Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Odisha Sports
  • /FIFA 2026: ନେମାର ପରେ ରୋନାଲ୍ଡୋ!୫ ମହାନ ଫୁଟବଲର, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ହାତକୁ ଆସିଲାନି ବିଶ୍ୱକପ ଟ୍ରଫି

FIFA 2026: ନେମାର ପରେ ରୋନାଲ୍ଡୋ!୫ ମହାନ ଫୁଟବଲର, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ହାତକୁ ଆସିଲାନି ବିଶ୍ୱକପ ଟ୍ରଫି

FIFA 2026: ଫୁଟବଲ୍ ଜଗତରେ ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ଜିତିବା ଯେକୌଣସି ଖେଳାଳିଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସଫଳତା ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ହେଲେ ଅନେକ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଖେଳାଳି କ୍ଲବ୍ ସ୍ତରରେ ଅଗଣିତ ଟ୍ରଫି ଜିତିଛନ୍ତି, ରେକର୍ଡ ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ହୃଦୟ ଜିତିଛନ୍ତି।

Written ByNarmada Behera
Published: Jul 07, 2026, 01:57 PM IST|Updated: Jul 07, 2026, 02:00 PM IST
FIFA 2026: ନେମାର ପରେ ରୋନାଲ୍ଡୋ!୫ ମହାନ ଫୁଟବଲର, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ହାତକୁ ଆସିଲାନି ବିଶ୍ୱକପ ଟ୍ରଫି

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
FIFA 2026: ନେମାର ପରେ ରୋନାଲ୍ଡୋ!୫ ମହାନ ଫୁଟବଲର, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ହାତକୁ ଆସିଲାନି ବିଶ୍ୱକପ ଟ୍ରଫି
FIFA 202635 min ago
2
PM Modi2 hrs ago
3
FIFA 20262 hrs ago
4
Odisha news3 hrs ago
5
Accident News3 hrs ago