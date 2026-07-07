/FIFA 2026: ନେମାର ପରେ ରୋନାଲ୍ଡୋ!୫ ମହାନ ଫୁଟବଲର, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ହାତକୁ ଆସିଲାନି ବିଶ୍ୱକପ ଟ୍ରଫି

FIFA 2026: ଫୁଟବଲ୍ ଜଗତରେ ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ଜିତିବା ଯେକୌଣସି ଖେଳାଳିଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସଫଳତା ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ହେଲେ ଅନେକ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଖେଳାଳି କ୍ଲବ୍ ସ୍ତରରେ ଅଗଣିତ ଟ୍ରଫି ଜିତିଛନ୍ତି, ରେକର୍ଡ ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ହୃଦୟ ଜିତିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱକପ୍ କଥା ଆସେ, ଭାଗ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ହାତଛଡ଼ା ଦିଏ। ୨୦୨୬ ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ଜିତିବାର ୨୪ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଦୁଇ ଷ୍ଟାର ଫୁଟବଲ୍ ଖେଳାଳିଙ୍କ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଜିତିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଅଧୁରା ରହିଗଲା।
ପ୍ରଥମେ,ନରୱେ ବ୍ରାଜିଲକୁ ପରାସ୍ତ କରି ନେମାର ଜୁନିଅରଙ୍କ ହୃଦୟ ଭାଙ୍ଗିଦେଲା ଏବଂ ପରଦିନ,ସ୍ପେନ୍ ପର୍ତ୍ତୁଗାଲକୁ ପରାସ୍ତ କରି ସୁପରଷ୍ଟାର କ୍ରିଷ୍ଟିଆନୋ ରୋନାଲ୍ଡୋଙ୍କୁ ଶକ୍ତ ଧକ୍କା ଦେଇଛି। କ୍ଲବ୍ ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ସର୍ବାଧିକ ୯୭୬ ଗୋଲ କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ, ରୋନାଲ୍ଡୋଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ଅଧୁରା ରହିଗଲା। ନେମାର ଏବଂ ରୋନାଲ୍ଡୋଙ୍କ ସମେତ, ଆସନ୍ତୁ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ମହାନ ଫୁଟବଲ୍ ଖେଳାଳିଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା, ଯେଉଁମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଚମତ୍କାର କ୍ୟାରିୟର ସତ୍ତ୍ୱେ କେବେ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଜିତି ନଥିଲେ।
କ୍ରିଷ୍ଟିଆନୋ ରୋନାଲ୍ଡୋ (ପର୍ତ୍ତୁଗାଲ): କ୍ରିଷ୍ଟିଆନୋ ରୋନାଲ୍ଡୋଙ୍କୁ ଫୁଟବଲ୍ ଇତିହାସର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଖେଳାଳିଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। କ୍ଲବ୍ ସ୍ତରରେ, ସେ UEFA ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ ଲିଗ୍, ଘରୋଇ ଲିଗ୍ ଟାଇଟଲ୍ ଏବଂ ବାଲନ୍ ଡି'ଅର୍ ସମେତ ଅନେକ ପ୍ରମୁଖ ସମ୍ମାନ ଜିତିଥିଲେ। ସେ ପର୍ତ୍ତୁଗାଲକୁ ୟୁରୋ କପ୍ ଏବଂ UEFA ନେସନ୍ସ ଲିଗ୍ ମଧ୍ୟ ନେଇଥିଲେ। ହେଲେ, (FIFA) ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ଟ୍ରଫି ସର୍ବଦା ତାଙ୍କ ହାତରୁ ଖସିଗଲା। ୨୦୦୬ ରୁ ୨୦୨୬ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଛଅଟି ବିଶ୍ୱକପ୍ ମଧ୍ୟରେ, ତାଙ୍କର ସର୍ବୋତ୍ତମ ପ୍ରଦର୍ଶନ ୨୦୦୬ ରେ ଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ପର୍ତ୍ତୁଗାଲ୍ ସେମିଫାଇନାଲ୍ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ୨୦୧୮ ରେ ସ୍ପେନ୍ ବିପକ୍ଷରେ ତାଙ୍କର ହ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଇତିହାସର ସବୁଠାରୁ ସ୍ମରଣୀୟ ଇନିଂସ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ,କିନ୍ତୁ ଦଳ କେବେ ଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚି ନଥିଲା।୨୦୨୬ ଫିଫା (FIFA) ବିଶ୍ୱକପ୍-ରେ, ସ୍ପେନ୍ ରୋନାଲ୍ଡଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲା। ଏହି ଷ୍ଟାର ଖେଳାଳି ପୂର୍ବରୁ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଯେ, ଏହା ତାଙ୍କର ଶେଷ ବିଶ୍ୱକପ୍ ହେବ।
ଜୋହାନ୍ କ୍ରୁଇଫ୍ (ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡସ୍): କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଡଚ୍ ଖେଳାଳି ଜୋହାନ୍ କ୍ରୁଇଫ୍ "ଟୋଟାଲ୍ ଫୁଟବଲ୍" ଦର୍ଶନ ସହିତ ଖେଳକୁ ପୁନଃଆକୃତି ଦେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଅଧିନାୟକତ୍ୱରେ, ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡସ୍ (1974 FIFA )ବିଶ୍ୱକପ୍ ଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା । ତାଙ୍କୁ ଏକ ଦୃଢ଼ ଦାବିଦାର ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ପଶ୍ଚିମ ଜର୍ମାନୀ ଫାଇନାଲରେ ୨-୧ ଗୋଲରେ ଜିତିଲା। ଯାହା କ୍ରୁଇଫଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଲା। ତିନିଥର ବାଲନ୍ ଡି'ଅର ବିଜେତା କେବେ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଜିତି ନଥିଲେ। ତାଙ୍କର ପ୍ରସିଦ୍ଧ "କ୍ରୁଇଫ ଟର୍ଣ୍ଣ" ଫୁଟବଲର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଦକ୍ଷତା ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ହୋଇ ରହିଛି।
