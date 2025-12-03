Ruturaj Gaikwad ODI century: ରାୟପୁରରେ ଋତୁରାଜ ଗାୟକ୍ୱାଡଙ୍କ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ, ହାସଲ କଲେ ଦିନିକିଆ କ୍ୟାରିୟରର ପ୍ରଥମ ଶତକ

Ruturaj Gaikwad ODI century: ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ପୂର୍ବରୁ ଗାୟକ୍ୱାଡ ସାତଟି ଦିନିକିଆ ଖେଳିଥିଲେ ଏବଂ ୧୭.୫୭ ହାରରେ ମାତ୍ର ୧୨୩ ରନ୍ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଖରାପ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଦଳରେ ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ସେ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଶତକ ସହିତ ତାଙ୍କ ସମାଲୋଚକମାନଙ୍କୁ ଜବାବ ଦେଇଥିଲେ।
Trending Photos
Ruturaj Gaikwad ODI century: ଭାରତ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ମଧ୍ୟରେ ଦିନିକିଆ ସିରିଜର ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ରାୟପୁରର ସହିଦ ବୀର ନାରାୟଣ ସିଂହ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯାଉଛି। ଏହି ମ୍ୟାଚରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ ୪ ନମ୍ବରରେ ବ୍ୟାଟିଂ କରୁଥିବା ଋତୁରାଜ ଗାୟକ୍ୱାଡ ଚମତ୍କାର ବ୍ୟାଟିଂ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏକ ଚମତ୍କାର ଶତକ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ଋତୁରାଜଙ୍କ ତାଙ୍କ ଦିନିକିଆ କ୍ୟାରିୟରର ପ୍ରଥମ ଶତକ। ସେ ନିଜର ଅଷ୍ଟମ ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ପ୍ରଥମ ଶତକ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି।
ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଯେତେବେଳେ ଋତୁରାଜ ଗାୟକୱାଡ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ସ୍କୋର ୨ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ୬୨ ରନ୍ କରିଥିଲା। ଏହା ପରେ ସେ ପ୍ରଥମେ ସତର୍କତାର ସହ ବ୍ୟାଟିଂ କରିଥିଲେ ଏବଂ ୫୨ ବଲ୍ ଖେଳି ନିଜର ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ପୂରଣ କରିଥିଲେ। ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ପୂରଣ କରିବା ପରେ ସେ ଅଧିକ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ରନ କରିଥିଲେ। ସେ ପଡ଼ିଆ ସବୁ ଦିଗରେ ସଟ୍ ମାରିଥିଲେ ଏବଂ ୭୭ ବଲ୍ରେ ନିଜର ଶତକ ପୂରଣ କରିଥିଲେ। ଋତୁରାଜ ନିଜର ଶତକ ସମୟରେ ସେ ୧୨ ଚୌକା ଏବଂ ଦୁଇଟି ଛକା ମାରିଥିଲେ।
ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ପୂର୍ବରୁ ଗାୟକ୍ୱାଡ ସାତଟି ଦିନିକିଆ ଖେଳିଥିଲେ ଏବଂ ୧୭.୫୭ ହାରରେ ମାତ୍ର ୧୨୩ ରନ୍ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଖରାପ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଦଳରେ ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ସେ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଶତକ ସହିତ ତାଙ୍କ ସମାଲୋଚକମାନଙ୍କୁ ଜବାବ ଦେଇଥିଲେ। ସେ ଏବେ ତୃତୀୟ ଦିନିକିଆରେ ଏହି ଫର୍ମ ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ସେ ରାଞ୍ଚିରେ ପ୍ରଥମ ଦିନିକିଆରେ ୮ ରନ୍ କରି ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲେ।
ରାୟପୁରରେ ଖେଳାଯାଉଥିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଏକଦିବସୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ପୁଣି ଥରେ ଟସ୍ ଜିତି ପ୍ରଥମେ ବୋଲିଂ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିବା ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ୪୦ ରନ ସ୍କୋରରେ ପ୍ରଥମ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲା ଯେତେବେଳେ ରୋହିତ ଶର୍ମା ୮ ବଲରୁ ୧୪ ରନ କରି ଆଉଟ ହୋଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ଜୟସ୍ୱାଲ ଭଲ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ଏକ ବଡ଼ ଇନିଂସରେ ପରିଣତ କରିପାରି ନଥିଲେ। ଜୟସୱାଲ ୩୮ ବଲରୁ ୨୨ ରନ କରି ପ୍ୟାଭିଲିୟନକୁ ଫେରିଥିଲେ। ଏହି ଇନିଂସରେ ଜୟସ୍ୱାଲ ଦୁଇଟି ଚୌକା ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଛକା ସାମିଲ ଥିଲା।