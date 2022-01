IND vs SA: ଏଲଗରଙ୍କୁ LBW ଦିଆ ନ ଯିବାରୁ କ୍ରୋଧିତ ହେଲେ କୋହଲି; ଷ୍ଟମ୍ପ ମାଇକରେ ଦେଲେ ଏହି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା

SA vs IND 3rd Test: ସିରିଜର ତୃତୀୟ ତଥା ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିବା ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଦଳ (Team India) ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାକୁ ୨୧୨ ରନର ଟାର୍ଗେଟ୍ ଦେଇଛି । ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଦ୍ୱିତୀୟ ଇନିଂସ ୧୯୮ ରନରେ ସୀମିତ ଥିଲା । କେପଟାଉନରେ ମ୍ୟାଚର ତୃତୀୟ ଦିନରେ କ୍ୟାପଟେନ ବିରାଟ କୋହଲି (Captain Virat Kohli) ଏବଂ ତାଙ୍କ ସାଥୀମାନେ ଖେଳର ଶେଷ ୪୫ ମିନିଟରେ କ୍ରୋଧିତ ଦେଖା ଦେଇଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ଅଧିନାୟକ ଡିନ ଏଲଗର (Dean Elgar) ବିବାଦୀୟ DRS ନିଷ୍ପତ୍ତି ଯୋଗୁଁ ଆଉଟ ହୋଇ ନ ଥିଲେ ।

ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଇନିଂସର ଏକବିଂଶ ଓଭରରେ ରବିଚନ୍ଦ୍ରନ ଅଶ୍ୱିନଙ୍କ ବଲ ଏଲଗରଙ୍କ ଗୋଡରେ ଲାଗିଥିଲା ​​କିନ୍ତୁ ରିପ୍ଲେ ଦର୍ଶାଇଥିଲା ଯେ ବଲଟି ଷ୍ଟମ୍ପ ଉପରେ ଦେଇ ଯାଉଥିଲା । କୋହଲି କିନ୍ତୁ DRS ର ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ଖୁସି ନଥିଲେ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳି ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ । ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳିମାନେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ଷ୍ଟମ୍ପ ମାଇକରେ ରେକର୍ଡ କରାଯାଉଛି । ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେ ନିଜ ଭାବନାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ ।

