ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ପୂର୍ବରୁ ପାକିସ୍ତାନକୁ 'ଘୋର ଅପମାନ', ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କଲା PCB

Pakistan cricket team: ୨୦୨୬ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଫେବୃଆରୀ ୭ ତାରିଖରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏହି ୨୦ ଦଳ ବିଶିଷ୍ଟ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ଫାଇନାଲ୍ ମାର୍ଚ୍ଚ ୮ ତାରିଖରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ବିଶ୍ୱକପ୍ ପୂର୍ବରୁ ପାକିସ୍ତାନ ଦଳ "ଭୟଙ୍କର ଅପମାନିତ" ହୋଇଛି। ପାକିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟ୍ ବୋର୍ଡ (ପିସିବି) ଏହା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛି।

 

Written By  Jagdish Barik|Last Updated: Dec 13, 2025, 08:40 PM IST

T20 World Cup 2026: ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ ଫେବ୍ରୁଆରୀ ୭ ତାରିଖରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ତିନୋଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ। ଏହି ୨୦ ଦଳ ବିଶିଷ୍ଟ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ଫାଇନାଲ୍ ମାର୍ଚ୍ଚ ୮ ତାରିଖରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ବିଶ୍ୱକପ୍ ପୂର୍ବରୁ ପାକିସ୍ତାନ ଦଳ "ଘୋର ଅପମାନ"ରେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛି। ପାକିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟ୍ ବୋର୍ଡ (ପିସିବି) ଏହାକୁ ନେଇ ନିଜର ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛି।

୨୦୨୬ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ପାଇଁ ଟିକେଟ୍ ବିକ୍ରି ପୋଷ୍ଟରରେ ପାକିସ୍ତାନ ଅଧିନାୟକ ସଲମାନ ଅଲି ଆଗାଙ୍କ ଫଟୋ ସାମିଲ ନ ହେବା ପରେ ପିସିବି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ ପରିଷଦ (ଆଇସିସି) ଉପରେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ପୋଷ୍ଟରରେ ଆଗାଙ୍କ ଫଟୋ ନଥିବାରୁ ପିସିବି ସିଧାସଳଖ ଆଇସିସି ସହିତ ମାମଲା ଉଠାଇଛି ଏବଂ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱର ଗୁରୁତ୍ୱ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଛି।

ICC ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ ପ୍ରମୋସନାଲ୍ ପୋଷ୍ଟରରେ କେବଳ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଅଧିନାୟକ ଅଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ (ଭାରତ), ଏଡେନ୍ ମର୍କରମ (ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା), ମିଚେଲ ମାର୍ଶ (ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ), ଦାସୁନ୍ ଶାନାକା (ଶ୍ରୀଲଙ୍କା) ଏବଂ ହ୍ୟାରି ବ୍ରୁକ୍ (ଇଂଲଣ୍ଡ) ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି। ଭାରତୀୟ ଅଧିନାୟକ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୋଷ୍ଟରର ମଝିରେ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସହିତ ଅନ୍ୟ ଚାରି ଜଣ ଅଧିନାୟକ ନଜର ଆସୁଛନ୍ତି।

PCB ର ଏକ ସୂତ୍ର ଜୋର ଦେଇ କହିଛି ଯେ ଅନ୍ୟ ପ୍ରମୁଖ କ୍ରିକେଟ୍ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ପାକିସ୍ତାନର ନେତୃତ୍ୱକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ଦିଆଯିବା ଉଚିତ। ଏସିଆ କପ୍ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ପାକିସ୍ତାନ ସମାନ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲା। ଯାହାକୁ ପରେ ଏସୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ପରିଷଦ (ACC) ଦ୍ୱାରା ସଂଶୋଧନ କରାଯାଇଥିଲା।

ପିସିବିର ଏକ ସୂତ୍ର ପିଟିଆଇକୁ କହିଛି, "କିଛି ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଯେତେବେଳେ ଏସିଆ କପ୍ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ପ୍ରସାରକମାନେ ଆମ ଅଧିନାୟକଙ୍କ ବିନା ପ୍ରଚାର ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ସମାନ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲୁ। ଏଥର ମଧ୍ୟ ଆମେ ସମାନ ପରିସ୍ଥିତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛୁ କାରଣ ଆଇସିସି ଟିକେଟ୍ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ପ୍ରକାଶିତ ପ୍ରଚାର ପୋଷ୍ଟରରେ ଆମ ଅଧିନାୟକଙ୍କ ଫଟୋ ଲଗାଇ ନାହିଁ।"

