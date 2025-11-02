Advertisement
INDW vs SAW Final: ଦୀପ୍ତିଙ୍କୁ ଅମ୍ପାୟାର ଭୁଲ ଆଉଟ୍ ଦେବାରୁ ରାଗିଗଲେ ରୋହିତ, DRS ସମୟରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଭାଇରାଲ, ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡିଓ

Rohit Sharma Reaction: ମହିଳା ODI ବିଶ୍ୱକପ୍ 2025ର ଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଭାରତ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯାଉଛି। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ସମର୍ଥନ କରିବା ପାଇଁ ରୋହିତ ଶର୍ମା ନଭି ମୁମ୍ବାଇର DY ପାଟିଲ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍‌ ସମୟରେ ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ ଏକ ଭିଡିଓ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଭାଇରାଲ୍ ହେଉଛି। 

Written By  Jagdish Barik|Last Updated: Nov 02, 2025, 08:33 PM IST

Rohit Sharma Reaction: ମହିଳା ODI ବିଶ୍ୱକପ୍ 2025ର ଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଭାରତ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯାଉଛି। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ସମର୍ଥନ କରିବା ପାଇଁ ରୋହିତ ଶର୍ମା ନଭି ମୁମ୍ବାଇର DY ପାଟିଲ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍‌ ସମୟରେ ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ ଏକ ଭିଡିଓ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଭାଇରାଲ୍ ହେଉଛି। ଏହି ଭିଡିଓରେ ସେ ଅମ୍ପାୟରଙ୍କ ଭୁଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ରାଗିଥିବାର ଦେଖାଯାଉଛି। ପ୍ରକୃତରେ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ଅମ୍ପାୟର ଭୁଲ ଭାବରେ ଦୀପ୍ତି ଶର୍ମାଙ୍କୁ ଆଉଟ୍ ଦେଇଥିଲେ, ଯାହାକୁ ନେଇ ରୋହିତ ଶର୍ମା ବହୁତ ନିରାଶ ଦେଖାଯାଇଥିଲେ।

ନାଡିନ୍ ଡି କ୍ଲାର୍କ ଭାରତର ଇନିଂସର ୩୭ତମ ଓଭର ବୋଲିଂ କରୁଥିଲେ। ଦୀପ୍ତି ଶର୍ମା ଓଭରର ପ୍ରଥମ ବଲରେ ଏକ ସଟ୍ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ବ୍ୟାଟ୍ ଏବଂ ବଲ୍ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନଥିଲା। ବଲ୍ ତାଙ୍କ ପ୍ୟାଡ୍ ରେ ବାଜିଥିଲା। ଏହାପରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ଖେଳାଳିମାନେ LBW ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଅମ୍ପାୟାର ବହୁତ ବିଚାର ବିମର୍ଶ ପରେ ତାଙ୍କୁ ଆଉଟ୍ ଦେଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ଦୀପ୍ତି ଶର୍ମା ଏକ ରିଭ୍ୟୁ ନେଇଥିଲେ, ଯାହା ଜଣାପଡିଥିଲା ​​ଯେ ବଲ୍ ଲେଗ୍ ଷ୍ଟମ୍ପ ବାହାରେ ପିଚ୍ ହେଉଛି। ଯେତେବେଳେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ରିଭ୍ୟୁ ନେଇଥିଲେ, ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ବସିଥିବା ରୋହିତ ଶର୍ମା ଅମ୍ପାୟାରଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଥିଲେ। ଏହାର ଏକ ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି।

ଦୀପ୍ତି ଶର୍ମାଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ସେ ଶେଷ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ୪୫ ବଲ୍‌ରେ ୪୩ ରନ୍ କରିବା ପରେ ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲେ। ଆଜିର ମ୍ୟାଚର୍ ମଧ୍ୟ ଏକ ଅର୍ଦ୍ଧ ଶତକ ମାରିଛନ୍ତି । ତାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ସ୍ମୃତି ମନ୍ଧାନା ଏହି ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ୪୫ ରନ୍ କରିଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ଶଫାଲି ବର୍ମା ୭୮ ବଲ୍‌ରେ ୮୭ ରନ୍ କରିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ସେ ୭ ଚୌକା ଏବଂ ଦୁଇଟି ଛକା ମାରିଥିଲେ। ଆଜିର ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ଅଧିନାୟକ ହରମନପ୍ରୀତ କୌର ଏବଂ ଜେମିମା ରୋଡ୍ରିଗେଜଙ୍କ ବ୍ୟାଟ୍ ରୁ  ଅଧିକ ରନ ଆସି ନଥିଲା। ଜେମିମା ୩୭ ବଲ୍‌ରେ ୨୪ ରନ୍ କରିଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ହରମନପ୍ରୀତ କୌର ୨୦ ରନ୍‌ର ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ।

 

 

