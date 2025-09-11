Sachin Tendulkar: ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକର ହେବେ କି ବିସିସିଆଇର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଭାପତି? ଦେଲେ ଏକ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍
Sachin Tendulkar: ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକର ହେବେ କି ବିସିସିଆଇର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଭାପତି? ଦେଲେ ଏକ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍

Sachin Tendulkar on BCCI Head:ରତୀୟ କ୍ରିକେଟର ମହାନ ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନ୍ ତଥା ପୂର୍ବତନ ଅଧିନାୟକ ସଚିନ୍ ତେନ୍ଦୁଲକର ଗୁରୁବାର ଦିନ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡ (BCCI)ର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଭାପତି ହେବାକୁ ନେଇ ସମସ୍ତ କଳ୍ପନାଜଳ୍ପନାର ଅନ୍ତ ଘଟାଇଛନ୍ତି। 

 

Written By  Jagdish Barik|Last Updated: Sep 11, 2025, 09:00 PM IST

Sachin Tendulkar on BCCI Head
Sachin Tendulkar on BCCI Head

Sachin Tendulkar on BCCI Head: ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟର ମହାନ ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନ୍ ତଥା ପୂର୍ବତନ ଅଧିନାୟକ ସଚିନ୍ ତେନ୍ଦୁଲକର ଗୁରୁବାର ଦିନ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡ (BCCI)ର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଭାପତି ହେବାକୁ ନେଇ ସମସ୍ତ କଳ୍ପନାଜଳ୍ପନାର ଅନ୍ତ ଘଟାଇଛନ୍ତି। ସଚିନ୍ ତେନ୍ଦୁଲକରଙ୍କ ପରିଚାଳିତ ଫାର୍ମ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ଅଫିସିଆଲ୍ ବୟାନ ଜାରି କରିଛି ଏବଂ ଏହି ରିପୋର୍ଟଗୁଡ଼ିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିତ୍ତିହୀନ ବୋଲି କହିଛି।

ସଚିନ୍ ତେନ୍ଦୁଲକରଙ୍କ ପରିଚାଳିତ କମ୍ପାନୀ ଦ୍ୱାରା ଜାରି ବୟାନରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଏବଂ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରସାରିତ ଏହି ରିପୋର୍ଟଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୁଜବ। ବୟାନରେ କୁହାଯାଇଛି, "ଆମ ନଜରକୁ ଆସିଛି ଯେ ବିସିସିଆଇ ସଭାପତି ପଦ ପାଇଁ ସଚିନ୍ ତେନ୍ଦୁଲକରଙ୍କ ନାମ ବିଚାର କିମ୍ବା ମନୋନୀତ ହେବା ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ଖବର ଏବଂ ଗୁଜବ ପ୍ରସାରିତ ହେଉଛି। ଆମେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଏପରି କିଛି ହୋଇନାହିଁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏହି ଭିତ୍ତିହୀନ କଳ୍ପନାଜଳ୍ପନା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ନ ଦେବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଉଛି।"

ବର୍ତ୍ତମାନର ବିସିସିଆଇ ସଭାପତି ରୋଜର ବିନିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଜୁଲାଇ ମାସରେ ୭୦ ବର୍ଷ ବୟସରେ ପୂରଣ ହେବା ପରେ ଶେଷ ହୋଇଥିଲା। ବୋର୍ଡର ସମ୍ବିଧାନ ଅନୁଯାୟୀ ସଭାପତି ପଦ ପାଇଁ ବୟସ ସୀମା ୭୦ ବର୍ଷ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ବିନିଙ୍କୁ ଅକ୍ଟୋବର ୨୦୨୨ରେ ବିସିସିଆଇର ସଭାପତି ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ନୂତନ ସଭାପତି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ଜୋର ଧରିଥିଲା ​​ଏବଂ ଏହି ସମୟରେ ସଚିନଙ୍କ ନାମ ଆଲୋଚନାରେ ଆସିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା।

ବିସିସିଆଇର ବାର୍ଷିକ ସାଧାରଣ ବୈଠକ (AGM) ୨୮ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଏହି ବୈଠକ ସମୟରେ ନୂତନ ସଭାପତି ନିର୍ବାଚିତ ହେବେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଏହି ବୈଠକରେ ବିସିସିଆଇ ଲୋକପାଳ ଏବଂ ଆଚରଣ ଅଧିକାରୀ ନିଯୁକ୍ତି ମଧ୍ୟ କରାଯିବ। ଏହା ସହିତ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ ପରିଷଦ (ICC)ରେ ଭାରତର ପ୍ରତିନିଧି ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ।

