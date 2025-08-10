World Cup 2027: ବିରାଟ-ରୋହିତ ଫ୍ୟାନ୍ସଙ୍କୁ ଝଟକା, ୨୦୨୭ ବିଶ୍ୱକପ୍ ରେ ନଆସିପାରନ୍ତି ନଜର...

World Cup 2027: ୨୪ ଡିସେମ୍ବର ୨୦୨୫ ରୁ ୧୮ ଜାନୁଆରୀ ୨୦୨୬ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖେଳାଯିବ। ହିଟମ୍ୟାନ୍ ଏବଂ କିଙ୍ଗ୍ କୋହଲି ୨୦୨୫ ଆଇସିସି ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ ଟ୍ରଫିର ଫାଇନାଲ ପରଠାରୁ କୌଣସି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିନାହାଁନ୍ତି। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ସେ ଏବେ ଅକ୍ଟୋବର ୧୯ରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷରେ ଦିନିକିଆ ସିରିଜରେ ସିଧାସଳଖ ଖେଳିବାର ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ।
World Cup 2027: ଭାରତୀୟ ଦଳର ଉଭୟ ଅଭିଜ୍ଞ ଖେଳାଳି ରୋହିତ ଶର୍ମା ଏବଂ ବିରାଟ କୋହଲି ଟି-୨୦ ଫର୍ମାଟରୁ ଅବସର ନେଇସାରିଛନ୍ତି। ୨୦୨୫ ଆଇପିଏଲ ପରେ, ଉଭୟ ଟେଷ୍ଟ ଫର୍ମାଟକୁ ମଧ୍ୟ ଅଲବିଦା କହିଥିଲେ। ଏବେ ଉଭୟ ଅଭିଜ୍ଞ ଖେଳାଳି କେବଳ ଦିନିକିଆ ଫର୍ମାଟରେ ଖେଳିବାର କ୍ରିକେଟ ପ୍ରେମୀ ଦେଖିପାରିବେ। ପ୍ରଶଂସକମାନେ ଆଶା କରୁଥିଲେ ଯେ ଉଭୟ ୨୦୨୭ ଦିନିକିଆ ବିଶ୍ୱକପ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖେଳିବେ। କିନ୍ତୁ, ଏବେ ପରିସ୍ଥିତି ଆହୁରି ଖରାପ ହୋଇଥିବା ପରି ମନେ ହେଉଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ବିସିସିଆଇ ଉଭୟ ଅଭିଜ୍ଞ ଖେଳାଳିଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଏକ ବଡ଼ ସର୍ତ୍ତ ରଖିଛି।
ବିରାଟ-ରୋହିତଙ୍କୁ ବଡ଼ ଝଟକା !
ଜାତୀୟ ଖବର ସଂସ୍ଥା ଦୈନିକ ଜାଗରଣର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ବିସିସିଆଇ ୨୦୨୭ ଦିନିକିଆ ବିଶ୍ୱକପ୍ ପାଇଁ ବିରାଟ କୋହଲି ଏବଂ ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କୁ ଦଳରେ ଦେଖୁନାହିଁ। ତଥାପି, ବିସିସିଆଇ ଉଭୟ ଅଭିଜ୍ଞ ଖେଳାଳିଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଏକ ସର୍ତ୍ତ ରଖିଛି ଯେ ଯଦି ବିରାଟ କୋହଲି ଏବଂ ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କୁ ଖେଳିବାକୁ ପଡ଼େ, ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ବିଜୟ ହଜାରେ ଟ୍ରଫିରେ ଖେଳିବାକୁ ପଡିବ। ଯାହା ୨୪ ଡିସେମ୍ବର ୨୦୨୫ ରୁ ୧୮ ଜାନୁଆରୀ ୨୦୨୬ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖେଳାଯିବ। ହିଟମ୍ୟାନ୍ ଏବଂ କିଙ୍ଗ୍ କୋହଲି ୨୦୨୫ ଆଇସିସି ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ ଟ୍ରଫିର ଫାଇନାଲ ପରଠାରୁ କୌଣସି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିନାହାଁନ୍ତି। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ସେ ଏବେ ଅକ୍ଟୋବର ୧୯ରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷରେ ଦିନିକିଆ ସିରିଜରେ ସିଧାସଳଖ ଖେଳିବାର ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ।
BIG UPDATE ON KOHLI & ROHIT
The Team management is not seeing Virat Kohli and Rohit Sharma in the 2027 World Cup plans - But If both want to stay in the ODI team, they will have to play in the Vijay Hazare Trophy. (Abhishek Tripathi). pic.twitter.com/67nNAGxzsD
Tanuj (@ImTanujSingh) August 10, 2025
ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷ ସିରିଜ୍ ଶେଷ
ରୋହିତ ଶର୍ମା ଏବଂ ବିରାଟ କୋହଲି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷରେ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍ ଖେଳିବାର ଦେଖାଯିବେ। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଯଦି ସେମାନେ ବିସିସିଆଇର ସର୍ତ୍ତ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ତେବେ ଏହି ସିରିଜ୍ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶେଷ ହୋଇପାରେ। ତଥାପି, ଯଦି ବିରାଟ-ରୋହିତ ଏହି ସର୍ତ୍ତ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଖବର ହେବ। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷ ସିରିଜ୍ ପରେ ଉଭୟ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଖେଳାଳି ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷରେ ଖେଳିବାର ଦେଖାଯାଇ ପାରନ୍ତି । ଏହାର ତୁରନ୍ତ ପରେ, ସେମାନେ ବିଜୟ ହଜାରେ ଟ୍ରଫିରେ ଖେଳିବେ। ଏହା ପରେ, ସେମାନେ ଜାନୁଆରୀ 2026 ରେ ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍ ମଧ୍ୟ ଖେଳିପାରିବେ।
