Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3103822
Zee OdishaOdisha Sportsରାଉରକେଲାରେ ହକି ମହୋତ୍ସବ: ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ ବିଶ୍ୱର ଟପ୍-୩ ଟିମ୍, ଜାଣନ୍ତୁ କେବେ ରହିଛି ଭାରତର ମ୍ୟାଚ୍

"ରାଉରକେଲାରେ ହକି ମହୋତ୍ସବ: ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ ବିଶ୍ୱର ଟପ୍-୩ ଟିମ୍, ଜାଣନ୍ତୁ କେବେ ରହିଛି ଭାରତର ମ୍ୟାଚ୍

FIH Men's Hockey Pro League: ଷ୍ଟିଲ୍ ସିଟି ରାଉରକେଲାରେ ପୁଣିଥରେ ଜମିବ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ହକିର ଆସର। ବିଶ୍ୱର ସର୍ବବୃହତ ହକି ଷ୍ଟାଡିୟମ 'ବିର୍ସା ମୁଣ୍ଡା' ମଇଦାନରେ ମଙ୍ଗଳବାର ଅର୍ଥାତ୍ ଫେବୃଆରୀ ୧୦ ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି 'ଏଫଆଇଏଚ୍ ପୁରୁଷ ହକି ପ୍ରୋ-ଲିଗ୍ ୨୦୨୫-୨୬'।

Written By  Zee Odisha Desk|Last Updated: Feb 09, 2026, 08:53 PM IST

Trending Photos

FIH Men's Hockey Pro League
FIH Men's Hockey Pro League

ରାଉରକେଲା: ଷ୍ଟିଲ୍ ସିଟି ରାଉରକେଲାରେ ପୁଣିଥରେ ଜମିବ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ହକିର ଆସର। ବିଶ୍ୱର ସର୍ବବୃହତ ହକି ଷ୍ଟାଡିୟମ 'ବିର୍ସା ମୁଣ୍ଡା' ମଇଦାନରେ ମଙ୍ଗଳବାର ଅର୍ଥାତ୍ ଫେବୃଆରୀ ୧୦ ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି 'ଏଫଆଇଏଚ୍ ପୁରୁଷ ହକି ପ୍ରୋ-ଲିଗ୍ ୨୦୨୫-୨୬'। ଆସନ୍ତା ୬ ଦିନ ଧରି ଏଠାରେ ବିଶ୍ୱର ତିନୋଟି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଦଳ— ଭାରତ, ବେଲଜିୟମ୍ ଓ ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା ମଧ୍ୟରେ କଡ଼ା ଟକ୍କର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ।

ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିବେ ହରମନପ୍ରୀତଙ୍କ ବାହିନୀ
ଭାରତୀୟ ଦଳର ଅଧିନାୟକ ହରମନପ୍ରୀତ ସିଂହଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ନିଜ ଘରୋଇ ମାଟିରେ ଦମଦାର ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ତେବେ ଆର୍ଥର ଭାନ୍ ଡୋରେନ୍‌ଙ୍କ ବେଲଜିୟମ୍ ଏବଂ ମାଟିଆସ୍ ରେ’ଙ୍କ ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା ଦଳ ଭାରତ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଆହ୍ୱାନ ସୃଷ୍ଟି କରିବେ।

ଏହା ରହିଛି ମ୍ୟାଚ୍ ସିଡ୍ୟୁଲ୍:
ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ସମସ୍ତ ମ୍ୟାଚ୍ ସନ୍ଧ୍ୟା ୭:୩୦ ମିନିଟରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ:

Add Zee News as a Preferred Source
  •   ଫେବୃଆରୀ ୧୦: ବେଲଜିୟମ୍ ବନାମ ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା (ଉଦ୍‌ଘାଟନୀ ମ୍ୟାଚ୍)
  •   ଫେବୃଆରୀ ୧୧: ଭାରତ ବନାମ ବେଲଜିୟମ୍ (ଭାରତର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍)
  •   ଫେବୃଆରୀ ୧୨: ଭାରତ ବନାମ ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା
  •   ଫେବୃଆରୀ ୧୩: ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା ବନାମ ବେଲଜିୟମ୍
  •   ଫେବୃଆରୀ ୧୪: ଭାରତ ବନାମ ବେଲଜିୟମ୍
  •   ଫେବୃଆରୀ ୧୫: ଭାରତ ବନାମ ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା

ଦର୍ଶକଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର: ଟିକେଟ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଗଣା
ହକି ପ୍ରେମୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଖବର ହେଉଛି, ଏହି ସମସ୍ତ ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ କୌଣସି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। 'ଟିକେଟ୍ ଜିନି' (Ticket Genie) ୱେବ୍ ପୋର୍ଟାଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଦର୍ଶକମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଗଣାରେ ଟିକେଟ୍ ବୁକ୍ କରିପାରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ଷ୍ଟାଡିୟମ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ, ସେମାନେ ଘରେ ବସି 'ଷ୍ଟାର୍ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଖେଲ୍' ଚ୍ୟାନେଲ କିମ୍ବା 'ଜିଓ ହଟଷ୍ଟାର୍' (JioHotstar) ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ମ୍ୟାଚ୍‌ର ସିଧାପ୍ରସାରଣ ଉପଭୋଗ କରିପାରିବେ।

ବିଶ୍ୱ ହକିର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ସାଜିଛି ଓଡ଼ିଶା
ବିଶ୍ୱର ଅନ୍ୟତମ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭିତ୍ତିଭୂମି ସମ୍ପନ୍ନ ବିର୍ସା ମୁଣ୍ଡା ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ପ୍ରୋ-ଲିଗ୍ ଆୟୋଜନ ହେବା ଓଡ଼ିଶାର ବଢୁଥିବା ଗୌରବକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରୁଛି। ବଡ଼ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ ବିଶ୍ୱର ଟପ୍-ରାଙ୍କିଙ୍ଗ୍ ଦଳଙ୍କ ସହ ଖେଳିବା ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳିଙ୍କ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବଢ଼ାଇବାରେ ସହାୟକ ହେବ।

About the Author
author img
Zee Odisha Desk

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

odia music
ଲୋକାର୍ପିତ ହେଲା ନୂଆ ଓଡ଼ିଆ ଭଜନ "କଳା ଦିଅଁ"
top 10 news today
Top 10 News: ନବୀନଙ୍କ ଚିଠି ପରେ ବିଜେପି ସଭାପତିଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ଜଲିଉଡ ବିବାଦ ଓ ଅନ୍ୟ ଖବର
Central University of Odisha
ଓଡ଼ିଶା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଇଁ ୬୦୯ କୋଟିର ଅନୁଦାନ: ସଂସଦରେ ତଥ୍ୟ ରଖିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ
IAF
ପାକିସ୍ତାନର ନିଦ ହଜାଇବ ବାୟୁସେନା! ଭାରତ ପାଇବାକୁ ଯାଉଛି ଆଉ ୧୧୪ଟି ‘ରାଫେଲ୍’
Sasmit Patra
Sasmit Patra: ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ ପାଇଁ ସଂସଦରେ ଗର୍ଜିଲେ ସସ୍ମିତ ପାତ୍ର