ଫେରେଙ୍କ ପୁସ୍କାସ୍ (ହଙ୍ଗେରୀ): ହଙ୍ଗେରିର କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଷ୍ଟ୍ରାଇକର, ଫେରେଙ୍କ ପୁସ୍କାସ୍,ବିଶ୍ୱର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଗୋଲ ସ୍କୋରରଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ସେ ତାଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରରେ ୬୦୦ ରୁ ଅଧିକ ଗୋଲ ସ୍କୋର କରିଥିଲେ ଏବଂ ୧୯୫୪ ବିଶ୍ୱକପର ଫାଇନାଲରେ ହଙ୍ଗେରିର ଅଧିନାୟକତ୍ୱ କରିଥିଲେ। ଫାଇନାଲରେ ହଙ୍ଗେରୀ ପଶ୍ଚିମ ଜର୍ମାନୀ ଠାରୁ ୩-୨ ଗୋଲରେ ପରାସ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ପରେ "ମିରାକେଲ୍ ଅଫ୍ ବର୍ଣ୍ଣ" ଭାବରେ ପରିଚିତ ହୋଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ସମ୍ମାନାର୍ଥେ, ଫିଫା ଏ-ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଷର ସବୁଠାରୁ ସୁନ୍ଦର ଗୋଲ ପାଇଁ "ପୁସ୍କାସ୍ ପୁରସ୍କାର" ପ୍ରଦାନ କରେ।
ୟୁସେବିଓ (ପର୍ତ୍ତୁଗାଲ): କ୍ରିଷ୍ଟିଆନୋ ରୋନାଲ୍ଡୋଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ୟୁସେବିଓଙ୍କୁ ପର୍ତ୍ତୁଗାଲର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଫୁଟବଲ୍ ଷ୍ଟାର ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଉଥିଲା। ସେ ତାଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରରେ ୭୦୦ରୁ ଅଧିକ ଗୋଲ ସ୍କୋର କରିଥିଲେ ଏବଂ ୧୯୬୬ ବିଶ୍ୱକପରେ ଏକ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ ସହିତ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବୁଟ୍ ଜିତିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ ପର୍ତ୍ତୁଗାଲ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଦଳ କେବେ ବି ବିଶ୍ୱକପ ଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚି ନଥିଲା। ତାଙ୍କର ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରଦର୍ଶନ ସତ୍ତ୍ୱେ, ବିଶ୍ୱ ଚାମ୍ପିଅନ୍ ହେବାର ତାଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ଅଧୁରା ରହିଗଲା।
ନେମାର (ବ୍ରାଜିଲ): ବ୍ରାଜିଲିୟ ସୁପରଷ୍ଟାର ନେମାର ଜୁନିଅରଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପିଢ଼ିର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରତିଭାଶାଳୀ ଫୁଟବଲ୍ ଖେଳାଳିଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ସେ ବାର୍ସିଲୋନା ଏବଂ ପ୍ୟାରିସ ସେଣ୍ଟ-ଜର୍ମେନ (PSG) ଭଳି କ୍ଲବ ପାଇଁ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ । ବ୍ରାଜିଲର ୨୦୧୩ ଫିଫା କନଫେଡେରେସନ କପ୍ ଏବଂ ୨୦୧୬ ଅଲିମ୍ପିକ୍ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେ ଜାତୀୟ ଦଳ ପାଇଁ ବ୍ରାଜିଲର ସର୍ବକାଳୀନ ସର୍ବାଧିକ ଗୋଲ ସ୍କୋରରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ୟତମ। ତଥାପି (FIFA) ବିଶ୍ୱକପ୍ ଜିତିବାର ତାଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ଅଧୁରା ରହିଛି।
ନେମାର ୨୦୧୪, ୨୦୧୮, ୨୦୨୨ ଏବଂ ୨୦୨୬ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଖେଳିଥିଲେ। ୨୦୧୪ରେ, ଆଘାତ ଯୋଗୁଁ ସେ କ୍ୱାର୍ଟରଫାଇନାଲ ପରେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରୁ ବାଦ ପଡ଼ିଥିଲେ, ଯାହା ଫଳରେ ସେମିଫାଇନାଲରେ ବ୍ରାଜିଲ ଜର୍ମାନୀଠାରୁ ଐତିହାସିକ ୭-୧ରେ ପରାସ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ୨୦୧୮ରେ, ବ୍ରାଜିଲ କ୍ୱାର୍ଟରଫାଇନାଲରେ ବେଲଜିୟମଠାରୁ ହାରିଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ୨୦୨୨ରେ, କ୍ରୋଏସିଆ ପେନାଲ୍ଟି ସୁଟଆଉଟରେ ବ୍ରାଜିଲକୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲା। ୨୦୨୬ ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପରେ ନରୱେ ବିପକ୍ଷରେ ପରାଜୟ ପରେ ବ୍ରାଜିଲର ଯାତ୍ରା ଶେଷ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ଏହା ସହିତ, ନେମାର ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ ହୃଦୟରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଫୁଟବଲ୍ରୁ ଅବସର ଘୋଷଣା କଲେ।