Add Zee Business As A Preferred Source
App

FIFA 2026: ମେସୀଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ନେଇ ଚିଡ଼ିଗଲେ ରୋନାଲ୍ଡୋ, ଜାଣନ୍ତୁ ପୂରା କାରଣ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ୨୦୨୬ ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପରେ ଉଜବେକିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷରେ ପର୍ତ୍ତୁଗାଲର ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ୫-୦ ଗୋଲରେ ବିଜୟ ପରେ କ୍ରିଷ୍ଟିଆନୋ ରୋନାଲ୍ଡୋ ଲିଓନେଲ ମେସିଙ୍କ ବିଷୟରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ମୁଡ୍‌ରେ ନଥିଲେ। ମ୍ୟାଚ୍ ପରେ ପର୍ତ୍ତୁଗାଲ ସୁପରଷ୍ଟାରଙ୍କ ଏକ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହୋଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ସେ ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଣଦେଖା କରୁଥିବ

Written ByPrabhudatta Moharana
Published: Jun 24, 2026, 10:08 AM IST|Updated: Jun 24, 2026, 10:08 AM IST
FIFA 2026: ମେସୀଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ନେଇ ଚିଡ଼ିଗଲେ ରୋନାଲ୍ଡୋ, ଜାଣନ୍ତୁ ପୂରା କାରଣ

About the Author

Prabhudatta Moharana

Prabhudatta Moharana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Top 10 News: ଚୁଟକୀରେ ପଢିନିଅନ୍ତୁ ସକାଳର କିଛି ଗୁରୁତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର
Top 10 News Headlines Odisha49 min ago
2
monsoon updates1 hr ago
3
Bhubaneswar crime news2 hrs ago
4
top 10 news todayJun 23
5
Maa Samaleswari TempleJun 23