Arjun Tendulkar Wedding: ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହେଲେ ସଚିନ୍ ତେନ୍ଦୁଲକରଙ୍କ ପୁଅ, ସୋସିଆଲ୍ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି ଏହି ସବୁ ଫଟୋ...

Arjun Tendulkar Wedding: ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟର ଭେଟେରାନ ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକରଙ୍କ ପୁଅ ଅର୍ଜୁନ ତେନ୍ଦୁଲକର ଗୁରୁବାର ମୁମ୍ବାଇରେ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମାରୋହର ଆୟୋଜନ କରି ସାନିଆ ଚାନ୍ଦୋକଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି। ବିବାହର ଅନେକ ଫଟୋ ଓ ଭିଡିଓ ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଅର୍ଜୁନ ଏବଂ ସାନିଆ ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ନିର୍ବନ୍ଧ କରିଥିଲେ। ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସରୁ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସୁପର ଜାଏଣ୍ଟସକୁ ଆସିଥିବା ଅର୍ଜୁନ ନିୟମିତ ଭାବରେ ଭାରତୀୟ ଘରୋଇ କ୍ରିକେଟରେ ଖେଳ ଆସିଛନ୍ତି।
ସାନିଆ ଜଣେ ସଫଳ ଉଦ୍ୟୋଗୀ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାର ମୁମ୍ବାଇର ଜଣେ ଜଣାଶୁଣା ବ୍ୟବସାୟୀ ରବି ଘାଇଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କୀୟ। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ସାନିଆ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ତେନ୍ଦୁଲକର ପରିବାରର ନିକଟତମ ସର୍କଲରେ ରହିଆସିଛନ୍ତି।
ଏହି ବିବାହରେ କ୍ରିକେଟ ଜଗତ ସହିତ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଜଗତର ସେଲିବ୍ରିଟିମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ବିବାହର ଫଟୋ ଏବଂ ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି, ଯେଉଁଥିରେ ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକର ଏବଂ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଅଞ୍ଜଳି ସେମାନଙ୍କ ପୁଅ ଏବଂ ବୋହୂଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଉଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଅନେକ ପୂର୍ବତନ କ୍ରିକେଟର ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ବିବାହର ଫଟୋ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ବିବାହ ପାଇଁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଛନ୍ତି।
Wishing Arjun Tendulkar a life of happiness and joy. Congratulations to @sachin_rt and the entire family. pic.twitter.com/Bvl5qblhjo
— Aakash Chopra (@cricketaakash) March 5, 2026
ପୂର୍ବତନ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟର ଏବଂ କମେଣ୍ଟେଟର ଆକାଶ ଚୋପ୍ରା ଅର୍ଜୁନ ତେନ୍ଦୁଲକରଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କର ଫଟୋ ସେୟାର କରି ଲେଖିଛନ୍ତି, "ଅର୍ଜୁନ ତେନ୍ଦୁଲକରଙ୍କ ଜୀବନ ଖୁସି ଏବଂ ଆନନ୍ଦରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉ। ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକର ଏବଂ ତାଙ୍କ ସମଗ୍ର ପରିବାରକୁ ଅଭିନନ୍ଦନ।" ଆକାଶ ଚୋପ୍ରା ସେୟାର କରିଥିବା ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ବିବାହର ଫଟୋରେ ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକରଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ସୁରେଶ ରାଇନା ଏବଂ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ରୈନା ଏବଂ ଆକାଶ ଚୋପ୍ରା ବ୍ୟତୀତ ପୂର୍ବତନ ଭାରତୀୟ ଅଧିନାୟକ ରାହୁଲ ଦ୍ରାବିଡ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କ ସହିତ ଅର୍ଜୁନ ତେନ୍ଦୁଲକରଙ୍କ ବିବାହରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ।