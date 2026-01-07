Advertisement
Saaniya Chandhok କିଏ? ଯାହାକୁ ବିବାର କରିବେ ତେନ୍ଦୁଲକରଙ୍କ ପୁଅ ଅର୍ଜୁନ, ଜାଣନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ

Saaniya Chandhok କିଏ? ଯାହାକୁ ବିବାର କରିବେ ତେନ୍ଦୁଲକରଙ୍କ ପୁଅ ଅର୍ଜୁନ, ଜାଣନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ

Who is Saaniya Chandhok: କ୍ରିକେଟର ଭଗବାନ ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକରଙ୍କର ଘରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଶାହାନାଇ ବାଜିବାକୁ ଯାଉଛି। ସଚିନଙ୍କ ପୁଅ ତଥା କ୍ରିକେଟର ଅର୍ଜୁନ ତେନ୍ଦୁଲକର ତାଙ୍କ ମଙ୍ଗେତର ସାନିଆ ଚାଣ୍ଡୋକଙ୍କ ସହିତ ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ଆବଦ୍ଧ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। 

Written By  Jagdish Barik|Last Updated: Jan 07, 2026, 06:58 PM IST

Trending Photos

Saaniya Chandhok: କ୍ରିକେଟର ଭଗବାନ ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକରଙ୍କର ଘରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଶାହାନାଇ ବାଜିବାକୁ ଯାଉଛି। ସଚିନଙ୍କ ପୁଅ ତଥା କ୍ରିକେଟର ଅର୍ଜୁନ ତେନ୍ଦୁଲକର ତାଙ୍କ ମଙ୍ଗେତର ସାନିଆ ଚାଣ୍ଡୋକଙ୍କ ସହିତ ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ଆବଦ୍ଧ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଦି ଟାଇମ୍ସ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଅର୍ଜୁନ ଏବଂ ସାନିଆଙ୍କ ବିବାହ ତାରିଖ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହୋଇଛି ଏବଂ ବିବାହ ମୁମ୍ବାଇରେ ହେବ।

ଅର୍ଜୁନ ତେନ୍ଦୁଲକର ଏବଂ ସାନିଆ ଚଣ୍ଡୋକଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଅଗଷ୍ଟ ୨୦୨୫ ରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଯେତେବେଳେ କି ସେମାନେ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଏବଂ ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ ନିର୍ବନ୍ଧ କରିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ତେନ୍ଦୁଲକର ପରିବାର ଏହି ଖବରକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଲୋକଲୋଚନରୁ ଦୂରରେ ରଖିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ପରେ ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକର ନିଜେ ଏହାକୁ ସାର୍ବଜନୀନ ଭାବରେ ନିଶ୍ଚିତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ନିଜର ଖୁସି ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଏବେ ନିର୍ବନ୍ଧର ପ୍ରାୟ ସାତ ମାସ ପରେ ଏହି ଦମ୍ପତି ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନର ଏକ ନୂତନ ଅଧ୍ୟାୟ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି।

ଅର୍ଜୁନ ଏବଂ ସାନିଆଙ୍କ ବିବାହ ଖବର ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ପରଠାରୁ ସଚିନଙ୍କ ଭାବି ବୋହୂ ବିଷୟରେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି। ସାନିଆ ଚଣ୍ଡୋକ କେବଳ ଏକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ପରିବାରରୁ ଆସି ନାହାନ୍ତି ବରଂ ତାଙ୍କର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ମଧ୍ୟ ଅଛି।

ସାନିଆଙ୍କ ପରିବାର: ସାନିଆ ମୁମ୍ବାଇର ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟବସାୟୀ ରବି ଘାଇଙ୍କ ନାତୁଣୀ। ତାଙ୍କ ପରିବାର ଗ୍ରାଭିସ୍ ହସ୍ପିଟାଲିଟିର ମାଲିକ। ଯେଉଁଥିରେ ମୁମ୍ବାଇର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଇଣ୍ଟରକଣ୍ଟିନେଣ୍ଟାଲ୍ ହୋଟେଲ୍ ଏବଂ ବ୍ରୁକଲିନ୍ କ୍ରିମେରୀ ଭଳି ପ୍ରମୁଖ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।

ସଫଳ ଉଦ୍ୟୋଗୀ: ସାନିଆ ନିଜେ ଜଣେ ସଫଳ ଉଦ୍ୟୋଗୀ। ସେ ମୁମ୍ବାଇସ୍ଥିତ ମିଷ୍ଟର ପଜ୍ ପେଟ୍ ସ୍ପା ଆଣ୍ଡ୍ ଷ୍ଟୋର୍ LLPର ଅଂଶୀଦାର ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ। ତାଙ୍କର ପଶୁମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଗଭୀର ପ୍ରେମ ଅଛି ଏବଂ ସେ ଏହି ଆଗ୍ରହକୁ ତାଙ୍କ ବୃତ୍ତିରେ ପରିଣତ କରିଛନ୍ତି।

ସାନିଆଙ୍କ ଶିକ୍ଷା: ସାନିଆ ବିଶ୍ୱର ସର୍ବୋତ୍ତମ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଲଣ୍ଡନ ସ୍କୁଲ୍ ଅଫ୍ ଇକୋନୋମିକ୍ସ (LSE)ରୁ ସ୍ନାତକ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି।

ସାରା ତେନ୍ଦୁଲକରଙ୍କ ସହ ସାନିଆଙ୍କ ବନ୍ଧୁତା: ସାନିଆ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ତେନ୍ଦୁଲକର ପରିବାର ସହିତ ଘନିଷ୍ଠ। ସେ ସଚିନଙ୍କ ଝିଅ ସାରା ତେନ୍ଦୁଲକରଙ୍କ ସବୁଠାରୁ ଭଲ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଓ ପ୍ରାୟତଃ ଛୁଟି ଏବଂ ପାର୍ଟିରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ନଜର ଆସନ୍ତି।

