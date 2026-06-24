FIFA 2026: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ୨୦୨୬ ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପରେ ଉଜବେକିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷରେ ପର୍ତ୍ତୁଗାଲର ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ୫-୦ ଗୋଲରେ ବିଜୟ ପରେ କ୍ରିଷ୍ଟିଆନୋ ରୋନାଲ୍ଡୋ ଲିଓନେଲ ମେସିଙ୍କ ବିଷୟରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ମୁଡ୍ରେ ନଥିଲେ। ମ୍ୟାଚ୍ ପରେ ପର୍ତ୍ତୁଗାଲ ସୁପରଷ୍ଟାରଙ୍କ ଏକ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହୋଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ସେ ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଣଦେଖା କରୁଥିବା ଦେଖାଯାଉଛି ଯିଏ ତାଙ୍କ ପୁରୁଣା ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ପଚାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ। ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବିଜୟ ପରେ ସେ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆଶା କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏହାର ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ମନେ କରିନଥିଲେ।
ରୋନାଲ୍ଡୋ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ତାଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପ୍ରଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଦେଖାଇବା ପରେ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ସେ ଦୁଇଟି ଗୋଲ ଦେଇ ପର୍ତ୍ତୁଗାଲକୁ ଡିଆର କଙ୍ଗୋ ବିପକ୍ଷରେ ଏକ ନିରାଶାଜନକ ୧-୧ ଡ୍ରରୁ ଉଠାଇଥିଲେ। ୪୧ ବର୍ଷୀୟ ଖେଳାଳି ମିଶ୍ରିତ କ୍ଷେତ୍ର ଦେଇ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ, ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକ ବିଶ୍ୱକପରେ ମେସିଙ୍କ ଗୋଲ ସ୍କୋରିଂ ସଫଳତା ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ରୋନାଲ୍ଡୋ କୌଣସି ଉତ୍ତର ନ ଦେଇ ଚାଲିଯାଇଥିଲେ।
ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏକ ନୂତନ ବିତର୍କ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି।
ରୋନାଲ୍ଡ କୌଣସି ବିରକ୍ତିର ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଇ ନଥିଲେ କିମ୍ବା ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରି ନଥିଲେ। ପର୍ତ୍ତୁଗାଲ ଅଧିନାୟକ ଆଉ ଏକ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିବା ସନ୍ଧ୍ୟା ପରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥିବା ପରି ମନେ ହେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ କ୍ଲିପ୍ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିତର୍କ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା ଯେ ସେ ଜାଣିଶୁଣି ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଅଣଦେଖା କରିଛନ୍ତି କି?
ପୁନର୍ବାର ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା ଜାଗ୍ରତ
ଏହି ଘଟଣାର ସମୟ ଫୁଟବଲ୍ ଜଗତର ଆଗ୍ରହକୁ ଆହୁରି ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛି। ରୋନାଲ୍ଡୋ ଏବଂ ମେସି ଉଭୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଆଲୋଚନାର ବିନ୍ଦୁ ହୋଇଛନ୍ତି। ମେସି ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା ପାଇଁ ଦୁଇଟି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ପାଞ୍ଚଟି ଗୋଲ ସ୍କୋର କରିଥିବା ବେଳେ, ରୋନାଲ୍ଡୋ ଉଜବେକିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷରେ ଦୁଇଟି ଗୋଲ ସ୍କୋର କରି ସମାଲୋଚନାର ଜବାବ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହା ରେକର୍ଡ ବୁକରେ ଆଉ ଏକ ଐତିହାସିକ ସଫଳତା ଯୋଡିଛି। ଆଧୁନିକ ଫୁଟବଲକୁ ପରିଭାଷିତ କରିଥିବା ଏହି ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା ପୁଣି ଥରେ ଆକର୍ଷଣର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ପାଲଟିଛି।
ସମାଲୋଚକଙ୍କୁ କଡ଼ା ଜବାବ ଦେଲେ ରୋନାଲ୍ଡୋ
ଏହି ଭାଇରାଲ ମୁହୂର୍ତ୍ତଟି ଏପରି ଏକ ରାତିରେ ଆସିଥିଲା ଯାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ରୋନାଲ୍ଡୋଙ୍କର ଥିଲା। ଉଜବେକିସ୍ତାନ ମ୍ୟାଚ୍ ପୂର୍ବରୁ, ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ୍ ଅଧିନାୟକ ଡିଆର କଙ୍ଗୋ ବିପକ୍ଷରେ ଖରାପ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପରେ ଚାପରେ ଥିଲେ। ରୋନାଲ୍ଡୋ ସେହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ କେବଳ 25 ଥର ସ୍ପର୍ଶ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଟାର୍ଗେଟରେ ଗୋଟିଏ ବି ସଟ୍ ମାରିପାରି ନଥିଲେ, ଯାହା ଫଳରେ ଥିଏରି ହେନରୀ ସମେତ ଅନେକ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କଠୋର ସମାଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା। 5-0 ବିଜୟରେ ଏହି ଅଭିଜ୍ଞ ଷ୍ଟ୍ରାଇକର ଦୁଇଟି ଗୋଲ ସ୍କୋର କରି ରୋବର୍ଟୋ ମାର୍ଟିନେଜ୍ଙ୍କ ଦଳକୁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଜୟ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ପରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ସମସ୍ତ ସନ୍ଦେହକୁ ଦୂର କରିଥିଲେ। ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି, ସେ ଛଅଟି ଭିନ୍ନ ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ (2006-2026) ରେ ଗୋଲ କରିବାରେ ଇତିହାସର ପ୍ରଥମ ଫୁଟବଲ୍ ଖେଳାଳି ହୋଇଥିଲେ।
ୟୁସେବିଓଙ୍କ ରେକର୍ଡ ଅତିକ୍ରମ କଲା
ଏହି ଗୋଲଗୁଡ଼ିକ ତାଙ୍କୁ ପର୍ତ୍ତୁଗାଲ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ୟୁସେବିଓଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇବାରେ ଏବଂ ୧୦ ଗୋଲ ସହିତ ବିଶ୍ୱକପରେ ତାଙ୍କ ଦେଶର ସର୍ବାଧିକ ସ୍କୋରର ହେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲା। ଏହା ଜଣେ ଖେଳାଳିଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ଏକ ପରିଚିତ ଅଧ୍ୟାୟ, ଯିଏ ତାଙ୍କ କ୍ୟାରିଅର ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ ସହିତ ସମାଲୋଚନାର ଜବାବ ଦେଇଛନ୍ତି।
ବିଶ୍ୱକପରେ ମେସି ଏବେ ବି ରୋନାଲ୍ଡଙ୍କ ଆଗରେ ଅଛନ୍ତି
ଏହି ସଦ୍ୟତମ ଭାଇରାଲ କ୍ଲିପ୍ ମେସି-ରୋନାଲ୍ଡୋ କାହାଣୀର ଆଉ ଏକ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ ମଧ୍ୟରେ ଆସିଛି। ମେସି ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା ପାଇଁ ଏକ ଚମତ୍କାର ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି, ଆଲଜେରିଆ ବିପକ୍ଷରେ ହ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ଏବଂ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ ବିପକ୍ଷରେ ଦୁଇଟି ଗୋଲ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରଦର୍ଶନ ମେସିଙ୍କୁ ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ଇତିହାସରେ ସର୍ବକାଳୀନ ସର୍ବାଧିକ ସ୍କୋରର (୧୮ ଗୋଲ) କରିଛି ଏବଂ ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନାକୁ ନକଆଉଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚାଇଛି।