେ ୪୨୩୧ ରନ୍ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସେ ଦିନିକିଆରେ ୧୧୪୮୦ ରୁ ଅଧିକ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି।
ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟରେ ଭାରତ ପାଇଁ ସର୍ବାଧିକ ରନ୍ ସ୍କୋର କରିଥିବା ଖେଳାଳି:
ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟରେ ଏହି ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ଛୁଇଁବାରେ ୧୪ ତମ ଖେଳାଳି
ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କୁ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟରେ ସର୍ବୋତ୍ତମ ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ସେ ୨୦,୦୦୦ ରନ ସ୍କୋର କରିବାରେ କେବଳ ୧୪ତମ ଖେଳାଳି ହୋଇଛନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କର ୫୩୮ତମ ଇନିଂସରେ ଏହି ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଏବେ ଏବି ଡିଭିଲିୟର୍ସଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟରେ ୧୩ତମ ସର୍ବାଧିକ ରନ ସ୍କୋରର ହୋଇଛନ୍ତି। ରୋହିତ ଏବେ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟରେ ୫୦ଟି ଶତକ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି।
