Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3031622
Zee OdishaOdisha Sports

Rohit Sharma 20000 Runs: ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟରେ ଏକ ବଡ଼ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ହାସଲ କଲେ ରୋହିତ ଶର୍ମା

Rohit Sharma 20000 Runs: ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷ ତୃତୀୟ ODIରେ ବ୍ୟାଟିଂ କରୁଥିବା ସମୟରେ ରୋହିତ ଶର୍ମା ଏକ ବଡ଼ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ରୋହିତ ୨୦,୦୦୦ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ରନ୍ ପୂରଣ କରିବାରେ ଚତୁର୍ଥ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳି ହୋଇଛନ୍ତି।

 

Written By  Jagdish Barik|Last Updated: Dec 06, 2025, 07:58 PM IST

Trending Photos

Rohit Sharma 20000 Runs
Rohit Sharma 20000 Runs

Rohit Sharma 20000 Runs: ବିଶାଖାପାଟଣା ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଭାରତ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯାଉଥିବା ତୃତୀୟ ଏକଦିବସୀୟ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଷ୍ଟାର ଖେଳାଳି ରୋହିତ ଶର୍ମା ବ୍ୟାଟିଂ ସମୟରେ ତାଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରର ଏକ ବଡ଼ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ଆସି ୪୭.୫ ଓଭରରେ ୨୭୦ ରନ୍‌ କରି ଅଲଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଭାରତ ପାଇଁ ଇନିଂସ୍ ଓପନିଂ କରିବାକୁ ଆସିଥିବା ରୋହିତ ୨୭ ରନ୍ କରିବା ମାତ୍ରେ ବିରାଟ କୋହଲି, ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକର ଏବଂ ରାହୁଲ ଦ୍ରାବିଡଙ୍କ ସହ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କ୍ଲବରେ ସାମିଲ ହୋଇ ଯାଇଛନ୍ତି।

୨୦,୦୦୦୦ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ରନ୍ ପୂରଣ କଲେ ରୋହିତ ଶର୍ମା
ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷ ତିନି ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଦିନିକିଆ ସିରିଜରେ ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ ବ୍ୟାଟିଂ ଫର୍ମ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ରହିଛି। ତୃତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ୨୭ ରନ୍ କରିବା ମାତ୍ରେ ରୋହିତ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟରେ ୨୦,୦୦୦ ରନ୍ ପୂରଣ କରିଥିଲେ। ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକର, ରାହୁଲ ଦ୍ରାବିଡ ଓ ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ପରେ ସେ ଏହି ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ହାସଲ କରିବାରେ କେବଳ ଚତୁର୍ଥ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳି। ରୋହିତ ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟରେ ୪୩୦୧ ଏବଂ ଟି-୨୦ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚରେ ୪୨୩୧ ରନ୍ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସେ ଦିନିକିଆରେ ୧୧୪୮୦ ରୁ ଅଧିକ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି।

fallback

Add Zee News as a Preferred Source

ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟରେ ଭାରତ ପାଇଁ ସର୍ବାଧିକ ରନ୍ ସ୍କୋର କରିଥିବା ଖେଳାଳି:

  • ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକର - ୩୪,୩୫୭ ରନ୍
  • ବିରାଟ କୋହଲି - ୨୭,୯୧୦ ରନ୍
  • ରାହୁଲ ଦ୍ରାବିଡ - ୨୪,୦୬୪ ରନ୍
  • ରୋହିତ ଶର୍ମା - ୨୦,୦୪୭* ରନ୍
  • ସୌରଭ ଗାଙ୍ଗୁଲି - ୧୮,୪୩୩ ରନ୍

ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟରେ ଏହି ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ଛୁଇଁବାରେ ୧୪ ତମ ଖେଳାଳି
ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କୁ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟରେ ସର୍ବୋତ୍ତମ ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ସେ ୨୦,୦୦୦ ରନ ସ୍କୋର କରିବାରେ କେବଳ ୧୪ତମ ଖେଳାଳି ହୋଇଛନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କର ୫୩୮ତମ ଇନିଂସରେ ଏହି ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଏବେ ଏବି ଡିଭିଲିୟର୍ସଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟରେ ୧୩ତମ ସର୍ବାଧିକ ରନ ସ୍କୋରର ହୋଇଛନ୍ତି। ରୋହିତ ଏବେ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟରେ ୫୦ଟି ଶତକ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି।

Aslo Read: India vs South Africa T20I Series: ବାରବାଟୀ ଟି-୨୦ ପୂର୍ବରୁ ଦଳକୁ ବଡ଼ ଝଟକା, ପୂରା ସିରିଜରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଲେ ଏହି ୨ ବଡ଼ ଖେଳାଳି

About the Author
author img
Jagdish Barik

Journalist

...Read more

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

Rohit Sharma
ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟରେ ଏକ ବଡ଼ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ହାସଲ କଲେ ରୋହିତ ଶର୍ମା
vigilance raid
Vigilance Raid: ଗରିବ ଚାଷୀଙ୍କ ନିକଟରୁ ଲାଞ୍ଚ ନେଇ ଭିଜିଲାନ୍ସ ହାତରେ ଧରାପଡିଲେ ଏଡିଇଓ
cm mohan charan majhi
୨୦୩୬ ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟ ହେବ ଗ୍ରୀନ୍‌ ଏନର୍ଜି ହବ୍ - ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ
Budh Gochar 2025
Budh Gochar 2025: ବୁଧ ଚଳନର ପ୍ରଭାବ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରେ କିପରି ରହିବ? ପଢନ୍ତୁ ରାଶିଫଳ
Right to Disconnect Bill 2025
ଅଫିସ ସମୟ ପରେ ବସ୍‌ଙ୍କ ଫୋନ୍‌ ନ ଉଠାଇବାକୁ ମିଳିବ ଅଧିକାର; ସଂସଦରେ ବିଲ୍‌ ଆଗତ